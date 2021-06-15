구독자 1200명!! - 페이지 201 1...194195196197198199200201202203204205206207208...230 새 코멘트 Yevhenii Levchenko 2020.01.14 19:09 #2001 Nikolai Konstantinov : 그렇다면 "정상" 그리드는 무엇입니까? 아무것도 잡지 못하는 사람 Vladimir Tkach 2020.01.15 08:44 #2002 Yevhenii Levchenko : 아무것도! MT5에 멋진 시그널이 등장했습니다! 그것은 정상적으로 끌립니다 ... 너무 많은 가입자가 아마도 mt5 신호에 들어 본 적이 없을 것입니다 :) 평소 사진. 종종 지나가곤 합니다. 초과 체류, 평균. Ivan Butko 2020.01.15 09:01 #2003 Vladimir Tkach : 평소 사진. 종종 지나가곤 합니다. 초과 체류, 평균. 이제 유로달러에는 여전히 1년 만기가 있습니다. 평균을 위한 골드 러시 Nikolai Krylov 2020.01.15 09:14 #2004 Ivan Butko : 이제 유로달러에는 여전히 1년 만기가 있습니다. 평균을 위한 골드 러시 예, 이제 4-5%의 감소로 일반 봇 펌프가 작동합니다. 2008년부터 진행되고 있는 것들에 대해 이야기하고 있습니다.) Yevhenii Levchenko 2020.01.15 09:27 #2005 Ivan Butko : 이제 유로달러에는 여전히 1년 만기가 있습니다. 평균을 위한 골드 러시 그리고 거기에는 6 쌍의 러닝 기어가 있습니다 ... 게다가 유로는 첫 번째에도없고 두 번째에도 없습니다) Ivan Butko 2020.01.18 10:50 #2006 Yevhenii Levchenko : 그리고 거기에는 6 쌍의 러닝 기어가 있습니다 ... 게다가 유로는 첫 번째에도없고 두 번째에도 없습니다) 사람들이 늘어나고 있습니다. 이미 MT4를 우회 좋은 광고 MT5 xD)))) Vasiliy Pushkaryov 2020.01.30 10:49 #2007 Mashkovets and Co.가 부활한 것 같습니다. 그의 기술 을 매우 연상시킵니다. 슈퍼 프로페셔널, 시장에서의 경험 - 수십 년, MT4에 대한 3-4년의 윈-윈 통계, 그리고 지난 달에 포럼에 방금 듣고 등록했습니다. 유일한 차이점은 작년이 더 이상 이익의 10% 이상이 아니라 대부분 최대 10%라는 것입니다. 따라서 그리드에서 2-5%를 수행하고 평균을 냄으로써 더 오래 버틸 수 있으며 높은 비율의 신규 가입자에 대한 의무가 없습니다. 월 20%부터 안정적으로 주는 Opener의 서버 버전 Neurotraders, 지나치지 마세요 :) multiplicator 2020.01.30 12:35 #2008 Vasiliy Pushkaryov : Mashkovets and Co.가 부활한 것 같습니다. 그의 기술 을 매우 연상시킵니다. 슈퍼 프로페셔널, 시장에서의 경험 - 수십 년, MT4에 대한 3-4년의 윈-윈 통계, 그리고 지난 달에 포럼에 방금 듣고 등록했습니다. 유일한 차이점은 작년이 더 이상 이익의 10% 이상이 아니라 대부분 최대 10%라는 것입니다. 따라서 그리드에서 2-5%를 수행하고 평균을 냄으로써 더 오래 버틸 수 있으며 높은 비율의 신규 가입자에 대한 의무가 없습니다. 그리고 항상 이야기는 정확히 연초에 시작됩니다. 니피가 엷은 황갈색)))) Vladimir Tkach 2020.01.30 19:23 #2009 발행 후 거래가 어떻게 바뀌는지 봅시다. Pawel Egoshin 2020.01.31 10:29 #2010 행복은 오래 가지 않았습니다. 아름다운 동상은 구리 대야로 덮여있었습니다. ) "거래 스타일이 바뀌었고, 모니터링 시작 전 이력은 통계 계산에서 제외됩니다." 1...194195196197198199200201202203204205206207208...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그렇다면 "정상" 그리드는 무엇입니까?
아무것도! MT5에 멋진 시그널이 등장했습니다! 그것은 정상적으로 끌립니다 ... 너무 많은 가입자가 아마도 mt5 신호에 들어 본 적이 없을 것입니다 :)
평소 사진. 종종 지나가곤 합니다. 초과 체류, 평균.
이제 유로달러에는 여전히 1년 만기가 있습니다. 평균을 위한 골드 러시
예, 이제 4-5%의 감소로 일반 봇 펌프가 작동합니다. 2008년부터 진행되고 있는 것들에 대해 이야기하고 있습니다.)
그리고 거기에는 6 쌍의 러닝 기어가 있습니다 ... 게다가 유로는 첫 번째에도없고 두 번째에도 없습니다)
사람들이 늘어나고 있습니다. 이미 MT4를 우회좋은 광고 MT5 xD))))
Mashkovets and Co.가 부활한 것 같습니다. 그의 기술 을 매우 연상시킵니다. 슈퍼 프로페셔널, 시장에서의 경험 - 수십 년, MT4에 대한 3-4년의 윈-윈 통계, 그리고 지난 달에 포럼에 방금 듣고 등록했습니다. 유일한 차이점은 작년이 더 이상 이익의 10% 이상이 아니라 대부분 최대 10%라는 것입니다. 따라서 그리드에서 2-5%를 수행하고 평균을 냄으로써 더 오래 버틸 수 있으며 높은 비율의 신규 가입자에 대한 의무가 없습니다.
그리고 항상 이야기는 정확히 연초에 시작됩니다.
니피가 엷은 황갈색))))
행복은 오래 가지 않았습니다. 아름다운 동상은 구리 대야로 덮여있었습니다. )
"거래 스타일이 바뀌었고, 모니터링 시작 전 이력은 통계 계산에서 제외됩니다."