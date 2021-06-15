구독자 1200명!! - 페이지 201

Nikolai Konstantinov :

그렇다면 "정상" 그리드는 무엇입니까?

아무것도 잡지 못하는 사람
 
Yevhenii Levchenko :
아무것도! MT5에 멋진 시그널이 등장했습니다! 그것은 정상적으로 끌립니다 ... 너무 많은 가입자가 아마도 mt5 신호에 들어 본 적이 없을 것입니다 :)

평소 사진. 종종 지나가곤 합니다. 초과 체류, 평균.


 
Vladimir Tkach :

Ivan Butko :

Ivan Butko :

Yevhenii Levchenko :
좋은 광고 MT5 xD))))
 

Mashkovets and Co.가 부활한 것 같습니다. 그의 기술 을 매우 연상시킵니다. 슈퍼 프로페셔널, 시장에서의 경험 - 수십 년, MT4에 대한 3-4년의 윈-윈 통계, 그리고 지난 달에 포럼에 방금 듣고 등록했습니다. 유일한 차이점은 작년이 더 이상 이익의 10% 이상이 아니라 대부분 최대 10%라는 것입니다. 따라서 그리드에서 2-5%를 수행하고 평균을 냄으로써 더 오래 버틸 수 있으며 높은 비율의 신규 가입자에 대한 의무가 없습니다.

 
Vasiliy Pushkaryov :

니피가 엷은 황갈색))))

 
발행 후 거래가 어떻게 바뀌는지 봅시다.
 

행복은 오래 가지 않았습니다. 아름다운 동상은 구리 대야로 덮여있었습니다. )

"거래 스타일이 바뀌었고, 모니터링 시작 전 이력은 통계 계산에서 제외됩니다."

