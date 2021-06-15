구독자 1200명!! - 페이지 198 1...191192193194195196197198199200201202203204205...230 새 코멘트 Vasiliy Pushkaryov 2020.01.03 23:13 #1971 5월에 우리는 기뻐하고 6월에는 머리카락을 찢습니다 (사진은 배수구로 저장하지 않았습니다) 8월 구독자 100명 모니터링 순간부터 반가워, 9월엔 머리 찢는다 이것은 모두 한 명의 작가이며, 이제 그는 다시 많은 사람들을 기쁘게 할 준비가 되었습니다. [삭제] 2020.01.04 08:12 #1972 Vasiliy Pushkaryov : 5월에 우리는 기뻐하고 6월에는 머리카락을 찢습니다 (사진은 배수구로 저장하지 않았습니다) 8월 구독자 100명 모니터링 순간부터 반가워, 9월엔 머리 찢는다 이것은 모두 한 명의 작가이며, 이제 그는 다시 많은 사람들을 기쁘게 할 준비가 되었습니다. 매복은 무엇입니까? 공급자는 매월 100-200%를 생성하고 매달 벌어들인 bablos를 인출하면 배수 시점에 가입자는 저장소에 최소한 + 300%를 갖게 됩니다. 돈을 버는 것이 목표입니까, 그래픽을 아름답게 만드는 것이 목표입니까? Yevhenii Levchenko 2020.01.04 08:22 #1973 Aleksandr Volotko : 매복은 무엇입니까? 공급자는 매월 100-200%를 생성하고 매달 벌어들인 bablos를 인출하면 배수 시점에 가입자는 저장소에 최소한 + 300%를 갖게 됩니다. 돈을 버는 것이 목표입니까, 그래픽을 아름답게 만드는 것이 목표입니까? 만약 :D 블라디미르 바스코프 : 네, 이상한 주장입니다. 내 의견으로는 불만이 없습니다. 기록관은 기록 보관소에서 한 남자의 역사를 방금 꺼냈습니다... [삭제] 2020.01.04 08:29 #1974 Yevhenii Levchenko : 만약 :D 나는 너무 게으르지 않았습니다. 도중에 신호 자체를 찾았습니다. 수익성있는 몇 달이 지난 과거에 이익을 인출하고 과거에 신호에 가입했을 때 이미 계정이 모니터링되고 있습니다. 작동하므로 예 - "만약")) 제 생각에는 불만이 없습니다. 기록관은 기록 보관소에서 한 남자의 역사를 방금 꺼냈습니다... ' 8월 구독자 100명은 모니터링하는 순간부터 기뻐, 9월 에는 머리를 찢는다 '는 의미를 내포하고 있는 것 같다. Yevhenii Levchenko 2020.01.04 08:31 #1975 Aleksandr Volotko : 나는 너무 게으르지 않았습니다. 도중에 신호 자체를 찾았습니다. 수익성있는 몇 달이 지난 과거에 이익을 인출하고 과거에 신호에 가입했을 때 이미 계정이 모니터링되고 있습니다. 작동하므로 예 - "만약")) ' 8월 구독자 100명은 모니터링하는 순간부터 기뻐, 9월 에는 머리를 찢는다 '는 의미를 내포하고 있는 것 같다. 아마도. 그러나 아랍인들은 정직합니다. 그리고 그들은 잘 작동합니다. 또한 당신이 옳습니다. 현명하게 접근하면 벌 수 있습니다. [삭제] 2020.01.04 08:39 #1976 Yevhenii Levchenko : 아마도. 그러나 아랍인들은 정직합니다. 그리고 그들은 잘 작동합니다. 또한 당신이 옳습니다. 현명하게 접근하면 벌 수 있습니다. 문제는 공급자가 신호를 모니터링에 연결하고 개인적으로 거래하지만 자연스럽고 예상되는 드레인에 더 가깝게 공개적으로 만들고 가입자는 돈을 벌 수 없다는 것입니다(대부분). 그가 공개적으로 모니터링하지 못하도록 막는 것은 처음에는 추측합니다(아마도 홍보팀은 어떤 계정이 사라질지 전혀 모릅니다..). ZY: 이 제공자에 대한 초기 결론을 서둘러 내렸습니다. 죄송합니다. ZY: 하지만 비즈니스에 대한 현명한 접근 방식은 여전히 동일합니다. 여기에서는 모든 것이 변경되지 않습니다. Yevhenii Levchenko 2020.01.04 08:40 #1977 Aleksandr Volotko : 문제는 공급자가 신호를 모니터링에 연결하고 개인적으로 거래하지만 자연스럽고 예상되는 드레인에 더 가깝게 공개적으로 만들고 가입자는 돈을 벌 수 없다는 것입니다(대부분). 그가 공개적으로 모니터링하지 못하도록 막는 것은 처음에는 추측합니다(아마도 홍보팀은 어떤 계정이 사라질지 전혀 모릅니다 ..). ZY: 이 제공자에 대한 초기 결론을 서둘러 내렸습니다. 죄송합니다. 아니요, 알고 있습니다 ... 신호 숨기기 등에 대해. 그러나 때때로 그것들은 충분히 오래 지속됩니다. [삭제] 2020.01.04 08:42 #1978 Vladimir Baskakov : 추측과 추측 나는 공개된 것에 의존한다 그리고 공개적으로 기록된 이력이 있는 모니터링 계정이 있지만 어제 공개되었습니다. 사실 및 그 이상 [삭제] 2020.01.04 08:45 #1979 Vladimir Baskakov : 그리고 어제의 이것에서 이어지는 것은 무엇입니까? 위에도 썼지만 이 부분에 대해서는 여러 의견이 있을 수 있습니다 Vasiliy Pushkaryov 2020.01.04 14:01 #1980 Aleksandr Volotko : 매복은 무엇입니까? 공급자는 매월 100-200%를 생성하고 매달 벌어들인 bablos를 인출하면 배수 시점에 가입자는 저장소에 최소한 + 300%를 갖게 됩니다. 돈을 버는 것이 목표입니까, 그래픽을 아름답게 만드는 것이 목표입니까? 모니터링하기 전에는 항상 이익을 위해 일하지만 모니터링 후에는 할 수 없습니다. 그런 일은 일어나지 않습니다. 이것은 사기입니다. 부정직합니다. 이것은 여러 번 작성되었습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 구독자 1200명!! 바실리 푸쉬카료프 , 2019.09.14 20:56 간단 해. 순간의 이익을 위해 남을 속이는 것이 양심이라면. 예를 들어 화면이 더 높은 사람은 Kozmin 동지라고 부르고 브로커와 분명히 계약을 맺었습니다. 이 중개인의 사이트에 가보니 그가 최소 200달러의 실계좌 를 가지고 있는 것을 보았기 때문입니다. 그러나 Kozmin의 거래는 5달러의 잔액으로 시작됩니다. 이상한. 또한 일부에서는 센트 계정이 있는 이 서버의 브로커가 여기에서 일반 달러 계정으로 정의된다고 썼습니다. 따라서 조건부로 48개의 계정을 가져와서 각각 5센트씩 보충합니다. 여기에서는 5달러로 표시됩니다. 다음으로 판매용 계정 24개와 구매용 계정 24개를 넣습니다. 당연히 24개의 계정이 살아남을 것입니다. 두 번째 달에 1달러를 채우고 12개를 판매용으로, 12개를 구매용으로 넣습니다. 두 번째 달에는 이 절차를 여러 번 반복할 수 있습니다. 세 번째 달까지 3-4 개의 계정이 남고 약 100 달러를 보충합니다. 그리고 우리는 반대 방향으로 거래를 시작합니다.이 계정 중 하나의 자본이 250%에 도달하면 계정을 모니터링합니다. 서비스 연결 후 계정 활동이 시작된 후 등급이 허용되기 때문입니다. 그런 다음 모니터링에 연결한 후 몇 시간 이내에 가격이 롤백될 때까지 거래를 종료합니다. 따라서 우리의 잔액은 매월 300%씩 10,000 이상이며 이미 등급에 나열되어 있습니다. 언뜻보기에는 모든 것이 매우 견고합니다. 이제 우리는 속기 쉽고 시민을 분석 할 수 없기를 기다리고 있습니다. 이 모든 것은 거래 내역의 처음 두 페이지에서 볼 수 있으며 나머지 7페이지는 계정이 활성 상태임을 보여주기 위한 모조 거래입니다. 여기 많은 사람들이 이 계획을 사용합니다. 우리는 이에 대해 1년 넘게 글을 쓰고 있지만, 어째서인지 행정부는 현명하게만 조치를 취하고 있습니다. 별도의 탭에 모니터링하거나 배치하기 전에 거래 내역을 고려하지 않고 전체 증가에 추가하지 않더라도 이 문제를 근본적으로 해결할 수 있습니다. 물론 서비스 작업에 전체 그림이 안보이고 뭔가 오해가 있을 수 있습니다. 성배가 존재합니까? 논의 FX 스나이퍼의 에르고딕 CCI 1...191192193194195196197198199200201202203204205...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
5월에 우리는 기뻐하고 6월에는 머리카락을 찢습니다 (사진은 배수구로 저장하지 않았습니다)
8월 구독자 100명 모니터링 순간부터 반가워, 9월엔 머리 찢는다
이것은 모두 한 명의 작가이며, 이제 그는 다시 많은 사람들을 기쁘게 할 준비가 되었습니다.
5월에 우리는 기뻐하고 6월에는 머리카락을 찢습니다 (사진은 배수구로 저장하지 않았습니다)
8월 구독자 100명 모니터링 순간부터 반가워, 9월엔 머리 찢는다
이것은 모두 한 명의 작가이며, 이제 그는 다시 많은 사람들을 기쁘게 할 준비가 되었습니다.
매복은 무엇입니까? 공급자는 매월 100-200%를 생성하고 매달 벌어들인 bablos를 인출하면 배수 시점에 가입자는 저장소에 최소한 + 300%를 갖게 됩니다.
돈을 버는 것이 목표입니까, 그래픽을 아름답게 만드는 것이 목표입니까?
매복은 무엇입니까? 공급자는 매월 100-200%를 생성하고 매달 벌어들인 bablos를 인출하면 배수 시점에 가입자는 저장소에 최소한 + 300%를 갖게 됩니다.
돈을 버는 것이 목표입니까, 그래픽을 아름답게 만드는 것이 목표입니까?
만약 :D
네, 이상한 주장입니다.
내 의견으로는 불만이 없습니다. 기록관은 기록 보관소에서 한 남자의 역사를 방금 꺼냈습니다...
만약 :D
나는 너무 게으르지 않았습니다. 도중에 신호 자체를 찾았습니다. 수익성있는 몇 달이 지난 과거에 이익을 인출하고 과거에 신호에 가입했을 때 이미 계정이 모니터링되고 있습니다. 작동하므로 예 - "만약"))
제 생각에는 불만이 없습니다. 기록관은 기록 보관소에서 한 남자의 역사를 방금 꺼냈습니다...
' 8월 구독자 100명은 모니터링하는 순간부터 기뻐, 9월 에는 머리를 찢는다 '는 의미를 내포하고 있는 것 같다.
나는 너무 게으르지 않았습니다. 도중에 신호 자체를 찾았습니다. 수익성있는 몇 달이 지난 과거에 이익을 인출하고 과거에 신호에 가입했을 때 이미 계정이 모니터링되고 있습니다. 작동하므로 예 - "만약"))
' 8월 구독자 100명은 모니터링하는 순간부터 기뻐, 9월 에는 머리를 찢는다 '는 의미를 내포하고 있는 것 같다.
아마도. 그러나 아랍인들은 정직합니다. 그리고 그들은 잘 작동합니다. 또한 당신이 옳습니다. 현명하게 접근하면 벌 수 있습니다.
아마도. 그러나 아랍인들은 정직합니다. 그리고 그들은 잘 작동합니다. 또한 당신이 옳습니다. 현명하게 접근하면 벌 수 있습니다.
문제는 공급자가 신호를 모니터링에 연결하고 개인적으로 거래하지만 자연스럽고 예상되는 드레인에 더 가깝게 공개적으로 만들고 가입자는 돈을 벌 수 없다는 것입니다(대부분). 그가 공개적으로 모니터링하지 못하도록 막는 것은 처음에는 추측합니다(아마도 홍보팀은 어떤 계정이 사라질지 전혀 모릅니다..).
ZY: 이 제공자에 대한 초기 결론을 서둘러 내렸습니다. 죄송합니다.
ZY: 하지만 비즈니스에 대한 현명한 접근 방식은 여전히 동일합니다. 여기에서는 모든 것이 변경되지 않습니다.
문제는 공급자가 신호를 모니터링에 연결하고 개인적으로 거래하지만 자연스럽고 예상되는 드레인에 더 가깝게 공개적으로 만들고 가입자는 돈을 벌 수 없다는 것입니다(대부분). 그가 공개적으로 모니터링하지 못하도록 막는 것은 처음에는 추측합니다(아마도 홍보팀은 어떤 계정이 사라질지 전혀 모릅니다 ..).
ZY: 이 제공자에 대한 초기 결론을 서둘러 내렸습니다. 죄송합니다.
추측과 추측
나는 공개된 것에 의존한다
그리고 공개적으로 기록된 이력이 있는 모니터링 계정이 있지만 어제 공개되었습니다. 사실 및 그 이상
그리고 어제의 이것에서 이어지는 것은 무엇입니까?
위에도 썼지만 이 부분에 대해서는 여러 의견이 있을 수 있습니다
매복은 무엇입니까? 공급자는 매월 100-200%를 생성하고 매달 벌어들인 bablos를 인출하면 배수 시점에 가입자는 저장소에 최소한 + 300%를 갖게 됩니다.
돈을 버는 것이 목표입니까, 그래픽을 아름답게 만드는 것이 목표입니까?
모니터링하기 전에는 항상 이익을 위해 일하지만 모니터링 후에는 할 수 없습니다. 그런 일은 일어나지 않습니다. 이것은 사기입니다. 부정직합니다. 이것은 여러 번 작성되었습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
구독자 1200명!!
바실리 푸쉬카료프 , 2019.09.14 20:56
간단 해. 순간의 이익을 위해 남을 속이는 것이 양심이라면. 예를 들어 화면이 더 높은 사람은 Kozmin 동지라고 부르고 브로커와 분명히 계약을 맺었습니다. 이 중개인의 사이트에 가보니 그가 최소 200달러의 실계좌 를 가지고 있는 것을 보았기 때문입니다. 그러나 Kozmin의 거래는 5달러의 잔액으로 시작됩니다. 이상한.
또한 일부에서는 센트 계정이 있는 이 서버의 브로커가 여기에서 일반 달러 계정으로 정의된다고 썼습니다.
따라서 조건부로 48개의 계정을 가져와서 각각 5센트씩 보충합니다. 여기에서는 5달러로 표시됩니다. 다음으로 판매용 계정 24개와 구매용 계정 24개를 넣습니다. 당연히 24개의 계정이 살아남을 것입니다. 두 번째 달에 1달러를 채우고 12개를 판매용으로, 12개를 구매용으로 넣습니다. 두 번째 달에는 이 절차를 여러 번 반복할 수 있습니다. 세 번째 달까지 3-4 개의 계정이 남고 약 100 달러를 보충합니다. 그리고 우리는 반대 방향으로 거래를 시작합니다.이 계정 중 하나의 자본이 250%에 도달하면 계정을 모니터링합니다. 서비스 연결 후 계정 활동이 시작된 후 등급이 허용되기 때문입니다. 그런 다음 모니터링에 연결한 후 몇 시간 이내에 가격이 롤백될 때까지 거래를 종료합니다. 따라서 우리의 잔액은 매월 300%씩 10,000 이상이며 이미 등급에 나열되어 있습니다. 언뜻보기에는 모든 것이 매우 견고합니다. 이제 우리는 속기 쉽고 시민을 분석 할 수 없기를 기다리고 있습니다. 이 모든 것은 거래 내역의 처음 두 페이지에서 볼 수 있으며 나머지 7페이지는 계정이 활성 상태임을 보여주기 위한 모조 거래입니다.여기 많은 사람들이 이 계획을 사용합니다. 우리는 이에 대해 1년 넘게 글을 쓰고 있지만, 어째서인지 행정부는 현명하게만 조치를 취하고 있습니다. 별도의 탭에 모니터링하거나 배치하기 전에 거래 내역을 고려하지 않고 전체 증가에 추가하지 않더라도 이 문제를 근본적으로 해결할 수 있습니다. 물론 서비스 작업에 전체 그림이 안보이고 뭔가 오해가 있을 수 있습니다.