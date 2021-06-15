구독자 1200명!! - 페이지 194 1...187188189190191192193194195196197198199200201...230 새 코멘트 [삭제] 2019.12.03 08:56 #1931 jori77 : "가격"은 저에게 닫힌 질문입니다. 저에게는 모든 "뉘앙스"를 고려하여 최종 결과를 보는 것이 더 중요합니다. 정확한 결과를 원한다면 #1924 와 같이 행동하고 이것을 고려하는 것이 좋습니다. #182 추신 "가격 책정"에 의한 경우 이것은 나를 위한 것이 아닙니다.) 가격 책정이란 [삭제] 2019.12.03 09:00 #1932 multiplicator : 무슨 뜻이에요? 신호가 정상적으로 복사되려면 공급자의 평균 거래 규모는 얼마여야 합니까? 평균 거래 규모가 10핍 미만이면 이미 나쁜 것입니까? 거기에서 "거래의 평균 크기"를 볼 수 있습니다. 일반적으로 관리자가 "구독"하고 투자자를 유치하도록 설정되어 있는 경우 - 그는 이미 모든 서비스를 모니터링하고 있습니다. 바로 신호에서 저자 / 협의회에 질문해야합니다. 그는 복사에 대한 권장 사항을 제공해야합니다. 이것은 그의 "작품"이고 그의 $$$ ... ;) 파일: pips_exp.png 38 kb [삭제] 2019.12.03 09:03 #1933 Vladimir Baskakov : 가격 책정이란 제품/서비스 소유자인 경우 가격을 직접 설정합니다. 가격에 무엇이 포함되어 있으며 그 이유는 무엇입니까? 질문은 귀하를 위한 것입니다.) 구체적으로 신호에 따르면 - 서비스 소유자에게 "가격에 포함된" 항목이 무엇인지 물어봐야 합니다.) multiplicator 2019.12.03 09:08 #1934 jori77 : 제품/서비스 소유자인 경우 가격을 직접 설정합니다. 가격에 무엇이 포함되어 있으며 그 이유는 무엇입니까? 질문은 귀하를 위한 것입니다.) 구체적으로 신호에 따르면 - 서비스 소유자에게 "가격에 포함된" 항목이 무엇인지 물어봐야 합니다.) 문제는 가격이 아니었다. " 서비스 신호" 가 미끄러짐을 결정하는 방법. [삭제] 2019.12.03 09:12 #1935 multiplicator : 문제는 가격이 아니었다. 서비스 신호는 미끄러짐을 어떻게 측정합니까 ? 그것은 질문의 "가격 책정"부분입니다 .. ;) 참조: 필터( #182 )가 있고 "줄무늬"를 선택하는 방법에 대한 아이디어가 이미 있는 경우 결과 가 매우 좋습니다. [삭제] 2019.12.03 11:50 #1936 jori77 : 그것은 질문의 "가격 책정"부분입니다 .. ;) 참조: 필터( #182 )가 있고 "줄무늬"를 선택하는 방법에 대한 아이디어가 이미 있는 경우 결과 가 매우 좋습니다. 어쨌든 스캘퍼에 연결하는 것은 의미가 없습니다. 햄스터가 그것을 잘 설명했습니다 Roman Vashchilin 2019.12.03 19:20 #1937 Vladimir Baskakov : 어쨌든 스캘퍼에 연결하는 것은 의미가 없습니다. 햄스터가 그것을 잘 설명했습니다 동의한다. 너무 많은 미끄러짐. 돈 낭비. Vasiliy Pushkaryov 2019.12.04 01:42 #1938 움직임이 강하지 않은 것 같지만, 어쩐지 탑이 떨어졌다 11월 2000% 이상 Vasiliy Pushkaryov 2019.12.04 01:51 #1939 EgorKim : 성배를 찾았습니다. 최고의 신호 중 하나에서 Welltrade 마스터는 "이익"기호를 실제로 귀찮게하고 거래하지 않습니다. 나는 서비스 신호의 이름을 "Service HUMOR"로 바꿀 것을 제안합니다. 거기에 관리자를 지정하십시오. Petrosyan))) 참고로 그의 이야기는 이랬다. 그리고 지금 이것은 분명히, 역사는 센트 동전에 설정되었습니다. 그리고 40 %의 감소 후 리뷰에서 분노가 시작되었습니다. 가짜, 사기, 완전히 다른 것을 구독했습니다. 여기에 거짓말이 있습니다. Michael Ortan 2019.12.04 04:04 #1940 네 캅.. 돼지의 해가 왔다... 2~3년만 해도 전략의 지표가 아님을 다시 한 번 증명하는 수많은 승수.. 로봇 또는 핸드 브레이크 ... - 언제든지 계정 잔액 의 80% 또는 100%를 잃음으로써 모든 것이 중단될 수 있습니다 ... 재미 ... 1...187188189190191192193194195196197198199200201...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"가격"은 저에게 닫힌 질문입니다. 저에게는 모든 "뉘앙스"를 고려하여 최종 결과를 보는 것이 더 중요합니다.
정확한 결과를 원한다면 #1924 와 같이 행동하고 이것을 고려하는 것이 좋습니다. #182
추신 "가격 책정"에 의한 경우 이것은 나를 위한 것이 아닙니다.)
무슨 뜻이에요?
신호가 정상적으로 복사되려면 공급자의 평균 거래 규모는 얼마여야 합니까?
평균 거래 규모가 10핍 미만이면 이미 나쁜 것입니까?
거기에서 "거래의 평균 크기"를 볼 수 있습니다.
일반적으로 관리자가 "구독"하고 투자자를 유치하도록 설정되어 있는 경우 - 그는 이미 모든 서비스를 모니터링하고 있습니다.
바로 신호에서 저자 / 협의회에 질문해야합니다. 그는 복사에 대한 권장 사항을 제공해야합니다. 이것은 그의 "작품"이고 그의 $$$ ... ;)
가격 책정이란
구체적으로 신호에 따르면 - 서비스 소유자에게 "가격에 포함된" 항목이 무엇인지 물어봐야 합니다.)
문제는 가격이 아니었다.
" 서비스 신호" 가 미끄러짐을 결정하는 방법.
그것은 질문의 "가격 책정"부분입니다 .. ;)
참조: 필터( #182 )가 있고 "줄무늬"를 선택하는 방법에 대한 아이디어가 이미 있는 경우 결과 가 매우 좋습니다.
어쨌든 스캘퍼에 연결하는 것은 의미가 없습니다. 햄스터가 그것을 잘 설명했습니다
동의한다. 너무 많은 미끄러짐. 돈 낭비.
움직임이 강하지 않은 것 같지만, 어쩐지 탑이 떨어졌다
11월 2000% 이상
성배를 찾았습니다.
최고의 신호 중 하나에서 Welltrade 마스터는 "이익"기호를 실제로 귀찮게하고 거래하지 않습니다.
나는 서비스 신호의 이름을 "Service HUMOR"로 바꿀 것을 제안합니다.
거기에 관리자를 지정하십시오. Petrosyan)))
참고로 그의 이야기는 이랬다.
그리고 지금 이것은
분명히, 역사는 센트 동전에 설정되었습니다. 그리고 40 %의 감소 후 리뷰에서 분노가 시작되었습니다. 가짜, 사기, 완전히 다른 것을 구독했습니다. 여기에 거짓말이 있습니다.
네 캅..
돼지의 해가 왔다...
2~3년만 해도 전략의 지표가 아님을 다시 한 번 증명하는 수많은 승수..
로봇 또는 핸드 브레이크 ... -
언제든지 계정 잔액 의 80% 또는 100%를 잃음으로써 모든 것이 중단될 수 있습니다 ... 재미 ...