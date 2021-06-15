구독자 1200명!! - 페이지 97 1...90919293949596979899100101102103104...230 새 코멘트 Anatolii Zainchkovskii 2019.01.10 16:25 #961 Vitaly Muzichenko : 이제 구독자가 없고 좋아하는 주제를 만들 차례입니다. 대략 이 형식: "신호가 가입자를 갖기 위해 필요한 것", 글쎄, 또는 "신호가 어떠해야 하는 것"입니다. 뭐, 이런 것) 추신 글쎄, 포럼의 모든 주제 스레드에서 구독자와 다른 신호를 모욕하고 간접적으로 자신을 칭찬하십시오. 여기에서도 구독자가없는 사람들을위한 추세입니다. 그녀는 그런 두꺼비입니다 )))) 그리고 상인들 사이에서 다른 사람과 마찬가지로 그녀는 자신이 가장 좋아하는 사람입니다) Vitaly Muzichenko 2019.01.10 16:34 #962 Anatolii Zainchkovskii : 그녀는 그런 두꺼비입니다 )))) 그리고 상인들 사이에서 다른 사람과 마찬가지로 그녀는 자신이 가장 좋아하는 사람입니다) 시장에 제품이 있는 것을 보니 "제품 홍보 방법" 또는 "광고 방법 및 위치"와 같은 주제를 만들 때입니다. 일반적으로 상상력은 귀하에게 달려 있습니다. 주제가 멍청하더라도 새로 만든 주제로 자신의 관심을 끄는 것이 중요합니다. 중요하지 않습니다. 관심이 중요합니다 :) Anatolii Zainchkovskii 2019.01.10 16:36 #963 Vitaly Muzichenko : 시장에 제품이 있는 것을 보니 "제품 홍보 방법" 또는 "광고 방법 및 위치"와 같은 주제를 만들 때입니다. 일반적으로 상상력은 귀하에게 달려 있습니다. 주제가 멍청하더라도 새로 만든 주제로 자신의 관심을 끄는 것이 중요합니다. 중요하지 않습니다. 관심이 중요합니다 :) 아니요, 제품은 쇼를위한 것입니다. 그런 무료 제품이 십여 개가 있으며 거기에는 의미가 없습니다) 아무도 진짜 쟁기를 팔지 않을 것입니다) Vitaly Muzichenko 2019.01.10 16:39 #964 Anatolii Zainchkovskii : 아니요, 제품은 쇼를위한 것입니다. 그런 무료 제품이 십여 개가 있으며 거기에는 의미가 없습니다) 아무도 진짜 쟁기를 팔지 않을 것입니다) 어떤 이유에서인지 forex는 주머니가 넓습니다. 모두에게 충분합니다. Anatolii Zainchkovskii 2019.01.10 16:42 #965 Vitaly Muzichenko : 어떤 이유에서인지 forex는 주머니가 넓습니다. 모두에게 충분합니다. 그래서, 충분하지 않아서가 아니라 저는 "두꺼비"라고 말하곤 했습니다. 그것은 그런 것입니다 ... 제 생각에 포럼의 모든 사람들은 공유하지 않는 아이디어를 가지고 있다고 생각합니다. 그는 아이디어의 진부함 을 믿기 때문입니다. Vladislav Andruschenko 2019.01.10 16:45 #966 이제 그들은 내가 앉아서 생각하는 그러한 제품을 판매합니다. 지원, 아름다움, 코드 최적화 , (알고리즘은 변경되지 않음), 그리고 여기에 매일 10명의 새로운 전문가가 있습니다. "tyap blooper, 여기에 테스트 체크포인트에서 +100600 백만이 있습니다. 200-10000 달러에 가져가십시오. 도덕 : 당신이 양심에 대해 생각하는 동안 다른 사람들은 .... Anatolii Zainchkovskii 2019.01.10 16:47 #967 Vladislav Andruschenko : 이제 그들은 내가 앉아서 생각하는 그러한 제품을 판매합니다. 지원, 아름다움, 코드 최적화 , (알고리즘은 변경되지 않음), 그리고 여기에 매일 10명의 새로운 전문가가 있습니다. "tyap blooper, 여기에 테스트 체크포인트에 +100600 백만이 있습니다. 200-10000 달러에 가져가십시오. 네, 그런 다음 로봇이 유출된 이유를 주장합니다. 일명 ROBOT) Vladimir Tkach 2019.01.10 17:28 #968 그녀의 마지막 장기 거래를 열었습니다. 2시 30분에 쇼핑. RSI는 40 미만이었습니다. Vladimir Karputov 2019.01.10 18:05 #969 Oleg Mamchenko : 누구의 신호에 대해 이야기하고 있습니까? 신호에 대한 링크를 가질 수 있습니까? 링크가 허용되지 않습니다. 이런 경우에는 스스로 생각하고 검색을 이용해야 합니다. Vladimir Tkach 2019.01.16 06:28 #970 Top은 일종의 Brexit와 150p 정도를 언급하면서 어제나 오늘 위험을 감수하지 않았습니다. 그녀는 파운드로도 이익을 얻을 수 있었지만. 1...90919293949596979899100101102103104...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이제 구독자가 없고 좋아하는 주제를 만들 차례입니다. 대략 이 형식: "신호가 가입자를 갖기 위해 필요한 것", 글쎄, 또는 "신호가 어떠해야 하는 것"입니다. 뭐, 이런 것)추신 글쎄, 포럼의 모든 주제 스레드에서 구독자와 다른 신호를 모욕하고 간접적으로 자신을 칭찬하십시오. 여기에서도 구독자가없는 사람들을위한 추세입니다.
그녀는 그런 두꺼비입니다 )))) 그리고 상인들 사이에서 다른 사람과 마찬가지로 그녀는 자신이 가장 좋아하는 사람입니다)
그녀는 그런 두꺼비입니다 )))) 그리고 상인들 사이에서 다른 사람과 마찬가지로 그녀는 자신이 가장 좋아하는 사람입니다)
시장에 제품이 있는 것을 보니 "제품 홍보 방법" 또는 "광고 방법 및 위치"와 같은 주제를 만들 때입니다. 일반적으로 상상력은 귀하에게 달려 있습니다. 주제가 멍청하더라도 새로 만든 주제로 자신의 관심을 끄는 것이 중요합니다. 중요하지 않습니다. 관심이 중요합니다 :)
시장에 제품이 있는 것을 보니 "제품 홍보 방법" 또는 "광고 방법 및 위치"와 같은 주제를 만들 때입니다. 일반적으로 상상력은 귀하에게 달려 있습니다. 주제가 멍청하더라도 새로 만든 주제로 자신의 관심을 끄는 것이 중요합니다. 중요하지 않습니다. 관심이 중요합니다 :)
아니요, 제품은 쇼를위한 것입니다. 그런 무료 제품이 십여 개가 있으며 거기에는 의미가 없습니다) 아무도 진짜 쟁기를 팔지 않을 것입니다)
아니요, 제품은 쇼를위한 것입니다. 그런 무료 제품이 십여 개가 있으며 거기에는 의미가 없습니다) 아무도 진짜 쟁기를 팔지 않을 것입니다)
어떤 이유에서인지 forex는 주머니가 넓습니다. 모두에게 충분합니다.
어떤 이유에서인지 forex는 주머니가 넓습니다. 모두에게 충분합니다.
그래서, 충분하지 않아서가 아니라 저는 "두꺼비"라고 말하곤 했습니다. 그것은 그런 것입니다 ... 제 생각에 포럼의 모든 사람들은 공유하지 않는 아이디어를 가지고 있다고 생각합니다. 그는 아이디어의 진부함 을 믿기 때문입니다.
이제 그들은 내가 앉아서 생각하는 그러한 제품을 판매합니다.
지원, 아름다움, 코드 최적화 , (알고리즘은 변경되지 않음),
그리고 여기에 매일 10명의 새로운 전문가가 있습니다. "tyap blooper, 여기에 테스트 체크포인트에서 +100600 백만이 있습니다. 200-10000 달러에 가져가십시오.도덕 : 당신이 양심에 대해 생각하는 동안 다른 사람들은 ....
이제 그들은 내가 앉아서 생각하는 그러한 제품을 판매합니다.
지원, 아름다움, 코드 최적화 , (알고리즘은 변경되지 않음),
그리고 여기에 매일 10명의 새로운 전문가가 있습니다. "tyap blooper, 여기에 테스트 체크포인트에 +100600 백만이 있습니다. 200-10000 달러에 가져가십시오.
네, 그런 다음 로봇이 유출된 이유를 주장합니다. 일명 ROBOT)
그녀의 마지막 장기 거래를 열었습니다.
2시 30분에 쇼핑. RSI는 40 미만이었습니다.
누구의 신호에 대해 이야기하고 있습니까? 신호에 대한 링크를 가질 수 있습니까?
링크가 허용되지 않습니다. 이런 경우에는 스스로 생각하고 검색을 이용해야 합니다.
Top은 일종의 Brexit와 150p 정도를 언급하면서 어제나 오늘 위험을 감수하지 않았습니다. 그녀는 파운드로도 이익을 얻을 수 있었지만.