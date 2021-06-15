구독자 1200명!! - 페이지 197

Boris Gulikov :

그에게 무슨 문제가 있어? 전형적인 사기꾼의 전형적인 센트 지폐.

한 지점으로 한참을 비웃어 올라갔고, 구독자를 합치던 바로 그 순간에

 
Fast235 :

여기에는 충분한 쓰레기가 있습니다.
 
Boris Gulikov :
게시물을 정리

여기 그는 아마도 휴가 중일 것입니다) 211%

나는 그가 또한 자신을 구독한다고 확신합니다 - 99.9%는 달리 설명할 수 없습니다

글쎄, 일반적으로 그들은 그의 모든 계정을 끊고 수천 %가 있었지만 211은 화면에 너무 많습니다.

 
Fast235 :

게시물을 정리

수천 % 할 수 있습니다.. 그리고 당신이 화면에 초자연적 인 것이 없다는 사실.. 그것은 모두 초기 예금과 거래 자체에 달려 있습니다.. 나는 나 자신이 적극적으로 거래하고 하루 또는 월에 큰 %는 표준. 하루 만에 11,000%를 벌었습니다.. 하지만 공격적인 거래를 하고 있다는 사실 자체가 부하를 조절하지 않으면 계좌가 오래 가지 못한다는 것을 암시합니다.. 그리고 큰 %는 예금에 대한 엄청난 부하에 의해서만 주어집니다. 어느 쪽이든 사라졌습니다
 
선거에서 보수당이 승리한 후 파운드화를 강화할 수 있는 좋은 기회가 있었습니다. 영국인이 곧 브렉시트에 동의할 수 있다면 이는 파운드화의 추가 성장과 강세를 유발할 가능성이 가장 높으며 이미 신호에 당신이 할 수 있습니다. 이미 한계에 다다랐고 언제든 무너질 수 있는 고점이 여러 개 보여요, 자본금 2.5리야마가 쌓인 '검은 물결'을 지켜보고 있는데, 파운드가 반등하지 않으면 터질 가능성은 다 있습니다
 
Vasiliy Pushkaryov :

이번주 완료


나는 방금 눈치 챘다 ... 사람들에게 다시 재앙
 
Yevhenii Levchenko :
딱딱한

 
Vasiliy Pushkaryov :

이번주 완료


악몽이야!
 
이 아랍인들은 몇 개의 계정을 가지고 있습니까? 신호를 지배하는 녀석들... :)
 
Vladimir Baskakov :
그들은 정상적으로 거래하기 때문에 모두가 그것을 파고 있습니다.
그래서 아무도 그것이 정상이 아니라고 말하지 않습니다. 괜찮은! 통계는 사실입니다, 의심의 여지가 없습니다... :)
