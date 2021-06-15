구독자 1200명!! - 페이지 197 1...190191192193194195196197198199200201202203204...230 새 코멘트 Fast235 2019.12.10 17:57 #1961 Boris Gulikov : 그에게 무슨 문제가 있어? 전형적인 사기꾼의 전형적인 센트 지폐. 한 지점으로 한참을 비웃어 올라갔고, 구독자를 합치던 바로 그 순간에 Boris Gulikov 2019.12.10 17:58 #1962 Fast235 : 한 지점으로 한참을 비웃어 올라갔고, 구독자를 합치던 바로 그 순간에 여기에는 충분한 쓰레기가 있습니다. Fast235 2019.12.10 18:01 #1963 Boris Gulikov : 여기에는 충분한 쓰레기가 있습니다. 게시물을 정리 여기 그는 아마도 휴가 중일 것입니다) 211% 나는 그가 또한 자신을 구독한다고 확신합니다 - 99.9%는 달리 설명할 수 없습니다 글쎄, 일반적으로 그들은 그의 모든 계정을 끊고 수천 %가 있었지만 211은 화면에 너무 많습니다. Sergey Lobov 2019.12.11 05:18 #1964 Fast235 : 게시물을 정리 여기 그는 아마도 휴가 중일 것입니다) 211% 나는 그가 또한 자신을 구독한다고 확신합니다 - 99.9%는 달리 설명할 수 없습니다 글쎄, 일반적으로 그들은 그의 모든 계정을 끊고 수천 %가 있었지만 211은 화면에 너무 많습니다. 수천 % 할 수 있습니다.. 그리고 당신이 화면에 초자연적 인 것이 없다는 사실.. 그것은 모두 초기 예금과 거래 자체에 달려 있습니다.. 나는 나 자신이 적극적으로 거래하고 하루 또는 월에 큰 %는 표준. 하루 만에 11,000%를 벌었습니다.. 하지만 공격적인 거래를 하고 있다는 사실 자체가 부하를 조절하지 않으면 계좌가 오래 가지 못한다는 것을 암시합니다.. 그리고 큰 %는 예금에 대한 엄청난 부하에 의해서만 주어집니다. 어느 쪽이든 사라졌습니다 Aleksey Semenov 2019.12.13 08:08 #1965 선거에서 보수당이 승리한 후 파운드화를 강화할 수 있는 좋은 기회가 있었습니다. 영국인이 곧 브렉시트에 동의할 수 있다면 이는 파운드화의 추가 성장과 강세를 유발할 가능성이 가장 높으며 이미 신호에 당신이 할 수 있습니다. 이미 한계에 다다랐고 언제든 무너질 수 있는 고점이 여러 개 보여요, 자본금 2.5리야마가 쌓인 '검은 물결'을 지켜보고 있는데, 파운드가 반등하지 않으면 터질 가능성은 다 있습니다 Yevhenii Levchenko 2019.12.24 16:29 #1966 Vasiliy Pushkaryov : 이번주 완료 나는 방금 눈치 챘다 ... 사람들에게 다시 재앙 Evgeniy Kazeikin 2019.12.24 20:31 #1967 Yevhenii Levchenko : 나는 방금 눈치 챘다 ... 사람들에게 다시 재앙 딱딱한 timtakur 2019.12.25 03:37 #1968 Vasiliy Pushkaryov : 이번주 완료 악몽이야! Yevhenii Levchenko 2020.01.03 20:29 #1969 이 아랍인들은 몇 개의 계정을 가지고 있습니까? 신호를 지배하는 녀석들... :) Yevhenii Levchenko 2020.01.03 22:04 #1970 Vladimir Baskakov : 그들은 정상적으로 거래하기 때문에 모두가 그것을 파고 있습니다. 그래서 아무도 그것이 정상이 아니라고 말하지 않습니다. 괜찮은! 통계는 사실입니다, 의심의 여지가 없습니다... :) 1...190191192193194195196197198199200201202203204...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
