구독자 1200명!! - 페이지 199

2020.01.04 16:24 #1981 Vasiliy Pushkaryov :
모니터링하기 전에는 항상 이익을 위해 일하지만 모니터링 후에는 할 수 없습니다. 그런 일은 일어나지 않습니다. 이것은 사기입니다. 부정직합니다. 이것은 여러 번 작성되었습니다.

예, 나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다.

Vasiliy Pushkaryov 2020.01.04 19:10 #1982 Aleksandr Volotko :
예, 나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다.

아, 제가 놓친 것 같습니다.

그러나 이제 신호 서비스는 더 자주 모니터링하고 전체 성장에서 제외하기 전에 기록을 회색으로 표시하기 시작했습니다. 나는 많은 사람들이 다음과 같은 비문을 가지고 있는 것을 본다.

이 사람에게도 이런 일이 일어나기를 바랍니다.

2020.01.04 19:32 #1983 Vasiliy Pushkaryov :
그러나 이제 신호 서비스는 더 자주 모니터링하고 전체 성장에서 제외하기 전에 기록을 회색으로 표시하기 시작했습니다.

그들의 (MQ) 측에서는 어떤 이유로든 개인 신호 모드에서 모니터링되는 모든 것을 대중으로부터 일반적으로 제외하는 것이 논리적일 것입니다. 회색으로 수정한 그 이야기는 공개적으로 모니터링되지 않았으며 공개적으로 보여줄 필요가 전혀 없습니다. 아마도 이것은 조만간 올 것입니다.

Yevhenii Levchenko 2020.01.04 19:36 #1984 Aleksandr Volotko :
그들의 (MQ) 측에서는 어떤 이유로든 개인 신호 모드에서 모니터링되는 모든 것을 대중으로부터 일반적으로 제외하는 것이 논리적일 것입니다. 회색으로 수정한 그 이야기는 공개적으로 모니터링되지 않았으며 공개적으로 보여줄 필요가 전혀 없습니다. 아마도 이것은 조만간 올 것입니다.

개인 신호 모드의 모든 것이 리얼 스토리 ... 그것에 대해 질문이 없어야합니다 ...

2020.01.05 00:40 #1985 Yevhenii Levchenko :
개인 신호 모드의 모든 것이 리얼 스토리 ... 그것에 대해 질문이 없어야합니다 ...

이제 일부는 질문이 없어야 하는 이야기와 함께 살아남은 개인 신호 중 하나를 게시하고 병합하며 이 실제 이야기에 대한 질문은 여전히 나타납니다)

ZY: PAMM에서는 이러한 모든 레이크가 오랫동안 통과되었고 조치가 취해졌고 PAMM 계정의 진부한 아카이브가 있으며 누군가 이체를 시작하기로 결정하면 비공개 PAMM을 만든 경우 빠르게 꼬집습니다. 그것을 대중에게 양도하는 것은 불가능할 것입니다. 사기꾼에 대항하는 메커니즘은 일반적으로 간단하고 오랫동안 알려져 왔습니다.

Vladimir Tkach 2020.01.05 07:22 #1986
A의 브로커 는 pamm 계정 아카이브를 보유하고 있습니다. 가입자는 공급자의 거래 내역을 미리 평가할 수 있습니다. 기록에서 계정을 제거하기 위해 메타따옴표를 사용해서는 안 됩니다. 제공자가 그룹인 경우 다른 사람을 위해 각각의 새 계정을 등록할 수 있습니다.

Ivan Butko 2020.01.12 18:25 #1987 Vladimir Tkach :
A의 브로커는 pam 계정 아카이브를 보유하고 있습니다. 가입자는 공급자의 거래 내역을 미리 평가할 수 있습니다. 기록에서 계정을 제거하기 위해 메타따옴표를 사용해서는 안 됩니다. 제공자가 그룹인 경우 다른 사람을 위해 각각의 새 계정을 등록할 수 있습니다.

좋은 측정이지만 부분적입니다. 아카이브에 있는 계정 중 하나에는 270개의 병합된 pamm 계정이 있으며 여전히 투자자들로 가득 차 있습니다.)

2020.01.12 18:28 #1988 Ivan Butko :
좋은 측정이지만 부분적입니다. 아카이브에 있는 계정 중 하나에는 270개의 병합된 pamm 계정이 있으며 여전히 투자자들로 가득 차 있습니다.)

사람들은 의식적으로 위험을 감수해야 합니다. 아마도 배수 전에 돈을 벌 시간이 있기를 바라고 있습니다.

Ivan Butko 2020.01.12 18:31 #1989
정상은 가입자를 잃었고 점차 다른 모든 사람들과 합병하고 있습니다. 상위 직위는 공석이 됩니다. 우리는 새로운 왕을 기다리고 있지만, 지금은 어려운 시기입니다. 현재는 에버리지러였고, 이전은 햄스터였습니다. 그 이전에도 레벨에서 거래를 하다가 죽었습니다. 내 기억은 여기서 끝인데, 눈에 띄게 눈에 띄는 구독자 수는 누구였는지 기억나지 않는다.

Aleksandr Yakovlev 2020.01.12 18:33 #1990 Ivan Butko :
정상은 가입자를 잃었고 점차 다른 모든 사람들과 합병하고 있습니다. 상위 직위는 공석이 됩니다. 우리는 정상의 도착을 기다리고 있습니다. 현재는 평균 가문비나무였고, 이전의 것은 햄스터였는데, 그 이전에도 레벨에서 거래하면서 fxglow가 죽었습니다. 내 기억은 여기서 끝인데 전작에서 누가 눈부시게 빛났는지 기억나지 않는다.

기억력이 좋으시네요))) 마지막 기억도 안나요)))
모니터링하기 전에는 항상 이익을 위해 일하지만 모니터링 후에는 할 수 없습니다. 그런 일은 일어나지 않습니다. 이것은 사기입니다. 부정직합니다. 이것은 여러 번 작성되었습니다.
아, 제가 놓친 것 같습니다.
그러나 이제 신호 서비스는 더 자주 모니터링하고 전체 성장에서 제외하기 전에 기록을 회색으로 표시하기 시작했습니다. 나는 많은 사람들이 다음과 같은 비문을 가지고 있는 것을 본다.
이 사람에게도 이런 일이 일어나기를 바랍니다.
그들의 (MQ) 측에서는 어떤 이유로든 개인 신호 모드에서 모니터링되는 모든 것을 대중으로부터 일반적으로 제외하는 것이 논리적일 것입니다. 회색으로 수정한 그 이야기는 공개적으로 모니터링되지 않았으며 공개적으로 보여줄 필요가 전혀 없습니다. 아마도 이것은 조만간 올 것입니다.
개인 신호 모드의 모든 것이 리얼 스토리 ... 그것에 대해 질문이 없어야합니다 ...
이제 일부는 질문이 없어야 하는 이야기와 함께 살아남은 개인 신호 중 하나를 게시하고 병합하며 이 실제 이야기에 대한 질문은 여전히 나타납니다)ZY: PAMM에서는 이러한 모든 레이크가 오랫동안 통과되었고 조치가 취해졌고 PAMM 계정의 진부한 아카이브가 있으며 누군가 이체를 시작하기로 결정하면 비공개 PAMM을 만든 경우 빠르게 꼬집습니다. 그것을 대중에게 양도하는 것은 불가능할 것입니다. 사기꾼에 대항하는 메커니즘은 일반적으로 간단하고 오랫동안 알려져 왔습니다.
A의 브로커는 pam 계정 아카이브를 보유하고 있습니다. 가입자는 공급자의 거래 내역을 미리 평가할 수 있습니다. 기록에서 계정을 제거하기 위해 메타따옴표를 사용해서는 안 됩니다. 제공자가 그룹인 경우 다른 사람을 위해 각각의 새 계정을 등록할 수 있습니다.
아카이브에 있는 계정 중 하나에는 270개의 병합된 pamm 계정이 있으며 여전히 투자자들로 가득 차 있습니다.)
좋은 측정이지만 부분적입니다.
사람들은 의식적으로 위험을 감수해야 합니다. 아마도 배수 전에 돈을 벌 시간이 있기를 바라고 있습니다.
정상은 가입자를 잃었고 점차 다른 모든 사람들과 합병하고 있습니다. 상위 직위는 공석이 됩니다. 우리는 정상의 도착을 기다리고 있습니다. 현재는 평균 가문비나무였고, 이전의 것은 햄스터였는데, 그 이전에도 레벨에서 거래하면서 fxglow가 죽었습니다. 내 기억은 여기서 끝인데 전작에서 누가 눈부시게 빛났는지 기억나지 않는다.
기억력이 좋으시네요))) 마지막 기억도 안나요)))