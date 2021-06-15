구독자 1200명!! - 페이지 205 1...198199200201202203204205206207208209210211212...230 새 코멘트 Ivan Butko 2020.02.09 22:02 #2041 Sergey Zaitsev : 찾아보니 구독자 1200명 아무도 없나? MT4에서 하나의 신호에는 354명의 가입자만 있고 다른 모든 신호에는 더 적습니다. 누가 구독자를 찾는 방법이나 구독자가 추가되는 기준을 알려줄까요? 나는 8개월 동안 거래를 해왔고, 적어도 하나는 올 것입니다. 토픽이 생성될 당시에는 1200이었습니다. 그리고 몇달뒤에 3000이 되었습니다. 그런 다음 신호가 천천히 병합되었습니다. 당신의 손에 모든 Yevhenii Levchenko 2020.02.12 14:12 #2042 Kapets 설탕이 쌓입니다! 구독자는 비약적으로 증가하고 있습니다. 그들은 꿀에 파리처럼 날아! 일반적으로 잘했습니다 :) Yevhenii Levchenko 2020.02.12 14:31 #2043 이상한 신호들... Signals -> MT4 -> "Search by name, author, broker" 필드에 "IceF"(불완전한 이름이지만 충분합니다) 입력 -> 검색을 누릅니다. 신호의 일부 그룹을 제공합니다. 확실한 이득을 가진 신호를 찾으십시오(대략 100% 이상). Ivan Butko 2020.02.12 14:50 #2044 MT5에서 싱가포르인은 플랫폼을 위한 최고의 광고를 만듭니다. Roman Shiredchenko 2020.02.16 03:25 #2045 Ivan Butko : MT5에서 싱가포르인은 플랫폼을 위한 최고의 광고를 만듭니다. 나는 싱가포르가 싱가포르 달러 지폐라는 것을 정확히 이해합니다. 이것은 다음과 같습니다. 이 설탕 을 찾는 방법은 무엇입니까? Uladzimir Izerski 2020.02.16 08:08 #2046 Roman Shiredchenko : 나는 싱가포르가 싱가포르 달러 지폐라는 것을 정확히 이해합니다. 이것은 다음과 같습니다. 이 설탕 을 찾는 방법은 무엇입니까? 단지. 다섯 번째 신호에서는 먼저 가입자가 신호를 보냅니다. Yevhenii Levchenko 2020.02.16 08:20 #2047 Roman Shiredchenko : 나는 싱가포르가 싱가포르 달러 지폐라는 것을 정확히 이해합니다. 이것은 다음과 같습니다. 예! 로만 시레첸코 : 이 설탕 을 찾는 방법은 무엇입니까? Sugar는 mt4 신호의 최고 가입자 중 하나입니다. "Sahar"는 약간 중동적인 이름입니다...아니면 이름이...정말 이해가 안가네요... 그는 주기적으로 정상에 진입합니다. Vladimir Tkach 2020.02.20 09:33 #2048 그런데 MT4 구독자들의 시그널에 따르면 한 센티스트가 1위에 올랐습니다. 브로커 - FXO... Real2. 도구 이름에 점이 있습니다. 의견 중 하나는 가입자가 수천 명의 위험을 감수할 때 신호 제공자 가 $100를 낭비한다고 지적했습니다. [삭제] 2020.02.20 11:45 #2049 Ivan Butko : 그리고 그들은 왜 Yakovlev를 떠났습니까? [삭제] 2020.02.20 12:03 #2050 Vladimir Tkach : 그런데 MT4 구독자들의 시그널에 따르면 한 센티스트가 1위에 올랐습니다. 브로커 - FXO... Real2. 도구 이름에 점이 있습니다. 의견 중 하나는 가입자가 수천 명의 위험을 감수할 때 신호 제공자가 $100를 낭비한다고 지적했습니다. 누군가가 정기적으로 구타를 통해 위험을 감수하게하는 것과 같습니다. 이상한 위선자. 1...198199200201202203204205206207208209210211212...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
찾아보니 구독자 1200명 아무도 없나? MT4에서 하나의 신호에는 354명의 가입자만 있고 다른 모든 신호에는 더 적습니다. 누가 구독자를 찾는 방법이나 구독자가 추가되는 기준을 알려줄까요? 나는 8개월 동안 거래를 해왔고, 적어도 하나는 올 것입니다.
일반적으로 잘했습니다 :)
Signals -> MT4 -> "Search by name, author, broker" 필드에 "IceF"(불완전한 이름이지만 충분합니다) 입력 -> 검색을 누릅니다.
신호의 일부 그룹을 제공합니다. 확실한 이득을 가진 신호를 찾으십시오(대략 100% 이상).
MT5에서 싱가포르인은 플랫폼을 위한 최고의 광고를 만듭니다.
나는 싱가포르가 싱가포르 달러 지폐라는 것을 정확히 이해합니다. 이것은 다음과 같습니다.
이 설탕 을 찾는 방법은 무엇입니까?
나는 싱가포르가 싱가포르 달러 지폐라는 것을 정확히 이해합니다. 이것은 다음과 같습니다.
이 설탕 을 찾는 방법은 무엇입니까?
단지. 다섯 번째 신호에서는 먼저 가입자가 신호를 보냅니다.
나는 싱가포르가 싱가포르 달러 지폐라는 것을 정확히 이해합니다. 이것은 다음과 같습니다.
예!
이 설탕 을 찾는 방법은 무엇입니까?
Sugar는 mt4 신호의 최고 가입자 중 하나입니다. "Sahar"는 약간 중동적인 이름입니다...아니면 이름이...정말 이해가 안가네요...
그는 주기적으로 정상에 진입합니다.
그런데 MT4 구독자들의 시그널에 따르면 한 센티스트가 1위에 올랐습니다. 브로커 - FXO... Real2. 도구 이름에 점이 있습니다. 의견 중 하나는 가입자가 수천 명의 위험을 감수할 때 신호 제공자가 $100를 낭비한다고 지적했습니다.
누군가가 정기적으로 구타를 통해 위험을 감수하게하는 것과 같습니다. 이상한 위선자.