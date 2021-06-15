구독자 1200명!! - 페이지 205

Sergey Zaitsev :
찾아보니 구독자 1200명 아무도 없나? MT4에서 하나의 신호에는 354명의 가입자만 있고 다른 모든 신호에는 더 적습니다. 누가 구독자를 찾는 방법이나 구독자가 추가되는 기준을 알려줄까요? 나는 8개월 동안 거래를 해왔고, 적어도 하나는 올 것입니다.
토픽이 생성될 당시에는 1200이었습니다. 그리고 몇달뒤에 3000이 되었습니다. 그런 다음 신호가 천천히 병합되었습니다.

당신의 손에 모든
 
Kapets 설탕이 쌓입니다! 구독자는 비약적으로 증가하고 있습니다. 그들은 꿀에 파리처럼 날아!

일반적으로 잘했습니다 :)
 
이상한 신호들...

Signals -> MT4 -> "Search by name, author, broker" 필드에 "IceF"(불완전한 이름이지만 충분합니다) 입력 -> 검색을 누릅니다.

신호의 일부 그룹을 제공합니다. 확실한 이득을 가진 신호를 찾으십시오(대략 100% 이상).
 
MT5에서 싱가포르인은 플랫폼을 위한 최고의 광고를 만듭니다.
 
Ivan Butko :
MT5에서 싱가포르인은 플랫폼을 위한 최고의 광고를 만듭니다.

나는 싱가포르가 싱가포르 달러 지폐라는 것을 정확히 이해합니다. 이것은 다음과 같습니다.


싱가포르 사람?


설탕 을 찾는 방법은 무엇입니까?

 
단지. 다섯 번째 신호에서는 먼저 가입자가 신호를 보냅니다.

 
예!

Sugar는 mt4 신호의 최고 가입자 중 하나입니다. "Sahar"는 약간 중동적인 이름입니다...아니면 이름이...정말 이해가 안가네요...

그는 주기적으로 정상에 진입합니다.

 
그런데 MT4 구독자들의 시그널에 따르면 한 센티스트가 1위에 올랐습니다. 브로커 - FXO... Real2. 도구 이름에 점이 있습니다. 의견 중 하나는 가입자가 수천 명의 위험을 감수할 때 신호 제공자 가 $100를 낭비한다고 지적했습니다.
Ivan Butko :

그리고 그들은 왜 Yakovlev를 떠났습니까?
Vladimir Tkach :
그런데 MT4 구독자들의 시그널에 따르면 한 센티스트가 1위에 올랐습니다. 브로커 - FXO... Real2. 도구 이름에 점이 있습니다. 의견 중 하나는 가입자가 수천 명의 위험을 감수할 때 신호 제공자가 $100를 낭비한다고 지적했습니다.

누군가가 정기적으로 구타를 통해 위험을 감수하게하는 것과 같습니다. 이상한 위선자.

