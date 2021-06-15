구독자 1200명!! - 페이지 195 1...188189190191192193194195196197198199200201202...230 새 코멘트 Evgeniy Kvasov 2019.12.04 04:25 #1941 Vasiliy Pushkaryov : 움직임이 강하지 않은 것 같지만, 어쩐지 탑이 떨어졌다 11월 2000% 이상 주석 Boris Gulikov 2019.12.04 06:52 #1942 Michael Ortan : 네 캅.. 돼지의 해가 왔다... 2~3년만 해도 전략의 지표가 아님을 다시 한 번 증명하는 수많은 승수.. 로봇 또는 핸드 브레이크 ... - 언제든지 계정 잔액 의 80% 또는 100%를 잃음으로써 모든 것이 중단될 수 있습니다 ... 재미 ... 아무것도 입증되지 않았습니다. 스크린샷은 위험이 한 경우에는 여러 번 과대평가되고 다른 경우에는 10배 정도 과대평가되었음을 분명히 보여줍니다. 이야기의 일부가 숨겨져 있습니다. 일반적으로 어떻게 얻었는지 알 수 없습니다. 충분히 예상한 결과입니다. Boris Gulikov 2019.12.04 06:58 #1943 Vasiliy Pushkaryov : 움직임이 강하지 않은 것 같지만, 어쩐지 탑이 떨어졌다 11월 2000% 이상 나는 첫 번째 은색이 이미 그것을 대체 할 새로운 신호를 준비했다고 확신합니다. 다음. 그가 같은 계정에 그것을 게시할 것이라는 사실이 아닙니다. 심지어는 그렇지 않을 가능성이 큽니다. 이미 여기에 나타난 자신이나 아내(누나) 대신에 조카, 형제, 중매인이 있을 것입니다 ... Vladimir Tkach 2019.12.06 11:19 #1944 수백 naivnyak을 사육하는 또 다른 최고 podslila. Vladislav Andruschenko 2019.12.06 11:29 #1945 처럼. 글쎄, 내가 어떻게 몇 백 명의 구독자를 찾을 수 있습니까 ...... 글쎄, 나는 이해하지 못합니다 ... Aleksei Stepanenko 2019.12.06 11:59 #1946 Vladislav Andruschenko : 처럼. 글쎄, 내가 어떻게 몇 백 명의 구독자를 찾을 수 있습니까 ...... 글쎄, 나는 이해하지 못합니다 ... 냉소적이어야 합니다. 신뢰하는 사람들은 돈을 잃는다는 것을 미리 알아두십시오. 알고 지금도 행하는 것이 모든 사람에게 주어지는 것은 아닙니다. 제 생각에는 신호 및 고문 판매에 관한 이 모든 이야기는 가볍게 말해서 그다지 좋은 냄새가 나지 않습니다. 나는 신호 판매자 나 고문이 자신의 시스템에 대해 다른 사람의 돈을 책임감 있게 위험에 빠뜨릴 만큼 자신감이 있다고 믿지 않습니다. 그가 확신한다면 두 가지 선택이 있을 것입니다. 조용히 앉아서 삶을 즐기거나 무료로 배포하는 것입니다. 타자기가 있는데 왜 30동이 필요할까요? 지표는 정상적인 주제이며 금융 거래, 약속 및 기적에 대한 기대가 없습니다. 돈을 위해 코드를 작성하는 데 도움을 주는 것도 괜찮을 것입니다. 그리고 다른 모든 것은... 개인적인 비방 없이 현재 상황에 대한 개인적인 가치 판단입니다 :) 새로운 프리랜서 디자인! 발견한 재능 기고글 토론 "인터넷을 통한 Andrey F. Zelinsky 2019.12.06 12:52 #1947 Aleksei Stepanenko : 냉소적이어야 합니다. ... 엑소시스트: 좋은 오후입니다. 나는 당신을 사로잡은 악마를 쫓아내기 위해 여기 있습니다. 나: 전화 안 했어요. 악마: 전화했어요. Mykola Shevchenko 2019.12.06 12:58 #1948 Vladimir Tkach : 수백 naivnyak을 사육하는 또 다른 최고 podslilo. 어떻게 그가 2개월 통계로 1위가 되었고 몇 백 명의 고객을 확보했는지 궁금합니다. Vladimir Tkach 2019.12.06 13:10 #1949 Mykola Shevchenko : 어떻게 2개월 통계로 1위가 되었고 몇백 명의 고객을 확보하게 되었는지 궁금합니다. 처음에는 월별로 200%가 있었지만 이후에는 메타쿼터가 명확해졌고 이러한 지표가 다시 계산되었습니다. 그러나 그때쯤이면 사람들은 이미 뛰고 있었다. 댓글을 보면 통계%가 변경된 것에 대해 얼마나 분개했는지 알 수 있습니다. 그리고 200%를 얻는 방법은 이미 발표되었습니다. 여러 계정이 열리고 서로 다른 방향으로 거래됩니다. 생존자가 공개됩니다. Andrey F. Zelinsky 2019.12.06 13:13 #1950 Vladimir Tkach : 처음에는 월별로 200%가 있었지만 이후에는 메타쿼터가 명확해졌고 이러한 지표가 다시 계산되었습니다. ... 메타쿼타는 그것과 아무 관련이 없습니다. 브로커 측에서는 운영을 하나의 대차대조표 지표로 통합했습니다. 1...188189190191192193194195196197198199200201202...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
움직임이 강하지 않은 것 같지만, 어쩐지 탑이 떨어졌다
11월 2000% 이상
주석
네 캅..
돼지의 해가 왔다...
2~3년만 해도 전략의 지표가 아님을 다시 한 번 증명하는 수많은 승수..
로봇 또는 핸드 브레이크 ... -
언제든지 계정 잔액 의 80% 또는 100%를 잃음으로써 모든 것이 중단될 수 있습니다 ... 재미 ...
아무것도 입증되지 않았습니다. 스크린샷은 위험이 한 경우에는 여러 번 과대평가되고 다른 경우에는 10배 정도 과대평가되었음을 분명히 보여줍니다.
이야기의 일부가 숨겨져 있습니다. 일반적으로 어떻게 얻었는지 알 수 없습니다. 충분히 예상한 결과입니다.
움직임이 강하지 않은 것 같지만, 어쩐지 탑이 떨어졌다
11월 2000% 이상
나는 첫 번째 은색이 이미 그것을 대체 할 새로운 신호를 준비했다고 확신합니다.
다음. 그가 같은 계정에 그것을 게시할 것이라는 사실이 아닙니다.
심지어는 그렇지 않을 가능성이 큽니다.
이미 여기에 나타난 자신이나 아내(누나) 대신에 조카, 형제, 중매인이 있을 것입니다 ...
수백 naivnyak을 사육하는 또 다른 최고 podslila.
처럼. 글쎄, 내가 어떻게 몇 백 명의 구독자를 찾을 수 있습니까 ...... 글쎄, 나는 이해하지 못합니다 ...
냉소적이어야 합니다. 신뢰하는 사람들은 돈을 잃는다는 것을 미리 알아두십시오. 알고 지금도 행하는 것이 모든 사람에게 주어지는 것은 아닙니다.
제 생각에는 신호 및 고문 판매에 관한 이 모든 이야기는 가볍게 말해서 그다지 좋은 냄새가 나지 않습니다. 나는 신호 판매자 나 고문이 자신의 시스템에 대해 다른 사람의 돈을 책임감 있게 위험에 빠뜨릴 만큼 자신감이 있다고 믿지 않습니다. 그가 확신한다면 두 가지 선택이 있을 것입니다. 조용히 앉아서 삶을 즐기거나 무료로 배포하는 것입니다. 타자기가 있는데 왜 30동이 필요할까요?
지표는 정상적인 주제이며 금융 거래, 약속 및 기적에 대한 기대가 없습니다. 돈을 위해 코드를 작성하는 데 도움을 주는 것도 괜찮을 것입니다. 그리고 다른 모든 것은...
개인적인 비방 없이 현재 상황에 대한 개인적인 가치 판단입니다 :)
냉소적이어야 합니다. ...
엑소시스트: 좋은 오후입니다. 나는 당신을 사로잡은 악마를 쫓아내기 위해 여기 있습니다.
나: 전화 안 했어요.
악마: 전화했어요.
수백 naivnyak을 사육하는 또 다른 최고 podslilo.
어떻게 그가 2개월 통계로 1위가 되었고 몇 백 명의 고객을 확보했는지 궁금합니다.
어떻게 2개월 통계로 1위가 되었고 몇백 명의 고객을 확보하게 되었는지 궁금합니다.
처음에는 월별로 200%가 있었지만 이후에는 메타쿼터가 명확해졌고 이러한 지표가 다시 계산되었습니다. 그러나 그때쯤이면 사람들은 이미 뛰고 있었다. 댓글을 보면 통계%가 변경된 것에 대해 얼마나 분개했는지 알 수 있습니다.그리고 200%를 얻는 방법은 이미 발표되었습니다. 여러 계정이 열리고 서로 다른 방향으로 거래됩니다. 생존자가 공개됩니다.
처음에는 월별로 200%가 있었지만 이후에는 메타쿼터가 명확해졌고 이러한 지표가 다시 계산되었습니다. ...
메타쿼타는 그것과 아무 관련이 없습니다. 브로커 측에서는 운영을 하나의 대차대조표 지표로 통합했습니다.