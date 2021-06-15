구독자 1200명!! - 페이지 219 1...212213214215216217218219220221222223224225226...230 새 코멘트 Vitaliy Maznev 2020.06.12 10:48 #2181 OnlyProfitto : 안녕하세요 여러분, 저는 여기 새로 왔습니다. 몇 가지 질문이 있습니다. 1) MT4 단말기의 RoboForex에 계정이 있는데 투자자가 복사할 수 있도록 설정하려면 어떻게 해야 하나요? 한 달에 $10 정도? 2) 계정 모니터링, 수동 거래를 첨부할 수 있습니다 3) 여기에 링크가 허용되는지 모르겠습니다. 유브이와 함께. 알렉스 우선 메뉴의 '판매자' 섹션으로 이동하여 본인 확인을 합니다. 판매자로 확인되면 신호 제공자 의 기능에 액세스할 수 있습니다. 그리고 모니터링 등을 첨부할 수 있습니다. Aleksey Trokhin 2020.06.12 12:03 #2182 Vitaliy Maznev : 우선 메뉴의 '판매자' 섹션으로 이동하여 본인 확인을 합니다. 판매자 인증 후 신호 제공자의 기능에 액세스할 수 있습니다. 그리고 모니터링 등을 첨부할 수 있습니다. 감사해요 Vitaliy에게 감사합니다. 확인을 위해 문서를 보냈습니다. 확인 절차가 완료되기를 기다리고 있습니다. Uladzimir Izerski 2020.06.12 12:13 #2183 OnlyProfitto : Vitaly 감사합니다. 확인을 위해 문서를 보냈습니다. 확인 절차가 완료되기를 기다리고 있습니다. 최소 가격 만 $30이며, 그 중 20%는 수수료입니다. Ivan Butko 2020.06.15 11:40 #2184 Bulshit 퇴위를 준비하는 인도네시아 여성 Vladimir Tkach 2020.07.05 18:35 #2185 시그널과 마켓(상단)에 또 다른 햄스터가 등장했다. 아시아로 가는 핍(tp 100/sl 1000), 2:00 샤프에 개장합니다. 때때로 그것은 지나간다. 런던 세션이 있는 옵션이 있지만 tp 200/sl 2000입니다. 오래 갈까요? Ivan Butko 2020.07.24 08:03 #2186 NoLimit 지갑을 기억합시다. Даниил Минин 2020.07.24 14:54 #2187 Ivan Butko : NoLimit 지갑을 기억합시다. 신호가 "준비"되었음을 알 수 있습니다. 204명이 돈을 잃었습니다. 메타쿼타는 상관하지 않습니다. 그들은 그것에 대해 아무 것도 하지 않습니다. Marsel 2020.07.24 15:02 #2188 danminin : 신호가 "준비"되었음을 알 수 있습니다. 204명이 돈을 잃었습니다. 메타쿼타는 상관하지 않습니다. 그들은 그것에 대해 아무 것도 하지 않습니다. 그리고 나는 그가 3월에서 5월까지 성장을 차단했다는 것을 알았습니다. 하지만 당신은 물론 음모에 대해 계속 이야기합니다. Даниил Минин 2020.07.24 15:11 #2189 Marsel : 그리고 나는 그가 3월에서 5월까지 성장을 차단했다는 것을 알았습니다. 하지만 당신은 물론 음모에 대해 계속 이야기합니다. 예, "거래 스타일이 변경되었습니다."라고 표시됩니다. 그러나 이 정보는 가입자에게 아무 의미가 없습니다. 그들은 거래자가 거래 스타일을 변경했다고 생각합니다. 그게 전부입니다. 잘못 선택한 비문. 그리고 대부분의 고객은 신호가 "요리"될 수 있다는 것을 모릅니다. Yury Lemeshev 2020.07.24 17:41 #2190 지금과 같은 시장에서는 가입자가 요리를 하든 안 하든 중요하지 않습니다. 지금 당장은 거래를 하지 않는 것이 좋습니다. 어느 쪽이 더 나은지 누가 알겠습니까? 가입자도 아니고 거래하는 사람도 아니고 서비스도 아닙니다. 1...212213214215216217218219220221222223224225226...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요 여러분, 저는 여기 새로 왔습니다. 몇 가지 질문이 있습니다.
1) MT4 단말기의 RoboForex에 계정이 있는데 투자자가 복사할 수 있도록 설정하려면 어떻게 해야 하나요? 한 달에 $10 정도?
2) 계정 모니터링, 수동 거래를 첨부할 수 있습니다
3) 여기에 링크가 허용되는지 모르겠습니다.
유브이와 함께. 알렉스
우선 메뉴의 '판매자' 섹션으로 이동하여 본인 확인을 합니다. 판매자로 확인되면 신호 제공자 의 기능에 액세스할 수 있습니다. 그리고 모니터링 등을 첨부할 수 있습니다.
Vitaliy에게 감사합니다. 확인을 위해 문서를 보냈습니다. 확인 절차가 완료되기를 기다리고 있습니다.
최소 가격 만 $30이며, 그 중 20%는 수수료입니다.
시그널과 마켓(상단)에 또 다른 햄스터가 등장했다. 아시아로 가는 핍(tp 100/sl 1000), 2:00 샤프에 개장합니다. 때때로 그것은 지나간다.
런던 세션이 있는 옵션이 있지만 tp 200/sl 2000입니다.
오래 갈까요?
NoLimit 지갑을 기억합시다.
신호가 "준비"되었음을 알 수 있습니다.
204명이 돈을 잃었습니다. 메타쿼타는 상관하지 않습니다. 그들은 그것에 대해 아무 것도 하지 않습니다.
그리고 나는 그가 3월에서 5월까지 성장을 차단했다는 것을 알았습니다. 하지만 당신은 물론 음모에 대해 계속 이야기합니다.
예, "거래 스타일이 변경되었습니다."라고 표시됩니다.
그러나 이 정보는 가입자에게 아무 의미가 없습니다. 그들은 거래자가 거래 스타일을 변경했다고 생각합니다. 그게 전부입니다.
잘못 선택한 비문.
그리고 대부분의 고객은 신호가 "요리"될 수 있다는 것을 모릅니다.