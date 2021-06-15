구독자 1200명!! - 페이지 219

OnlyProfitto :

안녕하세요 여러분, 저는 여기 새로 왔습니다. 몇 가지 질문이 있습니다.


1) MT4 단말기의 RoboForex에 계정이 있는데 투자자가 복사할 수 있도록 설정하려면 어떻게 해야 하나요? 한 달에 $10 정도?

2) 계정 모니터링, 수동 거래를 첨부할 수 있습니다

3) 여기에 링크가 허용되는지 모르겠습니다.


유브이와 함께. 알렉스

우선 메뉴의 '판매자' 섹션으로 이동하여 본인 확인을 합니다. 판매자로 확인되면 신호 제공자 의 기능에 액세스할 수 있습니다. 그리고 모니터링 등을 첨부할 수 있습니다.

 
Vitaliy Maznev :

우선 메뉴의 '판매자' 섹션으로 이동하여 본인 확인을 합니다. 판매자 인증 후 신호 제공자의 기능에 액세스할 수 있습니다. 그리고 모니터링 등을 첨부할 수 있습니다. 감사해요

Vitaliy에게 감사합니다. 확인을 위해 문서를 보냈습니다. 확인 절차가 완료되기를 기다리고 있습니다.

 
OnlyProfitto :

Vitaly 감사합니다. 확인을 위해 문서를 보냈습니다. 확인 절차가 완료되기를 기다리고 있습니다.

최소 가격 만 $30이며, 그 중 20%는 수수료입니다.

 
Bulshit 퇴위를 준비하는 인도네시아 여성

 

시그널과 마켓(상단)에 또 다른 햄스터가 등장했다. 아시아로 가는 핍(tp 100/sl 1000), 2:00 샤프에 개장합니다. 때때로 그것은 지나간다.


런던 세션이 있는 옵션이 있지만 tp 200/sl 2000입니다.



오래 갈까요?

 
NoLimit 지갑을 기억합시다.

 
Ivan Butko :
NoLimit 지갑을 기억합시다.

신호가 "준비"되었음을 알 수 있습니다.

204명이 돈을 잃었습니다. 메타쿼타는 상관하지 않습니다. 그들은 그것에 대해 아무 것도 하지 않습니다.

 
danminin :

신호가 "준비"되었음을 알 수 있습니다.

204명이 돈을 잃었습니다. 메타쿼타는 상관하지 않습니다. 그들은 그것에 대해 아무 것도 하지 않습니다.

그리고 나는 그가 3월에서 5월까지 성장을 차단했다는 것을 알았습니다. 하지만 당신은 물론 음모에 대해 계속 이야기합니다.
 
Marsel :
그리고 나는 그가 3월에서 5월까지 성장을 차단했다는 것을 알았습니다. 하지만 당신은 물론 음모에 대해 계속 이야기합니다.

예, "거래 스타일이 변경되었습니다."라고 표시됩니다.

그러나 이 정보는 가입자에게 아무 의미가 없습니다. 그들은 거래자가 거래 스타일을 변경했다고 생각합니다. 그게 전부입니다.

잘못 선택한 비문.

그리고 대부분의 고객은 신호가 "요리"될 수 있다는 것을 모릅니다.

 
지금과 같은 시장에서는 가입자가 요리를 하든 안 하든 중요하지 않습니다. 지금 당장은 거래를 하지 않는 것이 좋습니다. 어느 쪽이 더 나은지 누가 알겠습니까? 가입자도 아니고 거래하는 사람도 아니고 서비스도 아닙니다.
