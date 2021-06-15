구독자 1200명!! - 페이지 196

Vladislav Andruschenko :
처럼. 글쎄, 몇 백 명의 구독자를 찾는 방법 ...... 글쎄, 나는 이해하지 못한다 ...

이들은 일반 봇입니다.

즉, 사람 자신이 여기에서 많은 계정을 시작하고 계정을 보충하고 자신의 신호에 가입합니다.

사람은 자신이 돈의 ~ 30%를 잃는다는 것을 알고 있습니다.

그러나 그는 이 돈을 되찾기 위해 사람들을 신호로 유인하기를 희망합니다.

보시다시피 MQL의 모든 것을 보는 눈은 이러한 교활한 주장자들에게 양보하지 않습니다.

행정부는 훌륭합니다. 더 이상 무엇을 말할 수 있습니까?

 
EgorKim :

그들은 단순히 이것을 할 좋은 사람이 없습니다. 물론 제가 아닙니다. 그들은 나에게 그렇게 많이 지불하지 않을 것입니다. 나는 훨씬 더 필요합니다.

[삭제]  
Bashkovets는 여전히 일하고 있습니까?
 
Vladimir Baskakov :
Bashkovets는 여전히 일하고 있습니까?

이번주 완료


[삭제]  
Vasiliy Pushkaryov :

이번주 완료


아, 아름다워. 그리고 의사 브로커는 도움이되지 않았습니다
 
그는 곧 아름다운 이야기와 함께 새로운 신호를 받게 될 것입니다. 이제 이 신호를 마칠 시간이 되었습니다. 그는 구독자에게서 돈을 인출했습니다. 새해가 오기 전에 Bashkovtsevs의 또 다른 아름다운 신호를 기다리고 있습니다. 최소 3년 이상의 이상적인 거래 이력을 가지고 있습니다 :-)) 예금을 준비하십시오. :-))
[삭제]  
Maksim Korotkiy :
예, PM에서 그가 이야기를 정리하는 방법을 물었습니다. 그는 침묵합니다
 
Maksim Korotkiy :
기대합니다. 어떤 것이 나오는지 보는 것은 매우 흥미 롭습니다.
 

또 다른 이익


 

거래 스타일이 변경되어 모니터링 시작 전 이력은 통계 계산에서 제외됩니다.

이것은 일부 신호에 나타난 것입니다.

