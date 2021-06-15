구독자 1200명!! - 페이지 202 1...195196197198199200201202203204205206207208209...230 새 코멘트 Yevhenii Levchenko 2020.01.31 10:32 #2011 Vasiliy Pushkaryov : Mashkovets and Co.가 부활한 것 같습니다. 그의 기술 을 매우 연상시킵니다. 슈퍼 프로페셔널, 시장에서의 경험 - 수십 년, MT4에 대한 3-4년의 윈-윈 통계, 그리고 지난 달에 포럼에 방금 듣고 등록했습니다. 유일한 차이점은 작년이 더 이상 이익의 10% 이상이 아니라 대부분 최대 10%라는 것입니다. 따라서 그리드에서 2-5%를 수행하고 평균을 냄으로써 더 오래 버틸 수 있으며 높은 비율의 신규 가입자에 대한 의무가 없습니다. 저에게 오후를 보내주세요. 흥미롭게 볼 수 있습니다 :) Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 10:36 #2012 Yevhenii Levchenko : 저에게 오후를 보내주세요. 흥미롭게 볼 수 있습니다 :) 버렸어요 Vladislav Andruschenko 2020.01.31 10:37 #2013 Vasiliy Pushkaryov : 버렸어요 나도 해도 될까? Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 10:41 #2014 Vladislav Andruschenko : 나도 해도 될까? 확인 ) Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 10:45 #2015 Pawel Egoshin : 행복은 오래 가지 않았습니다. 아름다운 동상은 구리 대야로 덮여있었습니다. ) "거래 스타일이 바뀌었고, 모니터링 시작 전 이력은 통계 계산에서 제외됩니다." 이 메시지로 판단하면 이것은 관리자의 수동 개입이며 분명히 더 많은 확인을 요청했습니다. 다른 사람들은 단순히 계산에서 역사가 제외되는 것을 보았지만 구독하는 것이 가능했습니다. [삭제] 2020.01.31 10:45 #2016 예, 시기심은 사람들을 괴롭힙니다. Yevhenii Levchenko 2020.01.31 11:09 #2017 Vladimir Baskakov : 예, 시기심은 사람들을 괴롭힙니다. 그렇군요.. 50포스팅에 요구하는건 1달러가 아닙니다... [삭제] 2020.01.31 11:28 #2018 Yevhenii Levchenko : 그렇군요.. 50포스팅에 요구하는건 1달러가 아닙니다... 이것은 무엇에 관한 것입니까? Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 11:35 #2019 Vladimir Baskakov : 예, 시기심은 사람들을 괴롭힙니다. 각각의 라인이 있습니다. 부러움은 다른 사람처럼 성공하려는 욕망입니다. 예를 들어, 나는 속임수, 사기 또는 사람들을 속이는 다른 방법을 통해 얻은 성공을 부러워하지 않습니다. 등급에서 쫓겨나 서비스를 차단하는 것이 부럽지 않다. 그러나 여기에는 정의감이 있습니다. 아마 대부분의 평범한 사람들처럼. 수개월 동안 훌륭한 스토리를 보여주고 있는 수십 명의 팔로워와 함께 여기에는 많은 정직한 신호가 있습니다. 잘했어 얘들아. 이 스레드에서 아무도 그들을 "부러워"하지 않습니다. 누군가의 거래가 마음에 들면 관찰하고, 기록을 다운로드하고, 분석합니다. 이것은 때때로 흥미로운 발견으로 이어집니다. 그러나 갑자기 다른 별명으로 "전문가"가 나타납니다. 마치 선택처럼 수년간의 거래 이력이 있습니다. 몇 개월 만에 그들은 수백 명의 서명자를 속이고 합쳐져 축소되었다가 다시 새로운 서명자가 되었습니다. 부러워하지 않고 그냥 지나가기만 하면 된다고 생각하시나요? 물어볼게. 이 스레드에 부당하게 "부러워"하는 전문가가 있었지만 그 전문가는 부러워하는 우리 모두를 괴롭히지만 그의 놀라운 거래 기술에 계속 놀라움을 금치 못했습니다. 포럼의 일반 규칙 및 EURUSD - 동향, 예측 엘리엇 파동 이론에 기반한 [삭제] 2020.01.31 11:51 #2020 Vasiliy Pushkaryov : 각각의 라인이 있습니다. 부러움은 다른 사람처럼 성공하려는 욕망입니다. 예를 들어, 나는 속임수, 사기 또는 사람들을 속이는 다른 방법을 통해 얻은 성공을 부러워하지 않습니다. 등급에서 쫓겨나 서비스를 차단하는 것이 부럽지 않다. 그러나 여기에는 정의감이 있습니다. 아마 대부분의 평범한 사람들처럼. 수개월 동안 훌륭한 스토리를 보여주고 있는 수십 명의 팔로워와 함께 여기에는 많은 정직한 신호가 있습니다. 잘했어 얘들아. 이 스레드에서 아무도 그들을 "부러워"하지 않습니다. 누군가의 거래가 마음에 들면 관찰하고, 기록을 다운로드하고, 분석합니다. 이것은 때때로 흥미로운 발견으로 이어집니다. 그러나 갑자기 다른 별명으로 "전문가"가 나타납니다. 마치 선택처럼 수년간의 거래 이력이 있습니다. 몇 개월 만에 그들은 수백 명의 서명자를 속이고 합쳐져 축소되었다가 다시 새로운 서명자가 되었습니다. 부러워하지 말고 그냥 지나가기만 하면 된다고 생각하시나요? 물어볼게. 이 스레드에 부당하게 "부러워"하는 전문가가 있었지만 그 전문가는 부러워하는 우리 모두를 괴롭히지만 그의 놀라운 거래 기술에 계속 놀라움을 금치 못했습니다. 나는 모두가 프로보다 더 나쁘지 않다고 생각합니다. 가짜는 어디에 있고 신호는 어디에 있습니까 1...195196197198199200201202203204205206207208209...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Mashkovets and Co.가 부활한 것 같습니다. 그의 기술 을 매우 연상시킵니다. 슈퍼 프로페셔널, 시장에서의 경험 - 수십 년, MT4에 대한 3-4년의 윈-윈 통계, 그리고 지난 달에 포럼에 방금 듣고 등록했습니다. 유일한 차이점은 작년이 더 이상 이익의 10% 이상이 아니라 대부분 최대 10%라는 것입니다. 따라서 그리드에서 2-5%를 수행하고 평균을 냄으로써 더 오래 버틸 수 있으며 높은 비율의 신규 가입자에 대한 의무가 없습니다.
행복은 오래 가지 않았습니다. 아름다운 동상은 구리 대야로 덮여있었습니다. )
"거래 스타일이 바뀌었고, 모니터링 시작 전 이력은 통계 계산에서 제외됩니다."
이 메시지로 판단하면 이것은 관리자의 수동 개입이며 분명히 더 많은 확인을 요청했습니다. 다른 사람들은 단순히 계산에서 역사가 제외되는 것을 보았지만 구독하는 것이 가능했습니다.
각각의 라인이 있습니다. 부러움은 다른 사람처럼 성공하려는 욕망입니다. 예를 들어, 나는 속임수, 사기 또는 사람들을 속이는 다른 방법을 통해 얻은 성공을 부러워하지 않습니다. 등급에서 쫓겨나 서비스를 차단하는 것이 부럽지 않다. 그러나 여기에는 정의감이 있습니다. 아마 대부분의 평범한 사람들처럼.
수개월 동안 훌륭한 스토리를 보여주고 있는 수십 명의 팔로워와 함께 여기에는 많은 정직한 신호가 있습니다. 잘했어 얘들아. 이 스레드에서 아무도 그들을 "부러워"하지 않습니다. 누군가의 거래가 마음에 들면 관찰하고, 기록을 다운로드하고, 분석합니다. 이것은 때때로 흥미로운 발견으로 이어집니다.
그러나 갑자기 다른 별명으로 "전문가"가 나타납니다. 마치 선택처럼 수년간의 거래 이력이 있습니다. 몇 개월 만에 그들은 수백 명의 서명자를 속이고 합쳐져 축소되었다가 다시 새로운 서명자가 되었습니다. 부러워하지 않고 그냥 지나가기만 하면 된다고 생각하시나요?물어볼게. 이 스레드에 부당하게 "부러워"하는 전문가가 있었지만 그 전문가는 부러워하는 우리 모두를 괴롭히지만 그의 놀라운 거래 기술에 계속 놀라움을 금치 못했습니다.
