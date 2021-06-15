구독자 1200명!! - 페이지 190 1...183184185186187188189190191192193194195196197...230 새 코멘트 multiplicator 2019.11.29 16:46 #1891 Vladimir Baskakov : 아니요, 이익 금액은 수천입니다. 계산기를 가지고 수학을 하세요. 사실 이번이 첫 거래다. Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 16:46 #1892 Boris Gulikov : 아니요. 이것이 심볼입니다! 처음 만나는 것은 무엇입니까? 모니터링 오류입니다. 글리치. 음, 또는 수익 데이터 모니터링을 위해 수동으로 그려서 업로드했습니다. 나는 이것을 여기에서 보지 못했지만 플라이북에서는 원숭이 네트워크에서 판매되는 원숭이에서 매우 일반적입니다. 그냥 유머입니다))) [삭제] 2019.11.29 16:47 #1893 multiplicator : 터미널을 본 적이 있습니까? 기호 열에는 기호의 이름이 있습니다. 수학, 3학년, 반복 multiplicator 2019.11.29 16:49 #1894 Vladimir Baskakov : 수학, 3학년, 반복 거기 이익의 합은 4577입니다. 계산하는 방법을 모르거나 무엇입니까? 그리고 이것이 성명서의 첫 번째 거래라면 도대체 이익의 합은 얼마가 되어야 할까요?)))) Ivan Kosilov 2019.11.29 16:49 #1895 이 상징을 가진 사람은 누구입니까? 신호의 이름은 무엇이며 개인에서 벗어납니다. Boris Gulikov 2019.11.29 16:50 #1896 multiplicator : 거기 이익의 합은 4577입니다. 계산하는 방법을 모르거나 무엇입니까? 그리고 이것이 성명서의 첫 번째 거래라면 도대체 이익의 합은 얼마가 되어야 할까요?)))) 나는 Baskakov가 여전히 농담하고 있다고 생각합니다))) [삭제] 2019.11.29 16:51 #1897 multiplicator : 거기 이익의 합은 4577입니다. 계산하는 방법을 모르거나 무엇입니까? 그리고 이것이 성명서의 첫 번째 거래라면 도대체 이익의 합은 얼마가 되어야 할까요?)))) 6개의 캐릭터 에일이 있습니다. 그들의 금액에서 무익한 금액을 뺀 것 Yury Lemeshev 2019.11.29 16:54 #1898 나는 이미이 사샤에 대해 이야기했습니다 ... Boris Gulikov 2019.11.29 16:56 #1899 Vladimir Baskakov : 6개의 캐릭터 에일이 있습니다. 그들의 금액에서 무익한 금액을 뺀 것 신호에서 STATISTICS 섹션에서 유사한 것을 찾은 다음 넌센스를 작성하십시오))) 나는 그것이 무엇인지 러시아어로 당신에게 썼습니다. Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 16:56 #1900 Yury Lemeshev : 나는 이미이 사샤에 대해 이야기했습니다 ... 이 사샤는 누구입니까? 1...183184185186187188189190191192193194195196197...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니요, 이익 금액은 수천입니다.
계산기를 가지고 수학을 하세요.
사실 이번이 첫 거래다.
아니요. 이것이 심볼입니다!
처음 만나는 것은 무엇입니까?
모니터링 오류입니다.
글리치.
음, 또는 수익 데이터 모니터링을 위해 수동으로 그려서 업로드했습니다.
나는 이것을 여기에서 보지 못했지만 플라이북에서는 원숭이 네트워크에서 판매되는 원숭이에서 매우 일반적입니다.
그냥 유머입니다)))
터미널을 본 적이 있습니까?
기호 열에는 기호의 이름이 있습니다.
수학, 3학년, 반복
거기 이익의 합은 4577입니다. 계산하는 방법을 모르거나 무엇입니까?
그리고 이것이 성명서의 첫 번째 거래라면 도대체 이익의 합은 얼마가 되어야 할까요?))))
나는 Baskakov가 여전히 농담하고 있다고 생각합니다)))
6개의 캐릭터 에일이 있습니다. 그들의 금액에서 무익한 금액을 뺀 것
신호에서 STATISTICS 섹션에서 유사한 것을 찾은 다음 넌센스를 작성하십시오)))
나는 그것이 무엇인지 러시아어로 당신에게 썼습니다.
나는 이미이 사샤에 대해 이야기했습니다 ...
이 사샤는 누구입니까?