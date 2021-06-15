구독자 1200명!! - 페이지 189

Vladimir Baskakov :
헛소리하지마 서포터

말씀하신대로 선생님!

 

성배를 찾았습니다.

최고의 신호 중 하나에서 Welltrade 마스터는 "이익"기호를 실제로 귀찮게하고 거래하지 않습니다.


나는 서비스 신호의 이름을 "Service HUMOR"로 바꿀 것을 제안합니다.

거기에 관리자를 지정하십시오. Petrosyan)))

 
EgorKim :

아 아)))))))

왜 귀찮게

 
성배를 찾았습니다.

10000000++++++

 
multiplicator :

부엌은 그들이 원하는 무엇이든 그릴 수 있습니다)))

가장 수익성이 높은 거래에 대한 상품을 살펴보십시오))))

multiplicator :

글쎄, 소년들은 테이블에 이야기를 그리는 방법을 알지 못했습니다.
그들은 그것을 가지고 손으로 이익을 얻었습니다)))

왜 비웃어 이게 금액이야
 
Vladimir Baskakov :
왜 비웃어 이게 금액이야

그것은 상징이다

multiplicator :

이것은 상징이다

아니요, 이익 금액은 수천입니다.
 
Vladimir Baskakov :
아니요, 이익 금액은 수천입니다.

아니요. 이것이 심볼입니다!

처음 만나는 것은 무엇입니까?

모니터링 오류입니다.

글리치.

음, 또는 수익 데이터 모니터링을 위해 수동으로 그려서 업로드했습니다.

나는 이것을 여기에서 보지 못했지만 플라이북에서는 원숭이 네트워크에서 판매되는 원숭이에서 매우 일반적입니다.

 
Vladimir Baskakov :
터미널을 본 적이 있습니까?

기호 열에는 기호의 이름이 있습니다.

