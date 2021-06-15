구독자 1200명!! - 페이지 189 1...182183184185186187188189190191192193194195196...230 새 코멘트 Vitaly Muzichenko 2019.11.29 15:24 #1881 Vladimir Baskakov : 헛소리하지마 서포터 말씀하신대로 선생님! EgorKim 2019.11.29 16:15 #1882 성배를 찾았습니다. 최고의 신호 중 하나에서 Welltrade 마스터는 "이익"기호를 실제로 귀찮게하고 거래하지 않습니다. 나는 서비스 신호의 이름을 "Service HUMOR"로 바꿀 것을 제안합니다. 거기에 관리자를 지정하십시오. Petrosyan))) Ivan Butko 2019.11.29 16:17 #1883 EgorKim : 최고의 신호 중 하나에서 Welltrade 마스터는 "이익"기호를 실제로 귀찮게하고 거래하지 않습니다. 아 아))))))) 왜 귀찮게 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 16:26 #1884 EgorKim : 성배를 찾았습니다. 최고의 신호 중 하나에서 Welltrade 마스터는 "이익"기호를 실제로 귀찮게하고 거래하지 않습니다. 나는 서비스 신호의 이름을 "Service HUMOR"로 바꿀 것을 제안합니다. 거기에 관리자를 지정하십시오. Petrosyan))) 10000000++++++ Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 16:28 #1885 multiplicator : 부엌은 그들이 원하는 무엇이든 그릴 수 있습니다))) 가장 수익성이 높은 거래에 대한 상품을 살펴보십시오)))) [삭제] 2019.11.29 16:31 #1886 multiplicator : 글쎄, 소년들은 테이블에 이야기를 그리는 방법을 알지 못했습니다. 그들은 그것을 가지고 손으로 이익을 얻었습니다))) 왜 비웃어 이게 금액이야 multiplicator 2019.11.29 16:35 #1887 Vladimir Baskakov : 왜 비웃어 이게 금액이야 그것은 상징이다 [삭제] 2019.11.29 16:36 #1888 multiplicator : 이것은 상징이다 아니요, 이익 금액은 수천입니다. Boris Gulikov 2019.11.29 16:44 #1889 Vladimir Baskakov : 아니요, 이익 금액은 수천입니다. 아니요. 이것이 심볼입니다! 처음 만나는 것은 무엇입니까? 모니터링 오류입니다. 글리치. 음, 또는 수익 데이터 모니터링을 위해 수동으로 그려서 업로드했습니다. 나는 이것을 여기에서 보지 못했지만 플라이북에서는 원숭이 네트워크에서 판매되는 원숭이에서 매우 일반적입니다. multiplicator 2019.11.29 16:45 #1890 Vladimir Baskakov : 아니요, 이익 금액은 수천입니다. 터미널을 본 적이 있습니까? 기호 열에는 기호의 이름이 있습니다. 1...182183184185186187188189190191192193194195196...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
헛소리하지마 서포터
말씀하신대로 선생님!
성배를 찾았습니다.
아 아)))))))
왜 귀찮게
10000000++++++
부엌은 그들이 원하는 무엇이든 그릴 수 있습니다)))
가장 수익성이 높은 거래에 대한 상품을 살펴보십시오))))
글쎄, 소년들은 테이블에 이야기를 그리는 방법을 알지 못했습니다.
그들은 그것을 가지고 손으로 이익을 얻었습니다)))
왜 비웃어 이게 금액이야
그것은 상징이다
아니요. 이것이 심볼입니다!
처음 만나는 것은 무엇입니까?
모니터링 오류입니다.
글리치.
음, 또는 수익 데이터 모니터링을 위해 수동으로 그려서 업로드했습니다.
나는 이것을 여기에서 보지 못했지만 플라이북에서는 원숭이 네트워크에서 판매되는 원숭이에서 매우 일반적입니다.
터미널을 본 적이 있습니까?
기호 열에는 기호의 이름이 있습니다.