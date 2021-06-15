구독자 1200명!! - 페이지 94

Nikolai Krylov :

글쎄, 그는 그가 일년에 2-3 번 배수한다고 썼습니까?

누가 그러한 정보를 볼 수 있습니까?

이 정보는 일반적인 마케팅 속임수, 즉 혼란스러운 속임수입니다.

신호가 누출되면 "1년에 2~3번 계획된 배수가 있을 것이라고 경고했습니다. 병합된 신호 대신 새 신호가 열립니다. 누출되기 전에 최대한 빨리 구독하십시오."

또한, 그러한 경고는 누출의 경우 부정적인 파도를 제거하고 병합된 가입자의 대다수를 충성하지 않으면 분노에서 폭력적이지 않게 남겨둡니다.

 

예를 들어 오늘의 리뷰를 참조하세요.

- 연속 3개의 부정적인 리뷰

- 그리고 그 직후에 "그녀는 항상 이 신호에 돈의 1/4을 사용해야 한다고 말합니다."

저것들. 초기 논문 "1 년에 2-3 번 배수가 될 것입니다"- 가입자가 자신의 결론을 내리도록 강요합니다. "배수는 정상입니다."

유능한 접근 방식을 사용하면 잔액을 소진한 후 많은 비율의 가입자가 동일한 드레인 구독 중 하나 또는 여러 개에 쉽게 설득될 수 있습니다.

 
Andrey F. Zelinsky :

가장 위대한 작업 계획이 눈앞에서 실현되고 있습니다.
 
Ivan Butko :
이제 나는 Berezovsky와 Badri와 그들의 계획을 보고 있습니다. 아마도 우리는 또 다른 천재를 목격했을 것입니다 ...

천재

 

나는 그녀에게 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못합니까? 의도적이거나...

이제 최소한의 손실로 포지션을 청산할 수 있는 기회가 주어졌지만 청산되지 않았습니다. 이제 링에 계속 것입니다?

 
캠페인은 각 신호에 대해 새 탭을 만들어야 합니다. 신호에 대한 온라인 토론.)
 
당신이 토론하고 있는 사람을 소개하십시오
 
Mickey Moose :
그리고 여기서 콧수염 햄스터와 친해지십시오.
 
Alexandr Saprykin :
서로를 알아가는 방법을 배우는 시간입니다.

논의 중인 사람의 연락처를 묻는 것이 아닙니다.

