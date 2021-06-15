구독자 1200명!! - 페이지 94 1...87888990919293949596979899100101...230 새 코멘트 Andrey F. Zelinsky 2019.01.08 11:43 #931 Nikolai Krylov : 글쎄, 그는 그가 일년에 2-3 번 배수한다고 썼습니까? 누가 그러한 정보를 볼 수 있습니까? 이 정보는 일반적인 마케팅 속임수, 즉 혼란스러운 속임수입니다. 신호가 누출되면 "1년에 2~3번 계획된 배수가 있을 것이라고 경고했습니다. 병합된 신호 대신 새 신호가 열립니다. 누출되기 전에 최대한 빨리 구독하십시오." 또한, 그러한 경고는 누출의 경우 부정적인 파도를 제거하고 병합된 가입자의 대다수를 충성하지 않으면 분노에서 폭력적이지 않게 남겨둡니다. Andrey F. Zelinsky 2019.01.08 11:51 #932 예를 들어 오늘의 리뷰를 참조하세요. - 연속 3개의 부정적인 리뷰 - 그리고 그 직후에 "그녀는 항상 이 신호에 돈의 1/4을 사용해야 한다고 말합니다." 저것들. 초기 논문 "1 년에 2-3 번 배수가 될 것입니다"- 가입자가 자신의 결론을 내리도록 강요합니다. "배수는 정상입니다." 유능한 접근 방식을 사용하면 잔액을 소진한 후 많은 비율의 가입자가 동일한 드레인 구독 중 하나 또는 여러 개에 쉽게 설득될 수 있습니다. 눈사태 그리고 이것으로 "만화"를 만들자 신호 : MQL5 거래 Ivan Butko 2019.01.08 12:34 #933 Andrey F. Zelinsky : 예를 들어 오늘의 리뷰를 참조하세요. - 연속 3개의 부정적인 리뷰 - 그리고 그 직후에 "그녀는 항상 이 신호에 돈의 1/4을 사용해야 한다고 말합니다." 저것들. 초기 논문 "1 년에 2-3 번 배수가 될 것입니다"- 가입자가 "배수는 정상입니다"라는 결론을 내리도록 강요합니다. 유능한 접근 방식을 사용하면 잔액을 소진한 후 많은 비율의 가입자가 동일한 드레인 구독 중 하나 또는 여러 개에 쉽게 설득될 수 있습니다. 가장 위대한 작업 계획이 눈앞에서 실현되고 있습니다. Aleksey Rodionov 2019.01.08 12:40 #934 Ivan Butko : 가장 위대한 작업 계획이 우리 눈앞에서 실현되고 있습니다. 이제 나는 Berezovsky와 Badri와 그들의 계획을 보고 있습니다. 아마도 우리는 또 다른 천재를 목격했을 것입니다 ... Nikolai Krylov 2019.01.09 09:17 #935 나는 그녀에게 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못합니까? 의도적이거나... 이제 최소한의 손실로 포지션을 청산할 수 있는 기회가 주어졌지만 청산되지 않았습니다. 이제 링에 계속 것입니다? multiplicator 2019.01.09 09:23 #936 캠페인은 각 신호에 대해 새 탭을 만들어야 합니다. 신호에 대한 온라인 토론.) Mickey Moose 2019.01.09 09:57 #937 당신이 토론하고 있는 사람을 소개하십시오 Alexandr Saprykin 2019.01.09 10:03 #938 Mickey Moose : 당신이 토론하고 있는 사람을 소개하십시오 서로를 알아가는 방법을 배우는 시간입니다. Yaroslav Gnidets 2019.01.09 10:08 #939 그리고 여기서 콧수염 햄스터와 친해지십시오. Mickey Moose 2019.01.09 10:09 #940 Alexandr Saprykin : 서로를 알아가는 방법을 배우는 시간입니다. 논의 중인 사람의 연락처를 묻는 것이 아닙니다. 1...87888990919293949596979899100101...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 그는 그가 일년에 2-3 번 배수한다고 썼습니까?
누가 그러한 정보를 볼 수 있습니까?
이 정보는 일반적인 마케팅 속임수, 즉 혼란스러운 속임수입니다.
신호가 누출되면 "1년에 2~3번 계획된 배수가 있을 것이라고 경고했습니다. 병합된 신호 대신 새 신호가 열립니다. 누출되기 전에 최대한 빨리 구독하십시오."
또한, 그러한 경고는 누출의 경우 부정적인 파도를 제거하고 병합된 가입자의 대다수를 충성하지 않으면 분노에서 폭력적이지 않게 남겨둡니다.
저것들. 초기 논문 "1 년에 2-3 번 배수가 될 것입니다"- 가입자가 자신의 결론을 내리도록 강요합니다. "배수는 정상입니다."
유능한 접근 방식을 사용하면 잔액을 소진한 후 많은 비율의 가입자가 동일한 드레인 구독 중 하나 또는 여러 개에 쉽게 설득될 수 있습니다.
저것들. 초기 논문 "1 년에 2-3 번 배수가 될 것입니다"- 가입자가 "배수는 정상입니다"라는 결론을 내리도록 강요합니다.
유능한 접근 방식을 사용하면 잔액을 소진한 후 많은 비율의 가입자가 동일한 드레인 구독 중 하나 또는 여러 개에 쉽게 설득될 수 있습니다.
가장 위대한 작업 계획이 우리 눈앞에서 실현되고 있습니다.
이제 나는 Berezovsky와 Badri와 그들의 계획을 보고 있습니다. 아마도 우리는 또 다른 천재를 목격했을 것입니다 ...
나는 그녀에게 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못합니까? 의도적이거나...
이제 최소한의 손실로 포지션을 청산할 수 있는 기회가 주어졌지만 청산되지 않았습니다. 이제 링에 계속 것입니다?
당신이 토론하고 있는 사람을 소개하십시오
서로를 알아가는 방법을 배우는 시간입니다.
논의 중인 사람의 연락처를 묻는 것이 아닙니다.