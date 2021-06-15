구독자 1200명!! - 페이지 193 1...186187188189190191192193194195196197198199200...230 새 코멘트 [삭제] 2019.11.29 17:30 #1921 Boris Gulikov : 아니더라도 그렇지 않습니다. 거래에는 결국 라인 이익이 없습니다. 나는 이 브로커와 거래하지 않습니다. 하지만 그것은 중요하지 않습니다. 그의 중개인은 단순히 오래된 거래를 "이익"이라고 불렀습니다. 광산은 이름을 부르지 않고 그냥 삭제합니다. 무슨 내용인지, 초등, 음모 없음 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 17:32 #1922 Vladimir Baskakov : 무슨 내용인지, 초등, 음모 없음 에서)))) multiplicator 2019.12.03 08:09 #1923 신호가 정상적으로 복사되려면 공급자의 평균 거래 규모는 얼마여야 합니까? 평균 거래 규모가 10핍 미만이면 이미 나쁜 것입니까? 그리고이 슬립은 무엇을 의미합니까? 4 점으로 되어 있습니까? 0.1은 4자리 포인트의 0.1입니까? [삭제] 2019.12.03 08:19 #1924 multiplicator : 신호가 정상적으로 복사되려면 공급자의 평균 거래 규모는 얼마여야 합니까? 평균 거래 규모가 10핍 미만이면 이미 나쁜 것입니까? 그리고이 슬립은 무엇을 의미합니까? 4자리 포인트 단위인가요? 0.1은 4자리 포인트의 0.1입니까? 스캘핑 신호를 복사해서는 안됩니다. 로봇을 즉시 계정에 등록하는 것이 더 쉽습니다. 최소값 "줄무늬"로 50(65보다 높음) 핍의 신호를 가져옵니다. myfxbook을 통해 추가로 신호를 보낼 수 있습니다. 이 줄무늬는 녹색이어야 하며 시작 부분에 0.00이 있어야 합니다(이상적으로는). 그리고 모든 악기에 대해. "브로커"를 클릭하면 해당 값이 포함된 "도구" 목록이 표시됩니다.. 규칙은 값이 낮을수록 좋습니다. - 더 정확하게 "복사"(결과)합니다. 추신 숫자는 무엇을 의미합니까? 거래에 "추가 수수료"를 고려하십시오... multiplicator 2019.12.03 08:30 #1925 jori77 : 스캘핑 신호를 복사해서는 안됩니다. 로봇을 즉시 계정에 등록하는 것이 더 쉽습니다. 최소값 "줄무늬"로 50(65보다 높음) 핍의 신호를 가져옵니다. myfxbook을 통해 추가로 신호를 보낼 수 있습니다. 이 줄무늬는 녹색이어야 하며 시작 부분에 0.00이 있어야 합니다(이상적으로는). 그리고 모든 악기에 대해. "브로커"를 클릭하면 해당 값이 포함된 "도구" 목록이 표시됩니다.. 규칙은 값이 낮을수록 좋습니다. - 더 정확하게 "복사"(결과)합니다. 추신 숫자는 무엇을 의미합니까? 거래에 "추가 수수료"를 고려하십시오... 아니다. 네 자리 포인트입니까 아니면 다섯 자리 포인트입니까? 0.1은 무엇입니까? 네 자리, 알겠습니다. multiplicator 2019.12.03 08:33 #1926 jori77 : 이 줄무늬는 녹색이어야 하며 시작 부분에 0.00이 있어야 합니다(이상적으로는). 그리고 모든 악기에 대해. "브로커"를 클릭하면 해당 값이 포함된 "도구" 목록이 표시됩니다.. 규칙은 값이 낮을수록 좋습니다. - 더 정확하게 "복사"(결과)합니다. 추신: 숫자는 무엇을 의미합니까? 거래에 "추가 수수료"를 고려하십시오... 이 숫자는 슬리피지 기여도에서 어떻게 형성됩니까? 이 신호의 가입자 중개인을보고 가입자가 어떤 미끄러짐을 가지고 있는지 확인하십시오. multiplicator 2019.12.03 08:34 #1927 jori77 : myfxbook을 통해 추가로 신호를 보낼 수 있습니다. 이와 같이? "myfxbook을 통해 실행"? [삭제] 2019.12.03 08:37 #1928 multiplicator : 이와 같이? "myfxbook을 통해 실행"? 작성자에게 모니터링 신호가 없으면 거기에 신호를 업로드하도록 요청하십시오. multiplicator 2019.12.03 08:42 #1929 jori77 : myfxbook을 통해 추가로 신호를 보낼 수 있습니다. 무슨 뜻이에요? [삭제] 2019.12.03 08:44 #1930 multiplicator : 이 숫자는 슬리피지 기여도에서 어떻게 형성됩니까? 이 신호의 가입자 중개인을보고 가입자가 어떤 미끄러짐을 가지고 있는지 확인하십시오. "가격"은 저에게 닫힌 질문입니다. 저에게는 모든 "뉘앙스"를 고려하여 최종 결과를 보는 것이 더 중요합니다. 정확한 결과를 원한다면 #1924 와 같이 행동하고 이것을 고려하는 것이 좋습니다. #182 추신 "가격 책정"에 의한 경우 이것은 나를 위한 것이 아닙니다.) 1...186187188189190191192193194195196197198199200...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니더라도 그렇지 않습니다. 거래에는 결국 라인 이익이 없습니다.
나는 이 브로커와 거래하지 않습니다.
하지만 그것은 중요하지 않습니다.
그의 중개인은 단순히 오래된 거래를 "이익"이라고 불렀습니다.
광산은 이름을 부르지 않고 그냥 삭제합니다.
무슨 내용인지, 초등, 음모 없음
에서))))
신호가 정상적으로 복사되려면 공급자의 평균 거래 규모는 얼마여야 합니까?
평균 거래 규모가 10핍 미만이면 이미 나쁜 것입니까?
그리고이 슬립은 무엇을 의미합니까?
4 점으로 되어 있습니까?
0.1은 4자리 포인트의 0.1입니까?
스캘핑 신호를 복사해서는 안됩니다. 로봇을 즉시 계정에 등록하는 것이 더 쉽습니다.
최소값 "줄무늬"로 50(65보다 높음) 핍의 신호를 가져옵니다. myfxbook을 통해 추가로 신호를 보낼 수 있습니다.
이 줄무늬는 녹색이어야 하며 시작 부분에 0.00이 있어야 합니다(이상적으로는). 그리고 모든 악기에 대해. "브로커"를 클릭하면 해당 값이 포함된 "도구" 목록이 표시됩니다..
규칙은 값이 낮을수록 좋습니다. - 더 정확하게 "복사"(결과)합니다.
추신 숫자는 무엇을 의미합니까? 거래에 "추가 수수료"를 고려하십시오...
아니다. 네 자리 포인트입니까 아니면 다섯 자리 포인트입니까?
0.1은 무엇입니까? 네 자리, 알겠습니다.
이 숫자는 슬리피지 기여도에서 어떻게 형성됩니까?
이 신호의 가입자 중개인을보고 가입자가 어떤 미끄러짐을 가지고 있는지 확인하십시오.
myfxbook을 통해 추가로 신호를 보낼 수 있습니다.
이와 같이? "myfxbook을 통해 실행"?
작성자에게 모니터링 신호가 없으면 거기에 신호를 업로드하도록 요청하십시오.
"가격"은 저에게 닫힌 질문입니다. 저에게는 모든 "뉘앙스"를 고려하여 최종 결과를 보는 것이 더 중요합니다.
정확한 결과를 원한다면 #1924 와 같이 행동하고 이것을 고려하는 것이 좋습니다. #182
추신 "가격 책정"에 의한 경우 이것은 나를 위한 것이 아닙니다.)