구독자 1200명!! - 페이지 210

새 코멘트
 
hoster :
흥미를 위해 신호 하나가 아닌 엘레나 안나에게 갔다
네, 그리고 저는 마치 아무것도 없는 것처럼 내 피드의 전체 이야기를 정리했습니다. 새로운 삶을 처음부터 시작했지만 우리는 이것이 "전설적인" 사람이라는 것을 압니다.
[삭제]  
Aleksey Semenov :
네, 그리고 저는 마치 아무것도 없는 것처럼 내 피드의 전체 이야기를 정리했습니다. 새로운 삶을 처음부터 시작했지만 우리는 이것이 "전설적인" 사람이라는 것을 압니다.
예, 아무도 책임지지 않습니다. 시장이 책임을 져야 합니다. 편리합니다. Anna는 행복하고 사이트는 검은색이며 가입자는 비행 중입니다.
 
hoster :
예, 아무도 책임지지 않습니다. 시장이 책임을 져야 합니다. 편리합니다. Anna는 행복하고 플랫폼은 검은색이며 가입자는 비행 중입니다.

이 불쌍한 사람들은 핸디캡으로 돈을 벌 수 없다는 것을 언제 깨닫게 될까요?

 
Vladimir Tkach :

이 불쌍한 사람들은 핸디캡으로 돈을 벌 수 없다는 것을 언제 깨닫게 될까요?

절대. 그들은 항상 새롭습니다. 바이커(바얀)처럼.

 
Grigori.SB :

절대. 그들은 항상 새롭습니다. 바이커(바얀)처럼.

그리고 우리는 왜 여기에 앉아 있습니까?

 
Uladzimir Izerski :

그리고 우리는 왜 여기에 앉아 있습니까?

구독자가 아니라 관중/팬인 줄 알았다.

 
Grigori.SB :

구독자가 아니라 관중/팬인 줄 알았다.

흥미롭게도, 큰사슴 사육자는 항상 똑똑한 햄스터보다 성능이 뛰어납니다.))

 

구독자와의 이상한 사진. 가입자가 많을수록 배수 일정이 가파르게 됩니다.

256

[삭제]  
Uladzimir Izerski :

구독자와의 이상한 사진. 가입자가 많을수록 배수 일정이 가파르게 됩니다.

글쎄, 그것은 당신을 위협하지 않습니다 (구독자)
 
hoster :
글쎄, 그것은 당신을 위협하지 않습니다 (구독자)

Baskakov, 어떻게 얻었습니까? 당신은 금지되었습니다. 그리고 당신은 여전히 모든 균열에서 올라갑니다.

1...203204205206207208209210211212213214215216217...230
새 코멘트