구독자 1200명!! - 페이지 88 1...818283848586878889909192939495...230 새 코멘트 Yevhenii Levchenko 2018.12.19 14:21 #871 ilvic : 흥미로운 코멘트와 Yandex 번역이 포함된 몇 개의 스크린샷. 여러 myo usd가 동시에 시장에 진입한다는 점을 감안할 때 RSI에 의미가 없을 수도 있음) 이 팁은 신호가 일주일도 되지 않았지만 이미 14명의 구독자를 보유하고 있습니다. 고용된 가입자 여단이 작동합니까?) Andrey Barinov 2018.12.19 16:11 #872 Andrey F. Zelinsky : 두 번째 지표는 무엇입니까? Andrey Barinov 2018.12.19 16:23 #873 Andrey F. Zelinsky : ATP 설정은 무엇입니까? 표시기 설정 에 따라 -- 두 번째 표시기에도 두 가지 수준이 있습니다. 그림에 레벨 30과 70이 있습니다. 신호에는 사용되지 않습니다. 신호에는 40과 80 이상이 있습니다. 어떤 이유로 대칭이 아닙니다. 방금 기본 매개변수를 사용하여 테스터에서 EA를 실행했습니다. 처음 해보는거라 더는 말을 못하겠네요. 테스터의 레벨은 기본적으로 MT에서 가져옵니다. Vladimir Tkach 2018.12.19 18:17 #874 RSI 전용. 역 신호를 닫지 않고. 신호가 다음 막대 M5에서 반복될 때 토핑으로. 시간까지 닫지 않고, 즉 앉아. 그러나 최대 감소는 68%입니다. 멈추지 않고 짧게 25p. 밤. Andrey Barinov 2018.12.20 04:09 #875 Andrey F. Zelinsky : RSI 외에 다른 지표가 사용됩니다. 오늘 매도 신호가 있었습니다. 그러나 어떤 이유로 인해 해결되지 않았습니다. 항목은 실제로 배수가 아니었지만 60%의 감소를 제공했을 것입니다. 위의 테스터에게 사진을 주었습니다. ATR이 아직 사용 중임을 알 수 있습니다. Boris Gulikov 2018.12.20 09:31 #876 Andrey F. Zelinsky : 어제 "신호 진입 반대" 운동은 60포인트(4자리)에 불과했습니다. 어제 사진은 https://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221 입니다. 위험은 지붕을 통과하고 경비원 - "반대"운동은 절반에 불과하며 보증금은 고갈됩니다. 일주일에 한 번이라도 이러한 위험으로 인해 신호 수명 동안 이미 무섭습니다. 이번 주에 그녀는 두 번 왔습니다. 그녀는 다음 2주를 그리워합니다. 매주 - 그녀는 매일 가기를 두려워하기 시작할 것입니다. 그리고 다음 2주 동안 무엇을 거래할 것입니까? 며칠 또는 몇 주 동안 거래하지 않는다면 이것이 무슨 의미가 있습니까? 그리고 그녀는 무엇을 두려워합니까? 설정 테스트(초기적으로 5분 안에 선택됨)에 따르면 어드바이저는 2017년 2월부터 흑자 상태였습니다. 그러나 2015년과 2016년에 그는 끊임없이 누출될 것이라고 가정해 봅시다. 나는 그것이 좋은 최적화라고 말하지 않을 것입니다. 그냥 방귀. 이상적인 시장. 그녀가 뉴스를 팔로우한다는 사실이 그녀의 신용입니다. 그리고 그것이 합쳐지면서 새로운 신호를 열 것입니다. 그리고 현재 가입자의 절반이 같은 날 새로운 신호를 구독합니다. 인위적인 속임수는 없습니다. 이 시장에는 원시적이지만 작동하는 전략에 매우 적합한 시장이 있습니다. 거래가 어떻게 진행되고 있는지 이해하지 못하는 사람들이 서명하고 있음이 분명합니다. 그러나 그들은 이미 투자를 회수했습니다. 그리고 그들의 우상의 새로운 신호를 구독하십시오. 그리고 그것은 진정한 의미에서 인공적인 속임수가 아닐 것입니다. 과거의 업적에 합당한 구독이 될 것입니다. 정말 멋진 신호는 구독자가 많은 곳이 아니라 객관적인 평가 추정에 따르면 첫 번째 위치에 있는 신호입니다. 그러나 대다수의 가입자는 이에 대해 자세히 알아보지 않습니다. 그들은 지금 여기에서 돈을 벌 기회가 있고 그것을 사용합니다. 배수가 불가피한 것은 자명하다. 그리고 일부 서명자들은 이것을 이해하고 있습니다. 그러나 때로는 시장을 직접 보는 것보다 배수구가 최대한 오래 오지 않도록 하는 사람에게 40달러를 주는 것이 더 쉽습니다. 이것이 이 서비스가 작동하는 방식입니다. 이건 괜찮아. 실패한 외환 전략, 의견 아스트로... 신경망 Vasiliy Kolesov 2018.12.20 11:15 #877 Boris Gulikov : 그리고 다음 2주 동안 무엇을 거래할 것입니까? 며칠 또는 몇 주 동안 거래하지 않는다면 이것이 무슨 의미가 있습니까? 그리고 그녀는 무엇을 두려워합니까? 설정 테스트(초기적으로 5분 안에 선택됨)에 따르면 어드바이저는 2017년 2월부터 흑자 상태였습니다. 그러나 2015년과 2016년에 그는 끊임없이 누출될 것이라고 가정해 봅시다. 나는 그것이 좋은 최적화라고 말하지 않을 것입니다. 그냥 방귀. 이상적인 시장. 그녀가 뉴스를 팔로우한다는 사실이 그녀의 신용입니다. 그리고 그것이 합쳐지면서 새로운 신호를 열 것입니다. 그리고 현재 가입자의 절반이 같은 날 새로운 신호를 구독합니다. 인위적인 속임수는 없습니다. 이 시장에는 원시적이지만 작동하는 전략에 매우 적합한 시장이 있습니다. 거래가 어떻게 진행되고 있는지 이해하지 못하는 사람들이 서명하고 있음이 분명합니다. 그러나 그들은 이미 투자를 회수했습니다. 그리고 그들의 우상의 새로운 신호를 구독하십시오. 그리고 그것은 진정한 의미에서 인공적인 속임수가 아닐 것입니다. 과거의 업적에 합당한 구독이 될 것입니다. 정말 멋진 신호는 구독자가 많은 곳이 아니라 객관적인 평가 추정에 따르면 첫 번째 위치에 있는 신호입니다. 그러나 대다수의 가입자는 이에 대해 자세히 알아보지 않습니다. 그들은 지금 여기에서 돈을 벌 기회가 있고 그것을 사용합니다. 배수가 불가피한 것은 자명하다. 그리고 일부 서명자들은 이것을 이해하고 있습니다. 그러나 때로는 시장을 직접 보는 것보다 배수구가 최대한 오래 오지 않도록 하는 사람에게 40달러를 주는 것이 더 쉽습니다. 이것이 이 서비스가 작동하는 방식입니다. 이건 괜찮아. 이전 화자의 말에 전적으로 동의합니다! Boris Gulikov 2018.12.20 12:06 #878 Andrey F. Zelinsky : -- Gonchar의 시그널이 있었다 -- 그는 품질면에서 TOP 1위였으며 구독하기 시작하기 전까지 1년 이상 관심을 끌었습니다. - 그리스 여성의 신호가 있습니다. - 품질면에서 TOP의 "뒤뜰에" 있으며 구독하기 시작할 때까지 한두 달 동안 관심을 끌었습니다. Gonchar는 평지 시장에 짧은 진입과 함께 초과 체류가 있고 평지 시장에 적은 부지가 있습니다. 그리스 여성은 평지 시장에 모든 자본이 있는 단기 진입으로 초과 체류가 있습니다. 서비스에 의한 신호 품질 평가가 명확하게 변경되었습니다. Gonchar 아래에는 "구독자 선택"이라는 줄이있는 쇼케이스가 없었습니다. 그리스어 아래에는 그러한 줄이 있습니다. 그리고 가입자 선택이 품질이 아닌 것으로 나타났습니까? 예를 들어, 나는 어떤 종류의 신호를 귀찮게 해야 하는지 이해하지 못합니다. 몇 년 동안 품질을 처리하고 처음에 TOP에서 제로 배기를 얻는 것과 보증금을 오버클럭하고 주요 수입을 올리는 것은 또 다른 문제입니다. 구독자 1000명의 분기. 물론 평가는 확실히 달라졌다. 저는 개인적으로 2015년에 시그널을 받았습니다. TOP-10에 진입하는 데 2주가 걸렸고, 또 다른 주에는 TOP-3에 진입했습니다. 발행 당시 신호는 9개월이었습니다. 이익/손실 비율이 좋았습니다. 첫 번째 구독자가 나타나 자마자 신호가 급격히 상승하여 구독자가 한 명 더 늘어났습니다. 또 다른 돌파구입니다. 구독자가 20~30명이었을 때 그는 이미 TOP-10에 들었습니다. 그리고 이 모든 일이 단 2주 만에 일어났습니다. 그리고 이제 우리가 볼 수 있듯이 그들은 파리를 커틀릿에서 분리했습니다. 가입자 수는 신호의 전반적인 매력도에 대한 객관적인 평가에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 한편 '팔로워의 선택'은 대안적 평가다. 그리고 당신의 TOP이 있습니다. 빨리 부자가 되고 싶은 분들. 결국, 대부분의 사람들은 이것을 위해 시장에 옵니다. 그리고 모든 사람들은 이미 무엇을 어떻게 벌 것인지 선택합니다. 자금의 안전과 순조로운 전진 이동 또는 훨씬 더 빨리 벌 수 있지만 훨씬 더 많은 위험이 있는 캐주얼 계정. 나는 두 번째 옵션에 대해 단호하게 반대했습니다. 그러나 그리스인은 내 마음을 바꿨습니다. 어쨌든 투자자들에게 유출 가능성에 대해 경고합니다. 타라스와는 다릅니다. 몇 년 동안 꾸준히 수입을 올리면서 지속적으로 고갈되는 전체 계층의 거래자가 있습니다. 가장 중요한 것은 초기 보증금을 인출할 시간을 갖는 것입니다. 변동성 품질 지수 10포인트 3.mq4 비지연 도구 Rashid Umarov 2018.12.20 13:35 #879 Andrey F. Zelinsky : 나는 지난 챔피언십에서 승리가 고품질 거래를 위한 것이 아니라 어드바이저 설정이 일치하여 우연히 이겼던 일반 MACD Expert Advisor(챔피언십에 참가하기 위해 처음 만난 사람)의 승리였다는 것을 기억합니다. 그 3개월 동안의 시장 설정과 함께. 챔피언십에서 그러한 "승리"와 그 이상에서 모든 의미가 사라졌습니다( 챔피언십이 취소된 이유에 대한 개인적인 견해). 음모 이론에 대한 당신의 갈망은 알려져 있습니다. 이마에 답을 불태워도 여전히 자신의 대답을 반복합니다. 이 질문에 이미 답변이 되어 있어도 상관하지 마십시오. Rashid Umarov 2018.12.20 13:37 #880 Andrey F. Zelinsky : 복잡한 등급 공식, 다각적 인 통계, "신호 선택 방법"권장 사항이 포함 된 수십 개의 기사가 "가입자 수"라는 지표 하나만 비참하게 잃는 것으로 나타났습니다. 그러나 이것은 더 이상 좋지 않습니다. 왜냐하면. 목표는 대체됩니다. 목표는 고품질 거래를 얻는 것이 아니라 "고 그룹"의 도움으로 "가입자 수"를 보여주고 적극적인 마케팅 및 프로모션을하는 것입니다. 당신의 양 떼를 모으고 당신의 믿음을 소개하십시오. "헤일 제이" (c) 1...818283848586878889909192939495...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
흥미로운 코멘트와 Yandex 번역이 포함된 몇 개의 스크린샷.
여러 myo usd가 동시에 시장에 진입한다는 점을 감안할 때 RSI에 의미가 없을 수도 있음)
이 팁은 신호가 일주일도 되지 않았지만 이미 14명의 구독자를 보유하고 있습니다. 고용된 가입자 여단이 작동합니까?)
두 번째 지표는 무엇입니까?
ATP 설정은 무엇입니까?
표시기 설정 에 따라 -- 두 번째 표시기에도 두 가지 수준이 있습니다.
그림에 레벨 30과 70이 있습니다. 신호에는 사용되지 않습니다. 신호에는 40과 80 이상이 있습니다. 어떤 이유로 대칭이 아닙니다.
방금 기본 매개변수를 사용하여 테스터에서 EA를 실행했습니다. 처음 해보는거라 더는 말을 못하겠네요. 테스터의 레벨은 기본적으로 MT에서 가져옵니다.
RSI 전용. 역 신호를 닫지 않고. 신호가 다음 막대 M5에서 반복될 때 토핑으로. 시간까지 닫지 않고, 즉 앉아. 그러나 최대 감소는 68%입니다. 멈추지 않고 짧게 25p. 밤.
RSI 외에 다른 지표가 사용됩니다.
오늘 매도 신호가 있었습니다. 그러나 어떤 이유로 인해 해결되지 않았습니다. 항목은 실제로 배수가 아니었지만 60%의 감소를 제공했을 것입니다.
위의 테스터에게 사진을 주었습니다. ATR이 아직 사용 중임을 알 수 있습니다.
어제 "신호 진입 반대" 운동은 60포인트(4자리)에 불과했습니다. 어제 사진은 https://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221 입니다.
위험은 지붕을 통과하고 경비원 - "반대"운동은 절반에 불과하며 보증금은 고갈됩니다.
일주일에 한 번이라도 이러한 위험으로 인해 신호 수명 동안 이미 무섭습니다.
이번 주에 그녀는 두 번 왔습니다. 그녀는 다음 2주를 그리워합니다.
매주 - 그녀는 매일 가기를 두려워하기 시작할 것입니다.
그리고 다음 2주 동안 무엇을 거래할 것입니까? 며칠 또는 몇 주 동안 거래하지 않는다면 이것이 무슨 의미가 있습니까?
그리고 그녀는 무엇을 두려워합니까? 설정 테스트(초기적으로 5분 안에 선택됨)에 따르면 어드바이저는 2017년 2월부터 흑자 상태였습니다. 그러나 2015년과 2016년에 그는 끊임없이 누출될 것이라고 가정해 봅시다.
나는 그것이 좋은 최적화라고 말하지 않을 것입니다. 그냥 방귀. 이상적인 시장.
그녀가 뉴스를 팔로우한다는 사실이 그녀의 신용입니다.
그리고 그것이 합쳐지면서 새로운 신호를 열 것입니다. 그리고 현재 가입자의 절반이 같은 날 새로운 신호를 구독합니다.
인위적인 속임수는 없습니다. 이 시장에는 원시적이지만 작동하는 전략에 매우 적합한 시장이 있습니다.
거래가 어떻게 진행되고 있는지 이해하지 못하는 사람들이 서명하고 있음이 분명합니다. 그러나 그들은 이미 투자를 회수했습니다.
그리고 그들의 우상의 새로운 신호를 구독하십시오. 그리고 그것은 진정한 의미에서 인공적인 속임수가 아닐 것입니다. 과거의 업적에 합당한 구독이 될 것입니다.
정말 멋진 신호는 구독자가 많은 곳이 아니라 객관적인 평가 추정에 따르면 첫 번째 위치에 있는 신호입니다. 그러나 대다수의 가입자는 이에 대해 자세히 알아보지 않습니다. 그들은 지금 여기에서 돈을 벌 기회가 있고 그것을 사용합니다.
배수가 불가피한 것은 자명하다. 그리고 일부 서명자들은 이것을 이해하고 있습니다. 그러나 때로는 시장을 직접 보는 것보다 배수구가 최대한 오래 오지 않도록 하는 사람에게 40달러를 주는 것이 더 쉽습니다.
이것이 이 서비스가 작동하는 방식입니다. 이건 괜찮아.
그리고 다음 2주 동안 무엇을 거래할 것입니까? 며칠 또는 몇 주 동안 거래하지 않는다면 이것이 무슨 의미가 있습니까?
그리고 그녀는 무엇을 두려워합니까? 설정 테스트(초기적으로 5분 안에 선택됨)에 따르면 어드바이저는 2017년 2월부터 흑자 상태였습니다. 그러나 2015년과 2016년에 그는 끊임없이 누출될 것이라고 가정해 봅시다.
나는 그것이 좋은 최적화라고 말하지 않을 것입니다. 그냥 방귀. 이상적인 시장.
그녀가 뉴스를 팔로우한다는 사실이 그녀의 신용입니다.
그리고 그것이 합쳐지면서 새로운 신호를 열 것입니다. 그리고 현재 가입자의 절반이 같은 날 새로운 신호를 구독합니다.
인위적인 속임수는 없습니다. 이 시장에는 원시적이지만 작동하는 전략에 매우 적합한 시장이 있습니다.
거래가 어떻게 진행되고 있는지 이해하지 못하는 사람들이 서명하고 있음이 분명합니다. 그러나 그들은 이미 투자를 회수했습니다.
그리고 그들의 우상의 새로운 신호를 구독하십시오. 그리고 그것은 진정한 의미에서 인공적인 속임수가 아닐 것입니다. 과거의 업적에 합당한 구독이 될 것입니다.
정말 멋진 신호는 구독자가 많은 곳이 아니라 객관적인 평가 추정에 따르면 첫 번째 위치에 있는 신호입니다. 그러나 대다수의 가입자는 이에 대해 자세히 알아보지 않습니다. 그들은 지금 여기에서 돈을 벌 기회가 있고 그것을 사용합니다.
배수가 불가피한 것은 자명하다. 그리고 일부 서명자들은 이것을 이해하고 있습니다. 그러나 때로는 시장을 직접 보는 것보다 배수구가 최대한 오래 오지 않도록 하는 사람에게 40달러를 주는 것이 더 쉽습니다.
이것이 이 서비스가 작동하는 방식입니다. 이건 괜찮아.
이전 화자의 말에 전적으로 동의합니다!
-- Gonchar의 시그널이 있었다 -- 그는 품질면에서 TOP 1위였으며 구독하기 시작하기 전까지 1년 이상 관심을 끌었습니다.
- 그리스 여성의 신호가 있습니다. - 품질면에서 TOP의 "뒤뜰에" 있으며 구독하기 시작할 때까지 한두 달 동안 관심을 끌었습니다.
Gonchar는 평지 시장에 짧은 진입과 함께 초과 체류가 있고 평지 시장에 적은 부지가 있습니다. 그리스 여성은 평지 시장에 모든 자본이 있는 단기 진입으로 초과 체류가 있습니다.
서비스에 의한 신호 품질 평가가 명확하게 변경되었습니다.
Gonchar 아래에는 "구독자 선택"이라는 줄이있는 쇼케이스가 없었습니다. 그리스어 아래에는 그러한 줄이 있습니다. 그리고 가입자 선택이 품질이 아닌 것으로 나타났습니까?
예를 들어, 나는 어떤 종류의 신호를 귀찮게 해야 하는지 이해하지 못합니다. 몇 년 동안 품질을 처리하고 처음에 TOP에서 제로 배기를 얻는 것과 보증금을 오버클럭하고 주요 수입을 올리는 것은 또 다른 문제입니다. 구독자 1000명의 분기.
물론 평가는 확실히 달라졌다. 저는 개인적으로 2015년에 시그널을 받았습니다. TOP-10에 진입하는 데 2주가 걸렸고, 또 다른 주에는 TOP-3에 진입했습니다. 발행 당시 신호는 9개월이었습니다. 이익/손실 비율이 좋았습니다. 첫 번째 구독자가 나타나 자마자 신호가 급격히 상승하여 구독자가 한 명 더 늘어났습니다. 또 다른 돌파구입니다. 구독자가 20~30명이었을 때 그는 이미 TOP-10에 들었습니다. 그리고 이 모든 일이 단 2주 만에 일어났습니다.
그리고 이제 우리가 볼 수 있듯이 그들은 파리를 커틀릿에서 분리했습니다. 가입자 수는 신호의 전반적인 매력도에 대한 객관적인 평가에 영향을 미치지 않습니다.
그러나 한편 '팔로워의 선택'은 대안적 평가다. 그리고 당신의 TOP이 있습니다. 빨리 부자가 되고 싶은 분들. 결국, 대부분의 사람들은 이것을 위해 시장에 옵니다.
그리고 모든 사람들은 이미 무엇을 어떻게 벌 것인지 선택합니다. 자금의 안전과 순조로운 전진 이동 또는 훨씬 더 빨리 벌 수 있지만 훨씬 더 많은 위험이 있는 캐주얼 계정.
나는 두 번째 옵션에 대해 단호하게 반대했습니다. 그러나 그리스인은 내 마음을 바꿨습니다. 어쨌든 투자자들에게 유출 가능성에 대해 경고합니다. 타라스와는 다릅니다. 몇 년 동안 꾸준히 수입을 올리면서 지속적으로 고갈되는 전체 계층의 거래자가 있습니다. 가장 중요한 것은 초기 보증금을 인출할 시간을 갖는 것입니다.
나는 지난 챔피언십에서 승리가 고품질 거래를 위한 것이 아니라 어드바이저 설정이 일치하여 우연히 이겼던 일반 MACD Expert Advisor(챔피언십에 참가하기 위해 처음 만난 사람)의 승리였다는 것을 기억합니다. 그 3개월 동안의 시장 설정과 함께. 챔피언십에서 그러한 "승리"와 그 이상에서 모든 의미가 사라졌습니다( 챔피언십이 취소된 이유에 대한 개인적인 견해).
음모 이론에 대한 당신의 갈망은 알려져 있습니다. 이마에 답을 불태워도 여전히 자신의 대답을 반복합니다.
이 질문에 이미 답변이 되어 있어도 상관하지 마십시오.
복잡한 등급 공식, 다각적 인 통계, "신호 선택 방법"권장 사항이 포함 된 수십 개의 기사가 "가입자 수"라는 지표 하나만 비참하게 잃는 것으로 나타났습니다.
그러나 이것은 더 이상 좋지 않습니다. 왜냐하면. 목표는 대체됩니다. 목표는 고품질 거래를 얻는 것이 아니라 "고 그룹"의 도움으로 "가입자 수"를 보여주고 적극적인 마케팅 및 프로모션을하는 것입니다.
당신의 양 떼를 모으고 당신의 믿음을 소개하십시오.
"헤일 제이" (c)