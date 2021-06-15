구독자 1200명!! - 페이지 209 1...202203204205206207208209210211212213214215216...230 새 코멘트 multiplicator 2020.03.07 04:37 #2081 Vasiliy Pushkaryov : 한 가지 예가 첨부 파일에 있습니다. 처음 2개의 스크린샷을 보면 한 저자가 보낸 신호가 약 30개 있습니다. 이것은 몇 달 전이었습니다. 그리고 3번째 화면에서 그가 현재 가지고 있는 것, 특히 드로다운을 보세요. 그가 "반대 거래에 대한 생존 계정"의 계획에 따라 미친 관심을 감아 낸 다음 가입자를 따라 잡을 수 있었던 것은 이러한 센트 때문입니다. 여기 속임수가 있습니다. 더 일찍 신호가 추가되기 전에도 "쿠킹"되었습니다. 그리고 지금 서비스에서 그들은 "요리"하고 있습니다. 살아남을 때까지 기다렸다가 적극적으로 홍보하십시오. 그리고 그것을 다루는 방법? 서비스에 추가하기 전에 히스토리를 볼 필요가 없다고 말했습니다. 여기 서비스에서 이러한 계획이 흐려지면 어떻게해야합니까? Ivan Butko 2020.03.07 13:27 #2082 MT4의 영국인이 앞서갑니다. 결과는 망한 헛소리보다 훨씬 낫습니다. 구독자는 비약적으로 증가하고 있습니다. 글쎄, MT5의 경우 플랫폼 광고가 실패했습니다))))) 모든 신호의 이전 상단이 누출되었습니다. Maksim Korotkiy 2020.03.07 13:52 #2083 헛소리 신호 거래 상품의 이름을 자세히 살펴보면 모든 통화 쌍의 이름에 점이 있음을 알 수 있습니다. 이것은 소액 계정의 표시입니다. 사람들은 50센트의 계정에서 시작했습니다))). 다음은 "1달러로 백만장자가 될 수 있습니까?"라는 질문에 대한 답변입니다. [삭제] 2020.03.07 15:03 #2084 multiplicator : 그리고 이러한 계획이 서비스에서 바로 뒤죽박죽이라면 어떻게 해야 합니까? 서비스를 전혀 포기하거나 많은 시간을 보내고 모든 사람과 모든 것을 추적합니다. 이는 여러 가지 이유로 상당히 문제가 됩니다. 그래도 득점하는 것이 훨씬 쉽고 저렴합니다. [삭제] 2020.03.07 15:24 #2085 Aleksandr Volotko : 서비스를 전혀 포기하거나 많은 시간을 보내고 모든 사람과 모든 것을 추적합니다. 이는 여러 가지 이유로 상당히 문제가 됩니다. 그래도 득점하는 것이 훨씬 쉽고 저렴합니다. 또 다른 좋은 옵션을 찾을 수 있습니다. 신호를 보내고 구독을 받고 기뻐하십시오) Uladzimir Izerski 2020.03.07 16:31 #2086 Ivan Butko : MT4의 영국인이 앞서갑니다. 결과는 망한 헛소리보다 훨씬 낫습니다. 구독자는 비약적으로 증가하고 있습니다. 글쎄, MT5의 경우 플랫폼 광고가 실패했습니다))))) 모든 신호의 이전 상단이 누출되었습니다. 이쁘게 가는데 토핑이 1개이고 제거가 1개도 안되고, 드로다운이 50% 이상 올라갑니다. 그래서 모든 것이 잘됩니다)) 맥심 코로트키 : 헛소리 신호 거래 상품의 이름을 자세히 살펴보면 모든 통화 쌍의 이름에 점이 있음을 알 수 있습니다. 이것은 소액 계정의 표시입니다. 사람들은 50센트의 계정에서 시작했습니다))). 다음은 "1달러로 백만장자가 될 수 있습니까?"라는 질문에 대한 답변입니다. 나는 여기에 동의하지 않습니다. 달러 계정에 점, 접두사 등을 가질 수 있는 DC가 있습니다. 알렉산드르 볼로트코 : 서비스를 전혀 포기하거나 많은 시간을 보내고 모든 사람과 모든 것을 추적합니다. 이는 여러 가지 이유로 상당히 문제가 됩니다. 그래도 득점하는 것이 훨씬 쉽고 저렴합니다. 아무 것도하지 않으면 공장에가는 것이 좋습니다. 어떤 급여도 떨어지지 않을 것입니다. 1달러 : 또 다른 좋은 옵션을 찾을 수 있습니다. 신호를 보내고 구독을 받고 기뻐하십시오) 그러나 이것이 올바른 해결책입니다. ++ Maksim Korotkiy 2020.03.07 19:39 #2087 Uladzimir Izerski : 나는 여기에 동의하지 않습니다. 달러 계정에 점, 접두사 등을 가질 수 있는 DC가 있습니다. 예를 얻을 수 있습니까? 평판이 좋은 DC는 센트 계정에 대해 별도의 서버를 제공할 수 없으며 모든 계정은 하나의 서버에 보관됩니다. 통화 쌍 이름의 점이 가격(마이크로) 계정에 없는 DC의 예를 보셨습니까? Uladzimir Izerski 2020.03.07 20:10 #2088 Maksim Korotkiy : 예를 얻을 수 있습니까? 평판이 좋은 DC는 센트 계정에 대해 별도의 서버를 제공할 수 없으며 모든 계정은 하나의 서버에 보관됩니다. 통화 쌍 이름의 점이 가격(마이크로) 계정에 없는 DC의 예를 보셨습니까? 누가 큰 사람인지 모르겠습니다. 나에게 그들은 모두 평등하다. 다른 목적을 위해 점, 밑줄 및 기타 쓰레기가 필요에 따라 사용됩니다. 그러나 이것은 달러 지폐입니다. Maksim Korotkiy 2020.03.07 21:58 #2089 Uladzimir Izerski : 누가 큰 사람인지 모르겠습니다. 나에게 그들은 모두 평등하다. 다른 목적을 위해 점, 밑줄 및 기타 쓰레기가 필요에 따라 사용됩니다. 그러나 이것은 달러 지폐입니다. 인덱스가 아니라 통화 쌍 끝에 점이 있는 달러 계정의 예를 요청했습니다 . 다른 DC에 인덱스가 있다는 것을 알고 있습니다. 우리는 센트 계정의 지표로 통화 쌍 끝의 POINT에 대해 이야기하고 있습니다. 점이 있는 본격적인 달러 지폐의 예가 있습니까? [삭제] 2020.03.12 07:08 #2090 나는 관심을 위해 신호 하나가 아닌 엘레나에게 갔다. 1...202203204205206207208209210211212213214215216...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
한 가지 예가 첨부 파일에 있습니다. 처음 2개의 스크린샷을 보면 한 저자가 보낸 신호가 약 30개 있습니다. 이것은 몇 달 전이었습니다. 그리고 3번째 화면에서 그가 현재 가지고 있는 것, 특히 드로다운을 보세요. 그가 "반대 거래에 대한 생존 계정"의 계획에 따라 미친 관심을 감아 낸 다음 가입자를 따라 잡을 수 있었던 것은 이러한 센트 때문입니다. 여기 속임수가 있습니다.
더 일찍 신호가 추가되기 전에도 "쿠킹"되었습니다.
그리고 지금 서비스에서 그들은 "요리"하고 있습니다.
살아남을 때까지 기다렸다가 적극적으로 홍보하십시오.
그리고 그것을 다루는 방법?
서비스에 추가하기 전에 히스토리를 볼 필요가 없다고 말했습니다.
여기 서비스에서 이러한 계획이 흐려지면 어떻게해야합니까?
그리고 이러한 계획이 서비스에서 바로 뒤죽박죽이라면 어떻게 해야 합니까?
또 다른 좋은 옵션을 찾을 수 있습니다.
신호를 보내고 구독을 받고 기뻐하십시오)
MT4의 영국인이 앞서갑니다. 결과는 망한 헛소리보다 훨씬 낫습니다. 구독자는 비약적으로 증가하고 있습니다.
이쁘게 가는데 토핑이 1개이고 제거가 1개도 안되고, 드로다운이 50% 이상 올라갑니다.
그래서 모든 것이 잘됩니다))
헛소리 신호 거래 상품의 이름을 자세히 살펴보면 모든 통화 쌍의 이름에 점이 있음을 알 수 있습니다. 이것은 소액 계정의 표시입니다. 사람들은 50센트의 계정에서 시작했습니다))). 다음은 "1달러로 백만장자가 될 수 있습니까?"라는 질문에 대한 답변입니다.
나는 여기에 동의하지 않습니다. 달러 계정에 점, 접두사 등을 가질 수 있는 DC가 있습니다.
아무 것도하지 않으면 공장에가는 것이 좋습니다. 어떤 급여도 떨어지지 않을 것입니다.
그러나 이것이 올바른 해결책입니다. ++
예를 얻을 수 있습니까? 평판이 좋은 DC는 센트 계정에 대해 별도의 서버를 제공할 수 없으며 모든 계정은 하나의 서버에 보관됩니다. 통화 쌍 이름의 점이 가격(마이크로) 계정에 없는 DC의 예를 보셨습니까?
누가 큰 사람인지 모르겠습니다. 나에게 그들은 모두 평등하다.
다른 목적을 위해 점, 밑줄 및 기타 쓰레기가 필요에 따라 사용됩니다.
그러나 이것은 달러 지폐입니다.
인덱스가 아니라 통화 쌍 끝에 점이 있는 달러 계정의 예를 요청했습니다 . 다른 DC에 인덱스가 있다는 것을 알고 있습니다. 우리는 센트 계정의 지표로 통화 쌍 끝의 POINT에 대해 이야기하고 있습니다. 점이 있는 본격적인 달러 지폐의 예가 있습니까?