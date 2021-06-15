구독자 1200명!! - 페이지 87

Vladimir Tkach :

역시 비밀 재료는 비밀 재료의 부재다.

M5(40, 80)의 RSI-7에서 어리석은 오프닝, 밤에 잠시 멈추고 테이크. 정시에 문을 닫습니다. 유턴. 모든 토마토를 요청하십시오. 1.06.2018-17.12.2018


이것은 시스템이 단순하고 수익성이 있어야 한다는 사실의 한 예일 수도 있습니다.

 
Vasiliy Kolesov :

아니요, 금지하지 않을 것입니다. 경쟁이 너무 심합니다. 예, 다른 세션에서 작동하는 많은 계획이 있습니다. 모든 것을 금지할 수는 없습니다)

글쎄, 나는 전문가를 진짜에 넣었다. 브로커는 야간 개장을 허용하지 않았다고 그는 말합니다. " 시장이 닫혀 있습니다."

 
Vladimir Tkach :

모든 것이 그렇게 간단하다면 왜 그렇게 소수의 사람들이 사용합니까? 아니면 너무 간단하지 않습니까?
 
인기 최신 거래


그리고 우리가 생각하는 것처럼 신호는 가짜 구독자와 리뷰에 의해 촉진되었습니다.

 
Vladimir Tkach :

일반적으로 신호 제공자 는 사이트의 영어 부분에서 매우 유명한 사용자입니다. 그녀는 오랫동안 Signals 등으로 모든 초보자를 도왔습니다. 따라서 그녀에게 1,000명이 넘는 친구가 있고 그녀의 신호가 즉시 수많은 잠재 구독자에게 알려지게 된 것은 놀라운 일이 아닙니다.

따라서 wattle 울타리에 그림자를 드리울 필요가 없습니다.

 
Vladimir Tkach :

왜 모든 사람들은 개인이 자신의 커뮤니티를 가질 수 있다는 사실을 잊습니까?

 
Vladimir Tkach :

그런 뜻이 아니라...

그것이 작동한다면 ... 그리고 어떻게! 왜 그렇게 소수의 사람들이 그것을 사용합니까? 어려운 전략 아닌가요? 당신은 개인적으로 이것으로 신호를 시작하지 않을 것입니까? 최소한 데모
 
그런 뜻이 아니라...

바로 리얼에 올려봤습니다. 몇 가지 거래를 전달하고 게시하겠습니다. 브로커는 오늘 밤 거래를 열지 않았습니다. 전문가에게 조건 추가 - 브로커가 열릴 때까지 망치질.

 
Vladimir Tkach :

무슨 일이 일어나는지 흥미롭다...

 
Vladimir Tkach :

롤오버 후 이것은 아마도 아주 정상적이며 아무데도 망치질할 필요가 없습니다)

