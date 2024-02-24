트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2685 1...267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692...3399 새 코멘트 [삭제] 2022.08.12 19:19 #26841 mytarmailS #: 물론 맞아요. 작동 가능성이 전혀 없는데 왜 굳이 시도할 필요가 있나요? 시도해봤지만 소용없어요. 외환 거래는 원래 그래요. 사람들은 항상 알고리즘을 땜질하고 때로는 운이 좋을 때도 있습니다. mytarmailS 2022.08.12 19:26 #26842 Maxim Dmitrievsky #: 그리고 아주 오래된 방식으로요. 어떤 방식으로요? [삭제] 2022.08.12 19:28 #26843 mytarmailS #: 무슨 뜻인가요? 기술적 분석과 같은 오래된 책, 모든 종류의 마팅게일, 지표에 관한 책입니다. 추세에 맞으면 돈을 벌고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. mytarmailS 2022.08.12 19:37 #26844 Maxim Dmitrievsky #: 예를 들어, 오래된 책에서 기술적 분석, 모든 종류의 마틴 게일, 지표에 대한 마틴 게일. 트렌드를 맞히면 돈을 벌거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 신간도 마찬가지입니다. Roman 2022.08.12 23:35 #26845 Renat Fatkhullin #:기본 제공 행렬과 벡터의 새로운 기능에 대한 문서가 게시되었습니다: 행렬및 벡터 메서드 행렬과 벡터 유형 초기화 조작 연산 파생 변환 통계 특성 솔루션 머신 러닝 기능에 대한 설명을 살펴보세요. 의견과 아이디어를 제공해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 레나트, 다차원 행렬을 사용할 수 없는지 알려주실 수 있나요? 여기서 행렬은 n차원 공간을 나타냅니다. 다차원으로 표현하면 좋을 것 같습니다. matrix matrix_a(4, 8, 3); Renat Fatkhullin 2022.08.13 02:40 #26846 Roman #:레나트, 다차원 행렬을 사용할 수 없는지 알려주실 수 있나요? 여기서 행렬은 n차원 공간입니다. 다차원으로 표현하면 좋을 것 같습니다. 최대 4차원까지 일반적인 표준 배열을 사용하거나 자체 클래스를 사용할 수 있습니다. 그러나 수학은 이미 직접 수행해야 합니다. 저희는 벡터와 행렬의 기본 수학을 잘 다뤄왔습니다. 개발자가 이를 활용하면 99%의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 물론 수학 집합을 더 확장할 예정입니다. [삭제] 2022.08.13 09:51 #26847 mytarmailS #: 새로운 것들은 더 나을 게 없습니다. 퀀텀에 합격하기 위해 필요한 프로그램을 읽고 찾아보세요. 회귀 및 상관 관계 분석, 위험 평가, 보너스 머신 러닝은 물론 자신만의 테스터를 작성하세요.다시는 DSP에 대한 언급은 없습니다. 더 좋든 나쁘 든... 이것은 이제 최소한 전망을 가지고 주니어를 고용하여 보고서를 작성하기 위해 사실상의 기준입니다. mytarmailS 2022.08.13 11:09 #26848 이 신호에 알파가 있는지 어떻게 알 수 있나요? [삭제] 2022.08.13 11:20 #26849 Renat Fatkhullin #:기본 제공 행렬과 벡터의 새로운 기능에 대한 문서가 게시되었습니다: 행렬및 벡터 메서드 행렬과 벡터 유형 초기화 조작 연산 파생 변환 통계 특성 솔루션 머신 러닝 기능에 대한 설명을 살펴보세요. 의견과 아이디어를 제공해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 배열 값으로 초기화하는 기능을 찾지 못했는데 루프를 없애면 편리할 것 같습니다. 예를 들어 표시기 버퍼에서 벡터 또는 행렬로 값을 전송해야 합니다. 지금까지 더 이상 질문이없는 것 같고 모든 것이 잘 설명되어 있습니다. Renat Fatkhullin 2022.08.13 12:07 #26850 Maxim Dmitrievsky #:배열 값으로 초기화하지 않고 루프를 제거하면 편리할 것 같습니다. 예를 들어 인디케이터 버퍼에서 벡터나 행렬로 값을 전송해야 하는 경우입니다. 지금까지 더 이상 질문이없는 것 같고 모든 것이 잘 설명되어 있습니다. 다음 기능 세트는 가격 데이터를 벡터 및 행렬로 직접 수신하는 것을 포함하여 MqlRates, MqlTick 등 간의 다양한 교환입니다. 자세한 예제가 담긴 기사가 거의 준비되었습니다. 1...267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
물론 맞아요. 작동 가능성이 전혀 없는데 왜 굳이 시도할 필요가 있나요? 시도해봤지만 소용없어요.
그리고 아주 오래된 방식으로요.
무슨 뜻인가요?
예를 들어, 오래된 책에서 기술적 분석, 모든 종류의 마틴 게일, 지표에 대한 마틴 게일.
기본 제공 행렬과 벡터의 새로운 기능에 대한 문서가 게시되었습니다:
기능에 대한 설명을 살펴보세요.
의견과 아이디어를 제공해 주시면 대단히 감사하겠습니다.
레나트, 다차원 행렬을 사용할 수 없는지 알려주실 수 있나요?
여기서 행렬은 n차원 공간을 나타냅니다.
다차원으로 표현하면 좋을 것 같습니다.
matrix matrix_a(4, 8, 3);
레나트, 다차원 행렬을 사용할 수 없는지 알려주실 수 있나요?
여기서 행렬은 n차원 공간입니다.
다차원으로 표현하면 좋을 것 같습니다.
최대 4차원까지 일반적인 표준 배열을 사용하거나 자체 클래스를 사용할 수 있습니다. 그러나 수학은 이미 직접 수행해야 합니다.
저희는 벡터와 행렬의 기본 수학을 잘 다뤄왔습니다. 개발자가 이를 활용하면 99%의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
물론 수학 집합을 더 확장할 예정입니다.
새로운 것들은 더 나을 게 없습니다.
이 신호에 알파가 있는지 어떻게 알 수 있나요?
기본 제공 행렬과 벡터의 새로운 기능에 대한 문서가 게시되었습니다:
기능에 대한 설명을 살펴보세요.
의견과 아이디어를 제공해 주시면 대단히 감사하겠습니다.
배열 값으로 초기화하는 기능을 찾지 못했는데 루프를 없애면 편리할 것 같습니다.
예를 들어 표시기 버퍼에서 벡터 또는 행렬로 값을 전송해야 합니다.
지금까지 더 이상 질문이없는 것 같고 모든 것이 잘 설명되어 있습니다.
배열 값으로 초기화하지 않고 루프를 제거하면 편리할 것 같습니다.
예를 들어 인디케이터 버퍼에서 벡터나 행렬로 값을 전송해야 하는 경우입니다.
지금까지 더 이상 질문이없는 것 같고 모든 것이 잘 설명되어 있습니다.
다음 기능 세트는 가격 데이터를 벡터 및 행렬로 직접 수신하는 것을 포함하여 MqlRates, MqlTick 등 간의 다양한 교환입니다.
자세한 예제가 담긴 기사가 거의 준비되었습니다.