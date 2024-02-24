트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2685

mytarmailS #:
물론 맞아요. 작동 가능성이 전혀 없는데 왜 굳이 시도할 필요가 있나요? 시도해봤지만 소용없어요.
외환 거래는 원래 그래요. 사람들은 항상 알고리즘을 땜질하고 때로는 운이 좋을 때도 있습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:
그리고 아주 오래된 방식으로요.
어떤 방식으로요?
mytarmailS #:
무슨 뜻인가요?
Maxim Dmitrievsky #:
신간도 마찬가지입니다.
 
Renat Fatkhullin #:

기본 제공 행렬과 벡터의 새로운 기능에 대한 문서가 게시되었습니다:

기능에 대한 설명을 살펴보세요.

의견과 아이디어를 제공해 주시면 대단히 감사하겠습니다.

레나트, 다차원 행렬을 사용할 수 없는지 알려주실 수 있나요?
여기서 행렬은 n차원 공간을 나타냅니다.

다차원으로 표현하면 좋을 것 같습니다. 

matrix   matrix_a(4, 8, 3);

nm

 
Roman #:

최대 4차원까지 일반적인 표준 배열을 사용하거나 자체 클래스를 사용할 수 있습니다. 그러나 수학은 이미 직접 수행해야 합니다.

저희는 벡터와 행렬의 기본 수학을 잘 다뤄왔습니다. 개발자가 이를 활용하면 99%의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

물론 수학 집합을 더 확장할 예정입니다.

mytarmailS #:
새로운 것들은 더 나을 게 없습니다.
퀀텀에 합격하기 위해 필요한 프로그램을 읽고 찾아보세요. 회귀 및 상관 관계 분석, 위험 평가, 보너스 머신 러닝은 물론 자신만의 테스터를 작성하세요.
다시는 DSP에 대한 언급은 없습니다. 더 좋든 나쁘 든... 이것은 이제 최소한 전망을 가지고 주니어를 고용하여 보고서를 작성하기 위해 사실상의 기준입니다.
 

이 신호에 알파가 있는지 어떻게 알 수 있나요?


Renat Fatkhullin #:

배열 값으로 초기화하는 기능을 찾지 못했는데 루프를 없애면 편리할 것 같습니다.

예를 들어 표시기 버퍼에서 벡터 또는 행렬로 값을 전송해야 합니다.

지금까지 더 이상 질문이없는 것 같고 모든 것이 잘 설명되어 있습니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

다음 기능 세트는 가격 데이터를 벡터 및 행렬로 직접 수신하는 것을 포함하여 MqlRates, MqlTick 등 간의 다양한 교환입니다.

자세한 예제가 담긴 기사가 거의 준비되었습니다.

