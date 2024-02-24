트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2688 1...268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695...3399 새 코멘트 Evgeny Dyuka 2022.08.15 08:52 #26871 Aleksey Nikolayev #:파이썬 통합을 도입한 논리는 매우 특정한 재단의 특정 요청을 충족시키기 위한 것이었습니다. 긴밀한 통합은 메타쿼트 비즈니스 모델에 맞지 않는 것이 분명하므로 이루어지지 않을 것이며, '비즈니스를 가르치려는' 시도는 언제나 그렇듯이 쓸데없고 재미없을 정도로 순진할 것입니다. 제 조언을 따르면 시간과 신경을 절약할 수 있습니다. 강조 표시된 문장이 재미있게 들립니다. 그리고 누군가를 가르치거나 무언가를 요청하려는 욕구를 저에게 돌리지 마십시오. 나는 단지 고민하고 평가를 내리고 있습니다. 프로젝트가 이미 개발의 정점을 지났다는 사실은 분명합니다. 암호 화폐 주제는 실패했고, 따라 잡는 역할의 ML 주제는 정상적인 브라우저 버전이 없으며 앞으로도 없을 것 같습니다. mytarmailS 2022.08.15 09:33 #26872 Aleksey Nikolayev #:제 조언을 따르면 시간과 신경을 절약할 수 있습니다. 이 번들은 새 패키지 https://github.com/Kinzel/mt5R 와 어떻게 다른가요? Renat Fatkhullin 2022.08.15 09:52 #26873 Evgeny Dyuka #:강조 표시된 문장이 재미있게 들립니다. 그리고 저에게 무언가를 가르치거나 요구하고 싶은 욕구가 있다고 생각하지 마세요. 나는 단지 숙고하고 평가를 내릴뿐입니다. 프로젝트가 이미 개발의 정점을 지났다는 사실은 분명합니다. 암호 화폐 주제는 실패했고, 따라 잡는 역할의 ML 주제는 정상적인 브라우저 버전이 없으며 앞으로도 없을 것 같습니다. 최신 웹터미널: https://www.mql5.com/ru/trading 암호 화폐 테마는 매주 플레이어가 한꺼번에 합법적 인 바닥으로 끌어 당깁니다. 따라서 우리는 그것을 건드리지 않습니다. 우리는이 주제에 대해 논의하지 않습니다. ML 주제와 관련하여 우리는 따라 잡는 것이 아니라 주제에 대해 작업하고 통합 솔루션을 제공하는 사람들의 품질 사이에 있습니다. 앞으로 6개월 동안 지속적으로 무엇을 구축할지 지켜보겠습니다. 벡터, 행렬, 복소수 및 연산에 대한 기본 유형이 있는 언어는 거의 없습니다. 이러한 유형이 없으면 머신 러닝을 구축하기가 어렵습니다. 소비자에게 파이썬 + 텐서플로(디저트용은 쿠다)를 배포하라고 제안하는 것은 자살 행위이며, 노동의 결실을 보호하고 판매할 수 없습니다. 하지만 저희는 추가할 필요 없이 공통 터미널 내에 *.ex5 파일 하나를 넣을 수 있도록 노력하고 있습니다. 그리고 OpenCL은 CUDA와 달리 가장 광범위한 가속기를 지원합니다. Вебтерминал для MetaTrader 5 www.mql5.com Подключайтесь к счету и торгуйте на финансовых рынках прямо из браузера [아카이브!] FOREX - 동향, 경쟁자가 있습니까? 논의 Maxim Kuznetsov 2022.08.15 10:03 #26874 mytarmailS #: 이 번들은 새로운 https://github.com/Kinzel/mt5R 패키지와 어떻게 다른가요? 이 번들은 결코 새로운 것이 아니며 (대부분의 경우와 마찬가지로) 작성자가 버린 것으로 보입니다. 마지막 활동은 1.5년 전이었습니다. R은 수요가 너무 많아서 과대 광고에 의해서만 주도됩니다. 간단히 살펴본 결과, Kinzel의 패키지는 파일을 통한 데이터 교환 또는 (프로젝트에 *.mqh가 없는 경우) 소켓을 통한 데이터 교환을 가정합니다. 원래 접근 방식 - 모든 소스 파일을 게시하지 않는 것 :-) mytarmailS 2022.08.15 10:17 #26875 Maxim Kuznetsov #:이 패키지는 결코 새로운 것이 아니며 (대부분의 경우와 마찬가지로) 저자가 버린 것 같습니다. 마지막 활동은 1.5년 전이었습니다. R은 수요가 너무 많아서 과대 광고에 의해 주도됩니다. 간단히 살펴본 결과, Kinzel의 패키지는 파일을 통한 데이터 교환 또는 (프로젝트에 *.mqh가 누락된 경우) 소켓을 통한 데이터 교환을 가정합니다. 원래 접근 방식 - 모든 소스 파일을 게시하지 않음 :-) 모든 것이 거기에 게시되어 있습니다, 당신은주의 깊게 보지 않았습니다 ...교환은 소켓을 통해 이루어집니다 ...이 패키지가 mt4r보다 어떤면에서 더 나은지 / 더 나쁜지 이해하지 못했습니다. Aleksey Nikolayev 2022.08.15 10:46 #26876 Evgeny Dyuka #:강조 표시된 문장이 우스꽝스럽게 들립니다. 동의하지만 재미있는 점은 그것이 실제 이야기와 일치한다는 것입니다. 에브게니 듀카 #: ... 암호화 테마가 실패하고 ML 테마가 따라 잡는 역할을하고 있으며 정상적인 브라우저 버전이 없으며 더 이상 없을 것 같습니다. 그리고 교환 상품 거래에 대한 오랜 문제도 있습니다 (메타 시세에서 브로커로 그리고 다시 회피하는 영원한 회피). 그러나 소매 외환은 모든 것이 아주 좋습니다. Maxim Kuznetsov 2022.08.15 10:56 #26877 mytarmailS #: 모든 것이 거기에 게시되어 있습니다, 당신은주의 깊게 보지 않았습니다 ... 교환은 소켓을 통해 이루어집니다. 이 패키지가 MT4P보다 어떻게 더 나은지 / 더 나쁜지 아직 이해하지 못했습니다. 죄송합니다... 터미널 배송이 아니며 패키지에 없습니다. 글쎄, 그것은 중요하지 않습니다. IMHO는 이러한 문제를 미들웨어, 적어도 중간 기지를 통해 해결해야 한다고 생각합니다. 터미널은 이력과 호가를 제공하고, 의사 결정/예측을 하고, 이를 바탕으로 거래합니다. 디버깅 및 테스트를 거친 도구가 계산을 수행합니다. 정상적인 '분업'과 이를 위한 인프라가 모두 갖춰져 있습니다. 무료는 아니지만 거기에 있습니다 :-) 물론 터미널만 빼고요. 그렇지 않으면 필요한 만큼의 기가바이트와 테라플롭을 대여하고 원하는 대로, 알고 있는 방법으로 계산하세요. 어떤 단계의 mt-R은 터미널 솔루션에 불과했습니다. R을 시작하고 파이프를 통해 통신했습니다. 아마도 지금도 마찬가지일 것입니다. Aleksey Nikolayev 2022.08.15 11:04 #26878 mytarmailS #: 이 번들은 새 패키지 https://github.com/Kinzel/mt5R 와 어떻게 다른가요? 링크 거래와 호가 받기, 배열 교환과 R에서 명령 실행 등 서로 다른 영역이 있는 것 같습니다. C#에서는 mt-R 스타일로 R로 작업할 수 있다는 점도 중요할 수 있습니다(일부 이식성). mytarmailS 2022.08.15 11:19 #26879 감사합니다, 이제 좀 더 명확해졌습니다. [삭제] 2022.08.15 12:25 #26880 그래서 겉보기에 긍정적 인 또 다른 주제는 stRajduzhdushchih의 문제에 대한 토론으로 축소되었습니다 😆 예를 들어 동일한 암호 화폐 거래소는 Rapi를 제공하지 않고 파이썬 만 제공합니까? 그리고 저는 몇 년 동안 아무도 R이 필요하지 않다고 썼습니다. 1...268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
파이썬 통합을 도입한 논리는 매우 특정한 재단의 특정 요청을 충족시키기 위한 것이었습니다. 긴밀한 통합은 메타쿼트 비즈니스 모델에 맞지 않는 것이 분명하므로 이루어지지 않을 것이며, '비즈니스를 가르치려는' 시도는 언제나 그렇듯이 쓸데없고 재미없을 정도로 순진할 것입니다.
제 조언을 따르면 시간과 신경을 절약할 수 있습니다.
강조 표시된 문장이 재미있게 들립니다.
그리고 누군가를 가르치거나 무언가를 요청하려는 욕구를 저에게 돌리지 마십시오. 나는 단지 고민하고 평가를 내리고 있습니다. 프로젝트가 이미 개발의 정점을 지났다는 사실은 분명합니다. 암호 화폐 주제는 실패했고, 따라 잡는 역할의 ML 주제는 정상적인 브라우저 버전이 없으며 앞으로도 없을 것 같습니다.
최신 웹터미널: https://www.mql5.com/ru/trading
암호 화폐 테마는 매주 플레이어가 한꺼번에 합법적 인 바닥으로 끌어 당깁니다. 따라서 우리는 그것을 건드리지 않습니다. 우리는이 주제에 대해 논의하지 않습니다.
ML 주제와 관련하여 우리는 따라 잡는 것이 아니라 주제에 대해 작업하고 통합 솔루션을 제공하는 사람들의 품질 사이에 있습니다. 앞으로 6개월 동안 지속적으로 무엇을 구축할지 지켜보겠습니다.
벡터, 행렬, 복소수 및 연산에 대한 기본 유형이 있는 언어는 거의 없습니다. 이러한 유형이 없으면 머신 러닝을 구축하기가 어렵습니다.
소비자에게 파이썬 + 텐서플로(디저트용은 쿠다)를 배포하라고 제안하는 것은 자살 행위이며, 노동의 결실을 보호하고 판매할 수 없습니다.
하지만 저희는 추가할 필요 없이 공통 터미널 내에 *.ex5 파일 하나를 넣을 수 있도록 노력하고 있습니다. 그리고 OpenCL은 CUDA와 달리 가장 광범위한 가속기를 지원합니다.
이 번들은 새로운 https://github.com/Kinzel/mt5R 패키지와 어떻게 다른가요?
이 번들은 결코 새로운 것이 아니며 (대부분의 경우와 마찬가지로) 작성자가 버린 것으로 보입니다. 마지막 활동은 1.5년 전이었습니다. R은 수요가 너무 많아서 과대 광고에 의해서만 주도됩니다.
간단히 살펴본 결과, Kinzel의 패키지는 파일을 통한 데이터 교환 또는 (프로젝트에 *.mqh가 없는 경우) 소켓을 통한 데이터 교환을 가정합니다. 원래 접근 방식 - 모든 소스 파일을 게시하지 않는 것 :-)
동의하지만 재미있는 점은 그것이 실제 이야기와 일치한다는 것입니다.
... 암호화 테마가 실패하고 ML 테마가 따라 잡는 역할을하고 있으며 정상적인 브라우저 버전이 없으며 더 이상 없을 것 같습니다.
그리고 교환 상품 거래에 대한 오랜 문제도 있습니다 (메타 시세에서 브로커로 그리고 다시 회피하는 영원한 회피). 그러나 소매 외환은 모든 것이 아주 좋습니다.
모든 것이 거기에 게시되어 있습니다, 당신은주의 깊게 보지 않았습니다 ...
죄송합니다... 터미널 배송이 아니며 패키지에 없습니다.
글쎄, 그것은 중요하지 않습니다. IMHO는 이러한 문제를 미들웨어, 적어도 중간 기지를 통해 해결해야 한다고 생각합니다. 터미널은 이력과 호가를 제공하고, 의사 결정/예측을 하고, 이를 바탕으로 거래합니다. 디버깅 및 테스트를 거친 도구가 계산을 수행합니다. 정상적인 '분업'과 이를 위한 인프라가 모두 갖춰져 있습니다. 무료는 아니지만 거기에 있습니다 :-) 물론 터미널만 빼고요. 그렇지 않으면 필요한 만큼의 기가바이트와 테라플롭을 대여하고 원하는 대로, 알고 있는 방법으로 계산하세요.
어떤 단계의 mt-R은 터미널 솔루션에 불과했습니다. R을 시작하고 파이프를 통해 통신했습니다. 아마도 지금도 마찬가지일 것입니다.
링크 거래와 호가 받기, 배열 교환과 R에서 명령 실행 등 서로 다른 영역이 있는 것 같습니다.
C#에서는 mt-R 스타일로 R로 작업할 수 있다는 점도 중요할 수 있습니다(일부 이식성).