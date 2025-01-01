MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションISet<T>SymmetricExceptWith
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열) 간의 대칭 차이를 연산을 생성. 소스 개체 또는 지정된 컬렉션(배열)에 있는 요소만 포함하도록 현재 컬렉션을 수정합니다.
ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 컬렉션으로 작업하기 위한 버전.
|
void SymmetricExceptWith(
배열 작업을 위한 버전.
|
void SymmetricExceptWith(
매개변수
*collection
[in] 대칭 차이를 생성할 컬렉션.
&collection[]
[in] 대칭적 차이를 생성하는 배열.
참고
결과가 현재 컬렉션(배열)에 기록됩니다.