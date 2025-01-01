문서화섹션
정렬된 배열에서 샘플과 동일한 마지막 요소를 검색합니다.

int  SearchLast(
   short  element      // 샘플
   ) const

Parameters

element

[in]  배열에서 검색할 샘플 요소입니다.

Return Value

찾은 요소의 위치 - 성공, -1 - 요소를 찾을 수 없음.

예제:

//--- CArrayShort::SearchLast(short) 예제
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 요소 추가
   //--- . . .
   //--- 배열 정렬
   array.Sort();
   //--- 요소 검색
   if(array.SearchLast(100)!=-1) printf("요소가 검색됨");
   else                          printf("요소가 검색되지 않음");
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }