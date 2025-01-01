문서화섹션
AssignArray

한 배열의 요소를 다른 배열로 복사합니다.

bool  AssignArray(
   const short&  src[]      // 소스 배열
   )

Parameters

src[]

[in]  복사할 요소의 소스로 사용되는 배열에 대한 참조.

Return Value

성공적이면 true, 항목 복제 불가시 false.

예제:

//--- CArrayShort::AssignArray(const short &[]) 예제
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
short src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 다른 배열을 할당
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("배열 할당 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 배열 사용
   //--- . . .
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }