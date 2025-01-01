문서화섹션
Shift

배열의 지정된 위치에서 지정된 간격띄우기로 항목을 이동합니다.

bool  Shift(
   int  pos,       // 위치
   int  shift      // 시프트
   )

Parameters

pos

[in]  배열에서 이동된 요소의 위치

shift

[in]  이동 값(양수 및 음수 모두).

Return Value

성공적이면 true, 요소를 이동할 수 없으면 false.

예제:

//--- CArrayShort::Shift(int,int) 예제
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 요소 추가
   //--- . . .
   //--- 요소 시프트
   if(!array.Shift(10,-5))
     {
      printf("시프트 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }