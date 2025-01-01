- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Save
데이터 배열을 파일에 저장합니다.
|
virtual bool Save(
Parameters
file_handle
[in] 이전에 FileOpen(...) 함수를 사용하여 연 이진 파일의 핸들.
Return Value
성공적으로 완료되면 true, 오류면 false.
예제:
|
//--- CArrayShort::Save(int) 예제