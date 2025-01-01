MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayShortCompareArray
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CompareArray
배열을 다른 배열과 비교합니다.
|
bool CompareArray(
Parameters
src[]
[in] 비교를 위한 요소의 소스로 사용되는 배열에 대한 참조.
Return Value
배열이 같을 시 true, 배열이 같지 않을 시 false.
예제:
|
//--- CArrayShort::CompareArray(const short &[]) 예제