- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Create
새 CBmpButton 컨트롤을 만듭니다.
|
virtual bool Create(
Parameters
chart
[in] 컨트롤이 생성되는 차트의 ID.
name
[in] 컨트롤의 고유 이름.
subwin
[in] 컨트롤이 생성되는 차트의 하위창.
x1
[in] 왼쪽 위 모서리의 X 좌표.
y1
[in] 왼쪽 위 모서리의 Y 좌표.
x2
[in] 오른쪽 아래 모서리의 X 좌표.
y2
[in] 오른쪽 아래 모서리의 Y 좌표.
Return Value
성공시 true, 아니면 false.