코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
Experts

입금당 리스크에서 로트 크기를 계산하는 기능 - MetaTrader 5용 expert

Anton Iaroshenko | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
17
평가:
(3)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

price_open - 거래 개시 가격;

가격_스톱로스 - 스톱로스 레벨의 가격;

위험_퍼센트_지분 - 예탁금의 퍼센트 단위로 거래당 위험;

double GetVolByRisk(double price_open, double price_stoploss, double risk_percent_equity)
  {
   double volume = {};
   double margin_risk = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) * risk_percent_equity / 100;
   double tick_size = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   double tick_value = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
   double min_lot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN);
   double max_lot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MAX);
   double lot_step = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP);
   double delta_stoploss = MathAbs(price_open - price_stoploss);
   double margin_risk_1lot = delta_stoploss / tick_size * tick_value;
   volume =  margin_risk / margin_risk_1lot;
   volume = MathFloor(volume / lot_step) * min_lot;
   if(volume == 0)
      volume = min_lot;
   if(volume > max_lot)
      volume = max_lot;
   return volume;
  }

이 함수에 의해 무작위로 거래하는 전문가 어드바이저의 예시

input int stoploss_points = 100;//손절매(핍 단위)
input double risk_percent_equity = 1;//예치금의 백분율로 표시되는 위험
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_ORDER_TYPE order_type = ORDER_TYPE_BUY;
double equity_open = {};
double profit_expected = {};
bool pos_open = false;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(!pos_open)
     {
      MqlTradeRequest request;
      MqlTradeCheckResult result_check;
      MqlTradeResult result_trade;
      ZeroMemory(request);
      ZeroMemory(result_check);
      ZeroMemory(result_trade);
      double tick_size = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
      if(order_type == ORDER_TYPE_BUY)
         order_type = ORDER_TYPE_SELL;
      else
         order_type = ORDER_TYPE_BUY;
      if(order_type == ORDER_TYPE_BUY)
        {
         request.price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK);
         request.type = ORDER_TYPE_BUY;
         request.sl = request.price - tick_size * stoploss_points;
         request.tp = request.price + tick_size * stoploss_points;
        }
      else
        {
         request.price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
         request.type = ORDER_TYPE_SELL;
         request.sl = request.price + tick_size * stoploss_points;
         request.tp = request.price - tick_size * stoploss_points;
        }
      double volume = GetVolByRisk(request.price, request.sl, risk_percent_equity);
      request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
      request.symbol = Symbol();
      request.volume = volume;
      request.deviation = 5;
      profit_expected = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) * risk_percent_equity / 100;
      equity_open = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
      if(OrderCheck(request, result_check))
        {
         OrderSend(request, result_trade);
         pos_open = true;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {
   if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      HistoryDealSelect(trans.deal);
      ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY);
      if(deal_entry == DEAL_ENTRY_OUT)
        {
         Print("==========");
         Print("volume= ", trans.volume);
         Print("equity_open= ", equity_open);
         Print("equity_close= ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
         Print("profit expected= +/- ", profit_expected);
         Print("profit real= ", HistoryDealGetDouble(trans.deal, DEAL_PROFIT));
         Print("==========");
         pos_open = false;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double GetVolByRisk(double price_open, double price_stoploss, double risk_percent_equity)
  {
   double volume = {};
   double margin_risk = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) * risk_percent_equity / 100;
   double tick_size = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   double tick_value = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
   double min_lot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN);
   double max_lot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MAX);
   double lot_step = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP);
   double delta_stoploss = MathAbs(price_open - price_stoploss);
   double margin_risk_1lot = delta_stoploss / tick_size * tick_value;
   volume =  margin_risk / margin_risk_1lot;
   volume = MathFloor(volume / lot_step) * min_lot;
   if(volume == 0)
      volume = min_lot;
   if(volume > max_lot)
      volume = max_lot;
   return volume;
  }
//+------------------------------------------------------------------+


    MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/48222

    ATR Cycles ATR Cycles

    빠른 ATR, 중간 ATR, 느린 ATR의 3가지 ATR을 기반으로 하는 변동성 필터입니다.

    샘플러 샘플러

    i_Sampler 표시기는 이상적인 입력을 계산하며, 신경망 학습을 위해 설계되었습니다.

    Professional Close All Positions Panel Professional Close All Positions Panel

    Professional panel for closing positions with 6 smart filters. Close all, by type, by symbol, or by profit/loss. Real-time P&L display. Perfect for emergency exits and risk management. Includes safety confirmations.

    sSortTest sSortTest

    Comparative study of sorting algorithms.