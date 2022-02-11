계산 알고리즘은 스토캐스틱 오실레이터와 매우 유사합니다. 80이상의 값은 과매수, 20 미만의 값은 과매도를 의미합니다.



계산 공식은 다음의 웹 사이트에서 가져왔습니다.http://www.tradesignalonline.com/Lexicon/Default.aspx?name=DSS%3A+Double+Smoothed+Stochastics+(Bressert)

설명

William Blau와 Walter Bressert는 Double Smoothed Stochastics의 버전을 발표했습니다. 두 개의 지수적으로 평활화된 MA가 사용되고 유명한 확률론의 공식과 유사한 방식으로 입력 값(H, L 및 C)을 균일하게 하는 데 사용됩니다.



계산

Bressert의 DSS 지표의 계산은 확률론과 유사합니다.

1.) 분자: 먼저 현재 종가와 기간 저점 사이의 차이가 형성됩니다. 분모: 여기에서 고점에서 저점을 뺀 차이가 계산됩니다. 이제 분자와 분모의 몫이 계산되고 기하급수적으로 평활화된 다음 100이 곱해집니다.

2.) 방법은 1.)의 새로 계산된 가격 시리즈의 가격이 사용된다는 점에서 1.)과 유사합니다.

패러미터

조정 가능한 기간의 길이는 2에서 500까지 선택할 수 있습니다. 가장 일반적인 기간 길이의 설정값은 길이가 5에서 30 사이입니다. 또한 지표는 1에서 50까지의 간격으로 평활화될 수 있습니다. 의미 있는 평활화 값은 단기 범위에 있습니다.



해석

DSS의 적용은 스토캐스틱을 적요하는 것과 유사합니다. 따라서 70 또는 80을 초과하는 값은 과매수 상태로 간주되고 20 또는 30 미만의 값은 과매도 상태로 간주되어야 합니다. 중심선 위의 DSS 상승은 강세장으로, 중심선 아래의 DSS 하락은 약세장으로 해석됩니다.