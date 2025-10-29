거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
입력 매개변수:
- 주문 거리 포인트: 매수 주문의 경우 현재 매도 호가와 매도 주문의 경우 매수 호가와의 거리를 포인트 단위로 결정합니다.
- TPPoints : 테이크프로핏 목표가를 포인트 단위로 지정합니다.
- 시작 랏 크기 : 거래의 초기 랏 크기를 설정합니다.
- 게인퍼롯 : 랏 크기당 원하는 이익을 정의합니다.
코드에는 많은 설명이 있으므로 모든 것을 이해하려면 코드를 확인하는 것이 좋습니다.
다음 함수가 중요합니다:
1 SetParameters:
- void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel);
- 목표 수익, 시작 랏 크기, 랏당 이득, 매수 레벨(가격), 매도 레벨(가격) 등 트레이딩 전략의 다양한 파라미터를 설정합니다.
2 목표수익:
- void TargetProfit(double value);
- double TargetProfit();
- 목표 수익 매개변수에 대한 설정자 및 가져오는 메서드입니다. 트레이딩 전략의 목표 수익 값을 설정하고 검색할 수 있습니다.
- void GainPerLot(double value);
- 로트당 이득을 지정하는 세터 메서드입니다. 거래된 각 랏에 대해 원하는 수익 금액을 설정합니다.
4 스퀴즈 거리:
- void 스퀴즈거리(이중값);
- 트레이딩 전략에서 스퀴즈에 사용할 거리를 설정합니다. 현재 가격 수준에서 대기 주문이 체결되는 거리를 결정합니다.
5 SetHardSL:
- void SetHardSL(int point);
- 포인트 단위로 지정된 거래의 하드 스톱로스를 설정합니다. 잠재적 손실을 제한하기 위해 포지션이 자동으로 닫히는 고정 레벨을 설정합니다.
6 LongVolume:
- 더블 LongVolume();
- 현재 트레이딩 전략에 개설된 롱 포지션의 총 거래량을 가져옵니다.
7 ShortVolume:
- double ShortVolume();
- 현재 트레이딩 전략에 개설된 숏 포지션의 총 거래량을 가져옵니다.
8 LongPendingVol:
- double LongPendingVol();
- 아직 체결되지 않은 대기 중인 롱 주문의 총 거래량을 가져옵니다.
9 ShortPendingVol:
- double ShortPendingVol();
- 아직 체결되지 않은 대기 중인 공매도 주문의 총 거래량을 반환합니다.
10 TradeCount:
- uint TradeCount();
- 현재 트레이딩 전략에서 관리 중인 총 활성 거래 및 주문 수를 조회합니다.
11 Run:
- bool Run();
- 트레이딩 전략의 실행을 시작합니다. 전략이 성공적으로 시작되면 true를 반환합니다.
12 onTick:
- void onTick();
- EA(Expert Advisor)의 OnTick() 함수 내에서 호출되는 함수입니다. 현재 시장 상황과 업데이트에 따라 로직과 액션을 처리합니다.
13 BuildFromTheInside:
- void BuildFromTheInside(double Vol, double BuyPrice, double SellPrice);
- 지정된 매수 및 매도 가격 수준 (BuyPrice , SellPrice) 내에서 새로운 거래 포지션 (Vol)을 생성하여 시장 움직임을 활용합니다.
14 Stop:
- void Stop();
- 트레이딩 전략의 실행을 중지( m_IsRunning )합니다. 다시 시작할 때까지 추가 트레이딩 작업을 중지합니다.
15 Running:
- bool Running();
- 트레이딩 전략이 현재 실행 중인지 확인합니다 ( m_IsRunning ). 전략이 활발하게 거래를 실행 중이면 true를 반환합니다.
16 LastLongPrice:
- 더블 LastLongPrice();
- 마지막 매수 포지션 또는 주문(m_LastLongTicket)이 개시된 가격을 가져옵니다. 해당 정보가 없으면 0을 반환합니다.
17 LastShortPrice:
- double LastShortPrice();
- 마지막 숏 포지션 또는 주문(m_LastShortTicket)이 개시된 가격을 반환합니다. 해당 정보가 없으면 0을 반환합니다.
18 AddTicket:
- bool AddTicket(울롱 Ticket);
- 트레이딩 전략이 관리하는 주문 배치에 트레이딩 티켓( Ticket )을 추가합니다. 티켓이 성공적으로 추가되면 true를 반환합니다.
