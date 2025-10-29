코드베이스섹션
라이브러리

Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller - MetaTrader 5용 라이브러리

Peter Mueller
게시됨:
입력 매개변수:

  • 주문 거리 포인트: 매수 주문의 경우 현재 매도 호가와 매도 주문의 경우 매수 호가와의 거리를 포인트 단위로 결정합니다.
  • TPPoints : 테이크프로핏 목표가를 포인트 단위로 지정합니다.
  • 시작 랏 크기 : 거래의 초기 랏 크기를 설정합니다.
  • 게인퍼롯 : 랏 크기당 원하는 이익을 정의합니다.

코드에는 많은 설명이 있으므로 모든 것을 이해하려면 코드를 확인하는 것이 좋습니다.

다음 함수가 중요합니다:

1 SetParameters:

  • void SetParameters(double TargetProfit, double Startlot, double GainPerLot, double BuyLevel, double SellLevel);
  • 목표 수익, 시작 랏 크기, 랏당 이득, 매수 레벨(가격), 매도 레벨(가격) 등 트레이딩 전략의 다양한 파라미터를 설정합니다.

2 목표수익:

  • void TargetProfit(double value);
  • double TargetProfit();
  • 목표 수익 매개변수에 대한 설정자 및 가져오는 메서드입니다. 트레이딩 전략의 목표 수익 값을 설정하고 검색할 수 있습니다.
3 GainPerLot:
  • void GainPerLot(double value);
  • 로트당 이득을 지정하는 세터 메서드입니다. 거래된 각 랏에 대해 원하는 수익 금액을 설정합니다.

4 스퀴즈 거리:

  • void 스퀴즈거리(이중값);
  • 트레이딩 전략에서 스퀴즈에 사용할 거리를 설정합니다. 현재 가격 수준에서 대기 주문이 체결되는 거리를 결정합니다.

5 SetHardSL:

  • void SetHardSL(int point);
  • 포인트 단위로 지정된 거래의 하드 스톱로스를 설정합니다. 잠재적 손실을 제한하기 위해 포지션이 자동으로 닫히는 고정 레벨을 설정합니다.

6 LongVolume:

  • 더블 LongVolume();
  • 현재 트레이딩 전략에 개설된 롱 포지션의 총 거래량을 가져옵니다.

7 ShortVolume:

  • double ShortVolume();
  • 현재 트레이딩 전략에 개설된 숏 포지션의 총 거래량을 가져옵니다.

8 LongPendingVol:

  • double LongPendingVol();
  • 아직 체결되지 않은 대기 중인 롱 주문의 총 거래량을 가져옵니다.

9 ShortPendingVol:

  • double ShortPendingVol();
  • 아직 체결되지 않은 대기 중인 공매도 주문의 총 거래량을 반환합니다.

10 TradeCount:

  • uint TradeCount();
  • 현재 트레이딩 전략에서 관리 중인 총 활성 거래 및 주문 수를 조회합니다.

11 Run:

  • bool Run();
  • 트레이딩 전략의 실행을 시작합니다. 전략이 성공적으로 시작되면 true를 반환합니다.

12 onTick:

  • void onTick();
  • EA(Expert Advisor)의 OnTick() 함수 내에서 호출되는 함수입니다. 현재 시장 상황과 업데이트에 따라 로직과 액션을 처리합니다.

13 BuildFromTheInside:

  • void BuildFromTheInside(double Vol, double BuyPrice, double SellPrice);
  • 지정된 매수 및 매도 가격 수준 (BuyPrice , SellPrice) 내에서 새로운 거래 포지션 (Vol)을 생성하여 시장 움직임을 활용합니다.

14 Stop:

  • void Stop();
  • 트레이딩 전략의 실행을 중지( m_IsRunning )합니다. 다시 시작할 때까지 추가 트레이딩 작업을 중지합니다.

15 Running:

  • bool Running();
  • 트레이딩 전략이 현재 실행 중인지 확인합니다 ( m_IsRunning ). 전략이 활발하게 거래를 실행 중이면 true를 반환합니다.

16 LastLongPrice:

  • 더블 LastLongPrice();
  • 마지막 매수 포지션 또는 주문(m_LastLongTicket)이 개시된 가격을 가져옵니다. 해당 정보가 없으면 0을 반환합니다.

17 LastShortPrice:

  • double LastShortPrice();
  • 마지막 숏 포지션 또는 주문(m_LastShortTicket)이 개시된 가격을 반환합니다. 해당 정보가 없으면 0을 반환합니다.

18 AddTicket:

  • bool AddTicket(울롱 Ticket);
  • 트레이딩 전략이 관리하는 주문 배치에 트레이딩 티켓( Ticket )을 추가합니다. 티켓이 성공적으로 추가되면 true를 반환합니다.

편광 프랙탈 효율성 편광 프랙탈 효율성

양극화 프랙탈 효율은 현재 시점의 시장 가격의 효율성을 보여주는 기술 지표입니다.

디나폴리 타깃_풀 디나폴리 타깃_풀

이 인디케이터의 변형인 디나폴리타겟_풀은 차트의 모든 막대에 대해 만들 수 있고 각 막대의 인디케이터 레벨과 관련된 시장 움직임의 전체 그림을 볼 수 있어 편리합니다.

Screenshots with keyboard key press Screenshots with keyboard key press

키보드의 'S' 단축키를 눌러 와이드스크린 스크린샷을 캡처합니다.

XML parser XML parser

A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.