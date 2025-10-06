거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Save OHLCV Data from Chart to CSV File - MetaTrader 5용 스크립트
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
메타트레이더5에서 과거 데이터를 가져오는 표준 방법은 아래 그림과 같이 "보기>심볼>요청" 도구를 사용하는 것입니다:
그러나 이 방법은 차트에서 사용 가능한 모든 데이터를 반환하지 않는 경우가 있습니다.
이 스크립트는 사용 가능한 모든 기록 데이터를 "공통 데이터 경로" 디렉터리 내의 "파일" 폴더에 있는 CSV 파일에 저장합니다.
참고: '도구>옵션>차트'에서 "차트의 최대 막대 수"가 "무제한"으로 설정되어 있는지 확인하세요(아래 그림 참조).
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/51567
EQUILIBRIUM-2011
Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.