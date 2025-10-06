메타트레이더5에서 과거 데이터를 가져오는 표준 방법은 아래 그림과 같이 "보기>심볼>요청" 도구를 사용하는 것입니다:





그러나 이 방법은 차트에서 사용 가능한 모든 데이터를 반환하지 않는 경우가 있습니다.

이 스크립트는 사용 가능한 모든 기록 데이터를 "공통 데이터 경로" 디렉터리 내의 "파일" 폴더에 있는 CSV 파일에 저장합니다.

참고: '도구>옵션>차트'에서 "차트의 최대 막대 수"가 "무제한"으로 설정되어 있는지 확인하세요(아래 그림 참조).







