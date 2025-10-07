표시기의 입력 매개변수에서 글꼴 선택을 보다 편리하게 표시할 수 있는 기능 모듈입니다.

CMFIOnArray 클래스는 지표 버퍼로 자금 흐름 지수(MFI) 지표의 값을 계산하도록 설계되었습니다. 다음은 클래스 사용 예시입니다.