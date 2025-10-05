당사 팬 페이지에 가입하십시오
Max trade volume checker for your trading account - MetaTrader 5용 expert
- 4
-
매수, 매도, 지정가 매수, 지정가 매도 등 다양한 유형의 주문에 대해 브로커 계좌에서 허용되는 최대 랏 크기를 동적으로 계산하여 표시하는 사용자 친화적인 작은 대화창입니다. 이는 사용 가능한 증거금을 기준으로 합니다. 외환 쌍뿐만 아니라 원자재, 암호화폐, 지수 등 다른 종류의 유가증권에 대해서도 최대 랏 크기를 계산할 수 있어야 합니다. 대화 상자는 패널 자체에서 최소화하거나 닫을 수 있습니다.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/51877
