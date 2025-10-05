CDebugLogger 클래스: MQL4/5를 위한 포괄적인 로깅 유틸리티

CDebugLogger 클래스는 MQL4/5 환경을 위해 특별히 설계된 강력하고 유연한 로깅 유틸리티입니다. 애플리케이션의 동작을 정밀하게 모니터링, 디버그 및 추적해야 하는 개발자에게 필수적인 도구입니다. 아래에서 이 클래스의 주요 특징과 기능을 살펴보세요.

주요 기능

다중 로그 수준: CDebugLogger 클래스는 정보 , 경고 , 오류 , 디버그 등 중요도에 따라 다양한 수준의 로깅을 지원합니다. 이를 통해 개발자는 특정 중요도가 높은 메시지를 필터링하고 집중할 수 있습니다.

CDebugLogger 클래스는 , , , 등 중요도에 따라 다양한 수준의 로깅을 지원합니다. 이를 통해 개발자는 특정 중요도가 높은 메시지를 필터링하고 집중할 수 있습니다. 타임스탬프 포함: 개발자는 사용자 지정 가능한 형식으로 로그 메시지에 타임스탬프를 포함하도록 선택할 수 있습니다. 이 기능은 이벤트의 정확한 시간을 추적하고 시간에 민감한 문제를 디버깅하는 데 매우 중요합니다.

개발자는 사용자 지정 가능한 형식으로 로그 메시지에 타임스탬프를 포함하도록 선택할 수 있습니다. 이 기능은 이벤트의 정확한 시간을 추적하고 시간에 민감한 문제를 디버깅하는 데 매우 중요합니다. 파일 로깅: 이 클래스는 파일 로깅에 대한 강력한 지원을 제공합니다. 개발자는 파일 로깅을 활성화 또는 비활성화하고, 로그 파일의 경로를 지정하고, 로그를 일반 폴더에 저장할지 여부를 선택할 수 있습니다. 또한 로그를 CSV 형식으로 저장할 수 있어 구문 분석 및 분석이 용이합니다.

이 클래스는 파일 로깅에 대한 강력한 지원을 제공합니다. 개발자는 파일 로깅을 활성화 또는 비활성화하고, 로그 파일의 경로를 지정하고, 로그를 일반 폴더에 저장할지 여부를 선택할 수 있습니다. 또한 로그를 CSV 형식으로 저장할 수 있어 구문 분석 및 분석이 용이합니다. 컨텍스트 정보: 로그 메시지의 명확성을 높이기 위해 CDebugLogger 클래스를 사용하면 함수 서명, 파일 이름 및 줄 번호를 포함할 수 있습니다. 이 컨텍스트 정보는 코드 내에서 문제의 정확한 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다.

로그 메시지의 명확성을 높이기 위해 CDebugLogger 클래스를 사용하면 함수 서명, 파일 이름 및 줄 번호를 포함할 수 있습니다. 이 컨텍스트 정보는 코드 내에서 문제의 정확한 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다. 자동 키워드: 이 클래스의 고유한 기능은 특정 키워드가 포함된 로그를 무음 처리하는 기능입니다. 이 기능은 비밀번호나 기밀 데이터와 같은 민감한 정보가 기록되는 것을 방지하는 데 특히 유용합니다.

이 클래스의 고유한 기능은 특정 키워드가 포함된 로그를 무음 처리하는 기능입니다. 이 기능은 비밀번호나 기밀 데이터와 같은 민감한 정보가 기록되는 것을 방지하는 데 특히 유용합니다. 키워드 필터링: 이 클래스의 또 다른 고유한 기능은 특정 키워드가 포함된 로그를 필터링하는 기능입니다 . 이 기능은 특정 문제와 관련된 로그에만 집중하여 디버깅할 때 특히 유용합니다. 개발자는 특정 용어가 포함된 메시지만 포함하도록 로그 출력 범위를 좁힐 수 있으므로 관련 없는 로그 항목에 압도되지 않고 해당 용어와 관련된 문제를 쉽게 식별하고 해결할 수 있습니다.



사용 예

다음은 CDebugLogger 클래스를 초기화하고 사용하는 방법의 예시입니다:

CDebugLogger logger(INFO, true , "log.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES , false , true , true , true ); logger.Log(INFO, "This is an info message" ); logger.AddSilentKeyword( "password" ); logger.Log(INFO, "User entered password: 1234" ); logger.EnableFileLogging( true , "debug.log" , false ); logger.RemoveSilentKeyword( "password" ); logger.Log(INFO, "User entered password: 1234" ); logger.AddFilterKeyword( "success" ); logger.Log(INFO, "Operation failed" ); logger.Log(INFO, "Operation successful" ); logger.RemoveFilterKeyword( "success" ); logging.Initialize(WARNING, true , "warnings.log" , true , TIME_SECONDS , true , false , true , true ); Log(WARNING, "This is a warning message" );

스크립트 예제

스크립트에서 CDebugLogger 클래스를 활용하려면 아래 그림과 같이 파일 시작 부분에 필요한 라이브러리를 포함하기만 하면 됩니다:

#include <Logging.mqh> void OnStart () { int log_options = 0 ; logging.Initialize(INFO, true , "example_log.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS , false , log_options, true ); Log(INFO, "Script started successfully." ); Log(WARNING, "This is a warning message." ); Log(ERROR, "This is an error message." ); Log(DEBUG, "This is a debug message for debugging purposes." ); logging.AddSilentKeyword( "password" ); Log(INFO, "User entered password: 12348" ); logging.RemoveSilentKeyword( "password" ); Log(INFO, "User entered password: 1234" ); Log(INFO, "This message is logged using the generic Log function." ); Print ( "This message is logged using the Print macro." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_with_options.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES , false , FILENAME | LINE, true ); Log(INFO, "This log includes only the file name and line number." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_with_funcsig.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS , false , FUNCSIG, true ); Log(INFO, "This log includes only the function signature." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_custom_order.txt" , true , TIME_MINUTES , false , LINE | FILENAME | FUNCSIG, true ); Log(INFO, "This log includes line number, file name, and function signature in a custom order." ); logging.AddFilterKeyword( "important" ); Log(INFO, "This is an important message." ); Log(INFO, "This is a regular message." ); logging.RemoveFilterKeyword( "important" ); Log(INFO, "Script execution completed." ); }

출력 CSV 예제:

Timestamp,Level,Message "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "Script started successfully." "2024.09.01 18:31:44" , "WARNING" , "This is a warning message." "2024.09.01 18:31:44" , "ERROR" , "This is an error message." "2024.09.01 18:31:44" , "DEBUG" , "This is a debug message for debugging purposes." "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "User entered password: 1234" "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "This message is logged using the generic Log function." "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "This message is logged using the Print macro." Timestamp,Level,Message,Filename,Line "2024.09.01 18:31" , "INFO" , "This log includes only the file name and line number." , "Logging.mq5" , "135" Timestamp,Level,Message,Funcsig " 2024.09 . 01 18 : 31 : 44 ","INFO","This log includes only the function signature."," void OnStart ()" Timestamp,Level,Message,Filename,Line,Funcsig " 18 : 31 ","INFO","This log includes line number, file name, and function signature in a custom order.","Logging.mq5"," 141 "," void OnStart ()" " 18 : 31 ","INFO","This is an important message.","Logging.mq5"," 147 "," void OnStart ()" " 18 : 31 ","INFO","Script execution completed.","Logging.mq5"," 154 "," void OnStart ()"



결론

CDebugLogger 클래스는 모든 MQL4/5 개발자에게 매우 유용한 도구입니다. 다양한 사용자 정의 기능을 통해 애플리케이션을 정확하게 로깅하고 모니터링할 수 있어 디버깅을 더 쉽게 하고 애플리케이션 성능을 더 잘 추적할 수 있습니다. 간단한 메시지 로깅이 필요하든 자세한 컨텍스트 정보가 필요하든, CDebugLogger 클래스는 개발 요구 사항에 맞는 안정적이고 효율적인 솔루션을 제공합니다.

CDebugLogger 클래스에 대한 자세한 내용을 보거나 다른 고급 도구 및 솔루션을 살펴보려면 StormWave Technologies를 방문하세요.