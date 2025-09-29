코드베이스섹션
지표

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator - MetaTrader 5용 지표

Minh Hieu Hoang
조회수:
9
평가:
(11)
게시됨:
데모 버전입니다.

이 보조지표와 연동되는 나만의 트레이딩 봇을 만들고 싶다면 저에게 문의해 주세요.

여러분을 위해 특별히 맞춤화된 최적화된 트레이딩 봇을 만들 수 있도록 도와드리겠습니다.


피보나치

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52000

