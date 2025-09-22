거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 코드는 신경망에 기반한 메타트레이더 5의 전문가 조언자입니다. 과거 시장 데이터를 사용하여 미래 가격 변동을 예측합니다. 신경망에는 숨겨진 계층이 있으며 훈련 중에 가중치를 조정합니다. ATR 지표로 계산된 동적 손절매가 있습니다. EA에는 일일 및 총 손실 한도와 같은 과도한 손실에 대한 보호 메커니즘이 있습니다. 순 매개변수를 저장했다가 나중에 다시 불러와 트레이닝을 계속할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52148
