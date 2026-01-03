거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 함수는 기간의 단축된 이름을 제공합니다.
예시:
"PERIOD_M1" 대신 "M1"
void OnStart() { ENUM_TIMEFRAMES timeframe = Period(); string result = GetTimeframeShortName(timeframe); Comment(result); Print(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 함수를 사용하여 기간 짧은 이름을 가져옵니다. //+------------------------------------------------------------------+ string GetTimeframeShortName(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { switch(timeframe) { case PERIOD_M1: return "M1"; case PERIOD_M2: return "M2"; case PERIOD_M3: return "M3"; case PERIOD_M4: return "M4"; case PERIOD_M5: return "M5"; case PERIOD_M6: return "M6"; case PERIOD_M10: return "M10"; case PERIOD_M12: return "M12"; case PERIOD_M15: return "M15"; case PERIOD_M20: return "M20"; case PERIOD_M30: return "M30"; case PERIOD_H1: return "H1"; case PERIOD_H2: return "H2"; case PERIOD_H3: return "H3"; case PERIOD_H4: return "H4"; case PERIOD_H6: return "H6"; case PERIOD_H8: return "H8"; case PERIOD_H12: return "H12"; case PERIOD_D1: return "D1"; case PERIOD_W1: return "W1"; case PERIOD_MN1: return "MN1"; default: return ""; } }
현재 차트에 일부 실제 포지션 정보를 바로 표시하는 간단한 표시기입니다.i-AnyRange2
두 가지 범위의 임의 시간 간격 표시기
Candle Grids
차트에 직사각형을 그려 입력된 포인트 값을 기반으로 사용자 지정 그리드를 그리기ShowMinMaxDayLevels
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.