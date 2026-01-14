트렌드의 방향으로 입력 할 수있는 수익성이 높은 방법

추세가 시작되었는데 아직 시장에 참여하지 못했다면 어떻게 해야 할까요? 물론 다음 추세를 기다릴 수도 있지만, 좋은 추세는 대개 장기간의 횡보세로 이어집니다. 또는 더 효과적인 접근 방식을 취할 수도 있습니다. 바로 좋은 고수익 진입 시점을 찾아 이미 가속화되고 있는 자금 흐름에 합류하는 것입니다.





"터치 오브 더 섀도우(Touch of the Shadow)" 패턴을 만나보세요. 시장 진입을 위한 간단하면서도 효과적인 방법입니다.



필요한 도구: 이동평균선 2개와 일본식 캔들 차트.

구매 참여 규칙: 1) 빠른 평균값이 느린 평균값보다 높다. 2) 캔들은 이동평균선 위에서 출발했습니다. 3) 캔들의 저점이 이동평균선 아래에 있습니다. 4) 캔들이 이동평균선 위에서 마감됩니다. 5) 촛불의 그림자가 촛불 본체보다 크다. 6) 추가적인 확인을 위해, 신호를 발생시킨 캔들의 최고점이 돌파될 때까지 기다리십시오. 7) 손절매는 신호가 발생한 캔들의 최저점에 설정할 수 있습니다.

보시다시피 조건은 간단하지만 신호 필터링 품질은 매우 뛰어납니다.

판매에 대한 규칙은 완전히 정반대입니다.





편의를 위해 이 진입 패턴을 제가 개발한 범용 이중 이동평균 지표인 " Moving Average Cross Signal"에 추가했습니다. 이 지표는 MQL Market에서 완전히 무료로 다운로드할 수 있습니다.





결국



"그림자 터치(Touching the Shadow)" 패턴은 트레이더들이 가장 고민하는 질문 중 하나인 "추세가 당신을 피해 갔다면 어떻게 해야 할까요?"에 대한 효과적이고 논리적인 해답입니다. 패닉에 빠져 시장을 쫓거나 수동적으로 다음 기회를 기다리는 대신, 이 전략은 체계적인 접근 방식을 제시합니다.

이 제품의 강점은 세 가지 핵심적인 측면에 있습니다.

여과법. 패턴 규칙은 단순한 신호가 아니라 다단계 필터입니다. 전체적인 추세(이동평균선의 위치), 캔들 내 움직임의 역동성(돌파 및 반전), 그리고 모멘텀의 강도(긴 그림자)를 모두 고려합니다. 이러한 요소들이 신호의 품질을 크게 향상시킵니다. 논리. 이 패턴은 성장의 사실 자체를 포착하는 것이 아니라, 추세 내 조정 — 시장이 잠시 "휴식"을 취하는 순간이지만, 빠른 반등으로 추세의 강도가 확인됩니다. 이를 통해 이미 형성된 움직임에 더 유리한 가격으로 진입할 수 있습니다. 단순함과 다용성. 단 두 가지 지표와 캔들스틱 분석만을 사용하는 이 전략은 초보자도 쉽게 접근할 수 있으며, 매도에도 동일한 규칙이 적용되어 모든 시장에 활용 가능합니다.

하지만 어떤 전략도 단독으로는 효과를 발휘하지 못한다는 점을 기억해야 합니다. "그림자 터치" 전략은 뚜렷한 추세 움직임이 있을 때 가장 효과적이며, 횡보장세나 높은 변동성 기간에는 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 따라서 거래량 분석 및 주요 지지/저항 수준 분석과 함께 종합적인 접근 방식의 일부로 사용해야 합니다.

따라서 이 패턴을 숙달하면 진입점뿐만 아니라 더 많은 것을 얻게 됩니다. 전략적 이점 — 남들이 이미 작별 인사를 할 때, 침착하고 자신감 있게 “급속도로 달리는 돈의 열차에 탑승”할 수 있는 능력.







