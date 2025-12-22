"항상 위치"전략을 사용하여 추세 지표의 조작성 결정

문제의 본질



수많은 추세 지표가 있지만, 안타깝게도 대부분은 그저 보기 좋은 그림에 불과합니다. 이러한 지표들은 거래자에게 시장에 대한 통계적 우위를 제공할 수 없으며, 오히려 거래에 혼란과 손실만 더할 뿐입니다.





해야 할 일은 무엇인가



효과적인 접근 방식은 쓸모없는 지표를 모두 제거하고 실제로 효과가 있는 지표만 남기는 것입니다. 이렇게 하면 거래 정확도가 높아지고 계좌 잔액 변동폭이 크게 줄어들 것입니다.

간단히 말해서, 더 나은 거래를 할 수 있고 자금에 대한 위험도 줄어들 것입니다.

귀하의 계좌 잔액은 더욱 꾸준히 증가할 것입니다.

잔고의 급격한 하락이나 상승을 경험할 가능성이 줄어듭니다.

그러면 가까운 미래에 당신의 계좌에 얼마나 많은 돈이 있을지 예측하기가 더 쉬워질 것입니다.



어떻게 할까요?

추세 지표를 테스트하는 가장 간단하면서도 효과적인 방법은 "항상 포지션 유지" 전략입니다. 즉, 지표의 추세가 바뀌면 포지션을 청산하고 즉시 반대 포지션을 개설하는 것입니다.

차트에서 보면 이런 모습입니다. 에이스트렌드 지표입니다.



최소 10년 이상의 데이터를 사용하여 지표를 테스트해 보세요. 테스트 차트를 보고 스스로에게 질문해 보세요. "내가 정말 이 지표에 참여하고 싶은가?"



2008년부터 2026년까지 GBPUSD 통화쌍에 대해 AceTrend 지표를 테스트했습니다.

별로 좋아 보이지 않나요?! 하지만 그래도 아주 좋은 결과입니다. 이 간단한 전략을 사용하여 지표를 테스트해 보세요...



추세 지표를 테스트하는 데 사용할 수 있는 더 고급 개념들도 있습니다. 예를 들어, 저는 "최고의 추세 지표 RBTI 등급"을 사용합니다.

📊 요약: "예쁜 그림"에서 체계적인 트레이딩으로

어제와 그제 좋은 진입점을 보여주는 "보기 좋은" 지표를 찾는 대신, 더 긴 기간에 걸쳐 테스트를 실행하세요. 이렇게 하면 스트레스, 돈, 시간을 크게 절약할 수 있습니다!



