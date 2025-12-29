새해 복 많이 받으시고 즐거운 성탄절 되세요!

0
11
🎄 2026년 새해 복 많이 받으세요! 빅 세일이 시작되었습니다! 🎄
이번 연휴를 맞아 모든 Forex 트레이딩용 Expert Advisor, 유틸리티 및 도구를 -50% 대폭 할인된 가격으로 만나보세요!
최고의 도구들로 무장하여 2026년 트레이딩을 시작하세요.
🎁 왜 2026년에 업그레이드해야 할까요?
- 🚀 새해, 새로운 전략: 고급 알고리즘으로 수익을 극대화하세요.
- ✅ 검증된 신뢰성: 실제 시장 상황에서 테스트된 도구들입니다.
- 📉 리스크 관리: 다가오는 해에는 소중한 자금을 보호하세요.
🎅 기간 한정 연말연시 특가!
이 새해 특별 행사는 한정된 기간 동안만 진행됩니다.
프리미엄 소프트웨어를 반값에 구입할 수 있는 기회를 놓치지 마세요!
|이미지
|설명
|작업 🎁
|VirtualTradePad One-Click Trading Panel: 차트에서 직접 거래를 실행하고, 자동 계산 기능을 통해 포지션과 주문을 신속하게 관리하세요.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|VirtualTradePad MT4 Extra: MT4용 원클릭 트레이딩 패널. 차트나 키보드를 사용하여 빠르게 거래를 실행하세요.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp5 AI Sniper for MT5: 고급 전략과 스마트 알고리즘을 갖춘 지능형 자체 최적화 트레이딩 로봇입니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 다운로드 및 가이드
🎥 영상 시청
|Exp4 AI Sniper for MT4: 고급 알고리즘을 탑재한 지능형 자체 최적화 트레이딩 로봇입니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 다운로드 및 가이드
🎥 영상 시청
|COPYLOT CLIENT for MT5: MT5-MT5 및 MT4-MT5 계좌 간에 거래를 원활하게 복사합니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|COPYLOT CLIENT for MT4: MT4와 MT5 계좌 간에 거래, 포지션 및 주문을 복사하세요.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp-TickSniper PRO FULL: MT4용 초고속 틱 스캘퍼. 매개변수를 자동으로 선택합니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp TickSniper: MT4용 빠른 틱 스캘퍼. 스마트 트레일링 스톱과 평균화 전략을 사용합니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp5 The xCustomEA for MT5: 사용자 정의 보조지표를 위한 유니버설 EA. 코딩 없이 전략을 구축하세요.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp4 The xCustomEA for MT4: 사용자 정의 보조지표를 위한 유니버설 EA. MT4의 모든 보조지표를 자동화하세요.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|
|Exp THE X FULL (MT5): 유니버설 자동 EA. 기본 보조지표와 작동하며, 신호를 사용자 정의할 수 있습니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp4 THE X FULL (MT4): 전략 빌더, 다중 신호 및 필터를 갖춘 포괄적인 트레이딩 EA입니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Profit or Loss Pad: 총 손익을 기준으로 MT5 포지션을 자동으로 청산합니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|CloseIfProfitorLoss with Trailing: 목표 손익을 기준으로 MT4 포지션을 자동으로 청산합니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Averager FULL: 추가 거래를 통해 손실 포지션을 평균화(물타기)하는 EA입니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp Averager (MT5): 손실 포지션을 평균화하는 EA. 스마트 트레일링 스톱 및 랏 관리 기능 포함.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp5 Duplicator: MT5 계좌에서 거래/포지션/신호를 지정된 횟수만큼 복제합니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp4 Duplicator: MT4에서 거래와 포지션을 복제합니다. 랏 배수를 지원합니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp SafetyLock PRO: 반대 주문을 자동으로 배치하여 급격한 시장 반전으로부터 거래를 보호합니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp5 Swing PRO for MT5: 반대 예약 주문과 랏 배수를 사용하는 스윙 기반 트레이딩 전략입니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp Swing (Free): Swinger 전략을 구현한 무료 Expert Advisor입니다.
|📥 무료 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp COPYLOT MASTER for MT4 (Free): MT4용 무료 매매 복사기. 거래를 MT5로 복사합니다.
|📥 무료 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp5 COPYLOT MASTER for MT5 (Free): MT5 및 MT4용 무료 매매 복사기.
|📥 무료 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp Assistant 5 (Free): 손절매(SL), 이익 실현(TP), 트레일링 스톱을 자동으로 설정합니다.
|📥 무료 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp Assistant 4 (Free): 손절매, 이익 실현, 트레일링 스톱을 자동으로 관리합니다.
|📥 무료 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp5 Tester PAD (Free): MT5 전략 테스터에서의 수동 전략 테스트를 위한 유틸리티입니다.
|📥 무료 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp4 Tester PAD (Free): MT4 전략 테스터에서의 수동 전략 테스트를 위한 유틸리티입니다.
|📥 무료 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Ind5 Extra Report Pad (Free): MT5용 통계 패널. 거래 계좌를 실시간으로 분석합니다.
|📥 무료 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Ind4 Extra Report Pad (Free): MT4용 통계 패널. 실시간 분석 및 수익성 분석.
|📥 무료 다운로드
📖 가이드 및 영상
|Exp Tick Hamster MT5: 자동 매개변수 최적화 기능을 갖춘 Expert Advisor. 초보자를 위해 설계되었습니다.
|🛒 MQL5에서 구매
📥 데모 다운로드
📖 가이드 및 영상
🎉 수익 가득한 2026년 새해 되시길 기원합니다! 🎉
망설이지 마세요! 오늘 바로 트레이딩 포트폴리오를 업그레이드하세요!