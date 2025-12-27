현대 지표를 사용하여 평균화/기성품 무료 데이터 다운로드

평균 매매 기법에 대해 아무리 부정적인 이야기를 해도 좋지만, 이러한 시스템은 여전히 시그널 서비스나 MQL 마켓 쇼케이스에서 상위권을 차지하고 있습니다. 이는 대부분의 사람들이 전통적인 방식의 거래(장기간의 손실, 몇 달 동안 새로운 고가를 경신하지 못하는 상황)에 적합하지 않기 때문일 가능성이 큽니다. 전체 예치금을 잃을 위험을 감수하더라도 매일 계좌 잔액이 최고치를 경신하는 것이 훨씬 더 만족감을 줍니다. 어쨌든 평균 매매는 자본 관리 전략으로서 2026년에도 여전히 건재합니다.





1년 전, 저는 제가 보유한 지표들을 정리하기로 했습니다. 그 과정에서 여러 도구를 하나의 지표로 통합해야 한다는 것을 깨달았습니다. 그렇게 가장 다기능적이고 강력한 이중 이동평균 지표인 Moving Average Cross Signal이 탄생했습니다. MQL 커뮤니티는 우리 모두에게 많은 것을 제공해 주며, 이를 발전시키는 것은 우리 모두의 공동 목표입니다! 이 지표는 다음 링크에서 무료로 이용할 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/market/product/148478









이제야 평균 매입 단가와 이동 평균 교차 신호를 결합하는 전략을 시도해 봤습니다. 아직 초기 단계라 매수 포지션만 진입하지만, 이 조합의 잠재력은 이미 뚜렷하게 나타나고 있습니다. GBPUSD 1시간봉 차트에 대한 매개변수를 설정했습니다. 이 전략의 장점은 50달러라는 적은 예치금으로 시작할 수 있고, 신고가가 발생하지 않는 기간이 일주일도 채 되지 않는다는 점입니다.









Expert Advisor를 사용하려면 MQL Market에서 무료로 제공되는 "Moving Average Cross Signal" 지표를 다운로드하여 MQL Market에 보관해야 합니다. 지표 파일은 "Indicators/Market" 폴더에 있어야 합니다. 이 전문가 어드바이저는 1시간(H1) 차트에서 영국 파운드(GBPUSD)에 맞춰 설정되어 있습니다. 하지만 매개변수를 직접 조정하면 어떤 통화쌍이나 차트에서도 사용할 수 있습니다.







평균 계산에 대한 새롭고 유망한 접근 방식



동시에, 위치 정보량을 늘리기 위한 몇 가지 새로운 모델이 개발되었습니다. 이는 전문가 어드바이저의 "GridMode" 매개변수가 담당합니다.

"GridMode" = 0 – 기존의 고전적인 방식으로, 시리즈의 각 새 위치에서 거래량이 증가합니다. 거래량 배율은 "KLot" 매개변수로 설정됩니다 .

"GridMode" = 2 - 새로운 기능입니다!!! 일련의 주문에 대한 이익 실현(TakeProfit)은 추세 반전 수준을 기준으로 백분율로 설정됩니다. 거래량은 이를 기반으로 계산됩니다. 간격은 " TP_Grid" 매개변수를 사용하여 설정합니다.







"평균 + 이동평균 교차 신호" 프로젝트에 대한 결론



본 프로젝트는 그리드 트레이딩 접근 방식의 진화를 명확하게 보여주며, 위험천만한 룰렛 게임에서 보다 체계적인 방법론으로의 전환을 보여줍니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

전통적인 거래 방식에 대한 심리적 승리. 평균 매매 기법이 지속적으로 사용되는 주된 이유는 수학적 우월성 때문이 아니라, 거래자의 기본적인 심리적 욕구, 즉 계좌가 꾸준히 성장하는 모습을 보고 싶어하는 욕구를 충족시켜주기 때문입니다. 전문가가 "일주일 안에 새로운 최고가를 경신하지 않는 기간"을 약속하는 것은 바로 이러한 심리적 욕구에 호소하는 것이며, 분석적 근거를 바탕으로 원하는 바를 달성할 수 있는 "합법적인" 방법을 제시하는 것입니다. 평균을 내는 것은 전략이 아니라 도구가 된다. 이것이 가장 중요한 개념적 돌파구입니다. 정해진 간격으로 맹목적으로 주문을 넣는 대신, 이동평균 교차 신호 지표의 주요 신호는 평균화입니다 . 이제 평균화는 자본 관리 전략으로 활용됩니다. 내부에 조정장에서 포지션을 강화하고 수익성을 가속화하는 것을 목표로 하는 추세 매매입니다. 이는 시스템의 예상 수익률을 변경합니다. 혁신적인 방법 그리드모드 = 2 - "스마트" 평균 계산. 이는 단순히 새로운 옵션이 아니라 자동화된 위험 관리를 향한 한 걸음입니다. 주어진 이익 실현 수준( TP_Grid )에 대한 알고리즘 기반 거래량 선택은 이러한 시도입니다. 출구 시나리오를 미리 계산하세요 전체 그리드에 적용됩니다. 이 접근 방식은 특정 시장 상황(예상되는 하락)에 맞춰 예치금 사용을 최적화하는 것을 목표로 하므로 기존의 기하학적 성장 방식(GridMode = 0)보다 잠재적으로 더 효과적일 수 있습니다. 접근성과 시너지 효과. 무료로 제공되는 강력한 지표와 최소 예치금 50달러로 이용 가능한 전문가 어드바이저의 조합은 진입 장벽을 낮춥니다. 이를 통해 다양한 트레이더들이 하이브리드 접근 방식을 실제로 테스트해 볼 수 있으며, 이는 커뮤니티 발전에 매우 유익합니다. 전망 및 성장 분야. 다음과 같은 분야에서 엄청난 잠재력이 발휘될 것입니다: 덧셈 판매를 위한 대칭적 논리 .

구현 동적 보호 수준 (예를 들어, 표시등이 반대 방향을 가리킬 때 전원을 차단하는 것)

펼친 모드 GridMode 는 변동성(ATR)을 고려합니다.



