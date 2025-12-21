AI 없는 스캘퍼로 오늘 127.38달러를 번 방법

오늘의 수익: $127.38 — 모두 단 하나의 간단하고 AI가 없는 지표인 Advanced Stochastic Scalper 덕분입니다.





마법도 없습니다. 블랙박스 AI도 없습니다. 단지 CHF/JPY M5 차트에서 Advanced Stochastic Scalper를 사용한 순수하고 투명하며 규칙 기반의 트레이딩일 뿐입니다.

오늘 저는 이 지표의 신호만을 철저히 따랐고 — 결과는 그 자체로 말해줍니다. 이는 복잡한 알고리즘이나 시장을 추측하는 머신러닝과는 무관합니다. 명확하고 오랜 시간 검증된 스토캐스틱 로직을 철저히 실행하는 것일 뿐입니다.

✅ 매수 신호: 초록색 라인이 과매도 수준(하단의 빨간 점선)을 위로 돌파할 때. 즉시 모든 공매도 포지션을 청산하세요.

✅ 매도 신호: 초록색 라인이 과매수 수준(상단의 빨간 점선)을 아래로 돌파할 때. 즉시 모든 매수 포지션을 청산하세요.

✅ 신호가 여러 번 발생할 경우? 동일한 방향으로 2~3개의 연속 신호가 나타나면 — 포지션을 누적하세요! 이전 포지션을 닫지 않고 새로운 포지션을 추가로 열면 됩니다. 바로 여기서 진정한 스캘핑의 힘이 발휘됩니다.

오늘 저는 이를 한 자 한 자 그대로 따랐습니다:

첫 번째 초록색 화살표(과매도 구간에서의 반등) 후 롱 진입.

숏 청산 후, 두 번째 초록색 화살표 이후 다시 롱 진입.

두 개의 연속된 빨간 화살표로 급락 포착 — 롱 청산 후 숏 진입.

마지막 초록색 화살표로 마감 전 마지막 수익성 있는 롱 포지션 획득.

총계: 고작 4~5개의 고확률 세팅으로 $127.38 수익 달성. 추측 없음. 지연 없음. 오직 명확하고 기계적인 신호만 존재했습니다.

