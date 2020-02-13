- 成長
トレード:
1 238
利益トレード:
895 (72.29%)
損失トレード:
343 (27.71%)
ベストトレード:
158.70 USD
最悪のトレード:
-63.68 USD
総利益:
4 224.14 USD (307 853 pips)
総損失:
-2 078.57 USD (240 295 pips)
最大連続の勝ち:
16 (54.40 USD)
最大連続利益:
168.27 USD (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
98.48%
最大入金額:
6.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
14.07
長いトレード:
623 (50.32%)
短いトレード:
615 (49.68%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
1.73 USD
平均利益:
4.72 USD
平均損失:
-6.06 USD
最大連続の負け:
26 (-4.17 USD)
最大連続損失:
-152.50 USD (4)
月間成長:
0.98%
年間予想:
12.38%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.29 USD
最大の:
152.50 USD (32.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.50% (152.50 USD)
エクイティによる:
54.17% (500.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1064
|EURUSDmicro
|152
|GBPUSDmicro
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDmicro
|2K
|EURUSDmicro
|76
|GBPUSDmicro
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDmicro
|70K
|EURUSDmicro
|-2.4K
|GBPUSDmicro
|179
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This is EA Trading 100% [micro port]
Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
-XM
Signal Detail:
1. Only trade AUD/USD pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.
4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.
Recommended deposit minimum : 1000$
Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side
