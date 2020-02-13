シグナルセクション
Phongsation Prachaphitak

THGridx15BoostPro

Phongsation Prachaphitak
レビュー0件
信頼性
307週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2020 594%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 238
利益トレード:
895 (72.29%)
損失トレード:
343 (27.71%)
ベストトレード:
158.70 USD
最悪のトレード:
-63.68 USD
総利益:
4 224.14 USD (307 853 pips)
総損失:
-2 078.57 USD (240 295 pips)
最大連続の勝ち:
16 (54.40 USD)
最大連続利益:
168.27 USD (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
98.48%
最大入金額:
6.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
14.07
長いトレード:
623 (50.32%)
短いトレード:
615 (49.68%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
1.73 USD
平均利益:
4.72 USD
平均損失:
-6.06 USD
最大連続の負け:
26 (-4.17 USD)
最大連続損失:
-152.50 USD (4)
月間成長:
0.98%
年間予想:
12.38%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.29 USD
最大の:
152.50 USD (32.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.50% (152.50 USD)
エクイティによる:
54.17% (500.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSDmicro 1064
EURUSDmicro 152
GBPUSDmicro 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSDmicro 2K
EURUSDmicro 76
GBPUSDmicro 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSDmicro 70K
EURUSDmicro -2.4K
GBPUSDmicro 179
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +158.70 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +54.40 USD
最大連続損失: -4.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This is EA Trading 100% [micro port]

Recommended Broker(My signal work best with these brokers)

-XM


Signal Detail:

1. Only trade AUD/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.

4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.


Recommended deposit minimum : 1000$

Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side


