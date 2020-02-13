시그널섹션
Phongsation Prachaphitak

THGridx15BoostPro

Phongsation Prachaphitak
0 리뷰
안정성
308
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2020 594%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 242
이익 거래:
898 (72.30%)
손실 거래:
344 (27.70%)
최고의 거래:
158.70 USD
최악의 거래:
-63.68 USD
총 수익:
4 228.40 USD (308 447 pips)
총 손실:
-2 079.57 USD (240 541 pips)
연속 최대 이익:
16 (54.40 USD)
연속 최대 이익:
168.27 USD (7)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
98.48%
최대 입금량:
6.36%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
14.09
롱(주식매수):
626 (50.40%)
숏(주식차입매도):
616 (49.60%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
1.73 USD
평균 이익:
4.71 USD
평균 손실:
-6.05 USD
연속 최대 손실:
26 (-4.17 USD)
연속 최대 손실:
-152.50 USD (4)
월별 성장률:
1.08%
연간 예측:
13.08%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.29 USD
최대한의:
152.50 USD (32.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.50% (152.50 USD)
자본금별:
54.17% (500.74 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDUSDmicro 1068
EURUSDmicro 152
GBPUSDmicro 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDUSDmicro 2K
EURUSDmicro 76
GBPUSDmicro 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDUSDmicro 71K
EURUSDmicro -2.4K
GBPUSDmicro 179
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +158.70 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +54.40 USD
연속 최대 손실: -4.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This is EA Trading 100% [micro port]

Recommended Broker(My signal work best with these brokers)

-XM


Signal Detail:

1. Only trade AUD/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.

4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.


Recommended deposit minimum : 1000$

Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side


리뷰 없음
