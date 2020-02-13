- 자본
트레이드:
1 242
이익 거래:
898 (72.30%)
손실 거래:
344 (27.70%)
최고의 거래:
158.70 USD
최악의 거래:
-63.68 USD
총 수익:
4 228.40 USD (308 447 pips)
총 손실:
-2 079.57 USD (240 541 pips)
연속 최대 이익:
16 (54.40 USD)
연속 최대 이익:
168.27 USD (7)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
98.48%
최대 입금량:
6.36%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
14.09
롱(주식매수):
626 (50.40%)
숏(주식차입매도):
616 (49.60%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
1.73 USD
평균 이익:
4.71 USD
평균 손실:
-6.05 USD
연속 최대 손실:
26 (-4.17 USD)
연속 최대 손실:
-152.50 USD (4)
월별 성장률:
1.08%
연간 예측:
13.08%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.29 USD
최대한의:
152.50 USD (32.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.50% (152.50 USD)
자본금별:
54.17% (500.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1068
|EURUSDmicro
|152
|GBPUSDmicro
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSDmicro
|2K
|EURUSDmicro
|76
|GBPUSDmicro
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSDmicro
|71K
|EURUSDmicro
|-2.4K
|GBPUSDmicro
|179
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
최고의 거래: +158.70 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +54.40 USD
연속 최대 손실: -4.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This is EA Trading 100% [micro port]
Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
-XM
Signal Detail:
1. Only trade AUD/USD pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.
4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.
Recommended deposit minimum : 1000$
Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side
