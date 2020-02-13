SinaisSeções
Phongsation Prachaphitak

THGridx15BoostPro

Phongsation Prachaphitak
0 comentários
Confiabilidade
307 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2020 594%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 238
Negociações com lucro:
895 (72.29%)
Negociações com perda:
343 (27.71%)
Melhor negociação:
158.70 USD
Pior negociação:
-63.68 USD
Lucro bruto:
4 224.14 USD (307 853 pips)
Perda bruta:
-2 078.57 USD (240 295 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (54.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.27 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
98.48%
Depósito máximo carregado:
6.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
14.07
Negociações longas:
623 (50.32%)
Negociações curtas:
615 (49.68%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
1.73 USD
Lucro médio:
4.72 USD
Perda média:
-6.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-4.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.50 USD (4)
Crescimento mensal:
1.02%
Previsão anual:
12.38%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.29 USD
Máximo:
152.50 USD (32.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.50% (152.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.17% (500.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSDmicro 1064
EURUSDmicro 152
GBPUSDmicro 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSDmicro 2K
EURUSDmicro 76
GBPUSDmicro 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSDmicro 70K
EURUSDmicro -2.4K
GBPUSDmicro 179
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +158.70 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +54.40 USD
Máxima perda consecutiva: -4.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This is EA Trading 100% [micro port]

Recommended Broker(My signal work best with these brokers)

-XM


Signal Detail:

1. Only trade AUD/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.

4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.


Recommended deposit minimum : 1000$

Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side


Sem comentários
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 05:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:888
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 13:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 14:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.13 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 06:36
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.09 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
THGridx15BoostPro
30 USD por mês
594%
0
0
USD
3.2K
USD
307
99%
1 238
72%
98%
2.03
1.73
USD
54%
1:500
