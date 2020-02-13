信号部分
Phongsation Prachaphitak

0条评论
可靠性
306
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2020 593%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 234
盈利交易:
892 (72.28%)
亏损交易:
342 (27.71%)
最好交易:
158.70 USD
最差交易:
-63.68 USD
毛利:
4 219.37 USD (307 259 pips)
毛利亏损:
-2 077.57 USD (240 047 pips)
最大连续赢利:
16 (54.40 USD)
最大连续盈利:
168.27 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
98.48%
最大入金加载:
6.36%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 天
采收率:
14.04
长期交易:
620 (50.24%)
短期交易:
614 (49.76%)
利润因子:
2.03
预期回报:
1.74 USD
平均利润:
4.73 USD
平均损失:
-6.07 USD
最大连续失误:
26 (-4.17 USD)
最大连续亏损:
-152.50 USD (4)
每月增长:
0.90%
年度预测:
10.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3.29 USD
最大值:
152.50 USD (32.12%)
相对跌幅:
结余:
16.50% (152.50 USD)
净值:
54.17% (500.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSDmicro 1060
EURUSDmicro 152
GBPUSDmicro 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSDmicro 2K
EURUSDmicro 76
GBPUSDmicro 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSDmicro 70K
EURUSDmicro -2.4K
GBPUSDmicro 179
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +158.70 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +54.40 USD
最大连续亏损: -4.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This is EA Trading 100% [micro port]

Recommended Broker(My signal work best with these brokers)

-XM


Signal Detail:

1. Only trade AUD/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.

4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.


Recommended deposit minimum : 1000$

Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side


没有评论
