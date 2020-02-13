SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / THGridx15BoostPro
Phongsation Prachaphitak

THGridx15BoostPro

Phongsation Prachaphitak
0 recensioni
Affidabilità
295 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 568%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 132
Profit Trade:
825 (72.87%)
Loss Trade:
307 (27.12%)
Best Trade:
158.70 USD
Worst Trade:
-63.68 USD
Profitto lordo:
4 022.77 USD (284 859 pips)
Perdita lorda:
-1 996.03 USD (227 566 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (54.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.27 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
7.86%
Massimo carico di deposito:
6.36%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
13.29
Long Trade:
573 (50.62%)
Short Trade:
559 (49.38%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
4.88 USD
Perdita media:
-6.50 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-4.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.50 USD (4)
Crescita mensile:
2.52%
Previsione annuale:
30.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.29 USD
Massimale:
152.50 USD (32.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.50% (152.50 USD)
Per equità:
54.17% (500.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDmicro 958
EURUSDmicro 152
GBPUSDmicro 22
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDmicro 1.8K
EURUSDmicro 76
GBPUSDmicro 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDmicro 60K
EURUSDmicro -2.4K
GBPUSDmicro 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +158.70 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.40 USD
Massima perdita consecutiva: -4.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This is EA Trading 100% [micro port]

Recommended Broker(My signal work best with these brokers)

-XM


Signal Detail:

1. Only trade AUD/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.

4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.


Recommended deposit minimum : 1000$

Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side


