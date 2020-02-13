- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|958
|EURUSDmicro
|152
|GBPUSDmicro
|22
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|1.8K
|EURUSDmicro
|76
|GBPUSDmicro
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|60K
|EURUSDmicro
|-2.4K
|GBPUSDmicro
|179
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is EA Trading 100% [micro port]
Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
-XM
Signal Detail:
1. Only trade AUD/USD pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.
4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.
Recommended deposit minimum : 1000$
Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side
USD
USD
USD