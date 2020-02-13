- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|958
|EURUSDmicro
|152
|GBPUSDmicro
|22
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSDmicro
|1.8K
|EURUSDmicro
|76
|GBPUSDmicro
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSDmicro
|60K
|EURUSDmicro
|-2.4K
|GBPUSDmicro
|179
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 39" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This is EA Trading 100% [micro port]
Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
-XM
Signal Detail:
1. Only trade AUD/USD pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.
4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.
Recommended deposit minimum : 1000$
Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side
