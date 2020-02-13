SignauxSections
Phongsation Prachaphitak

THGridx15BoostPro

Phongsation Prachaphitak
0 avis
Fiabilité
295 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 568%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 132
Bénéfice trades:
825 (72.87%)
Perte trades:
307 (27.12%)
Meilleure transaction:
158.70 USD
Pire transaction:
-63.68 USD
Bénéfice brut:
4 022.77 USD (284 859 pips)
Perte brute:
-1 996.03 USD (227 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (54.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
168.27 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
7.86%
Charge de dépôt maximale:
6.36%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
13.29
Longs trades:
573 (50.62%)
Courts trades:
559 (49.38%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
1.79 USD
Bénéfice moyen:
4.88 USD
Perte moyenne:
-6.50 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-4.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-152.50 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.52%
Prévision annuelle:
30.60%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.29 USD
Maximal:
152.50 USD (32.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.50% (152.50 USD)
Par fonds propres:
54.17% (500.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDmicro 958
EURUSDmicro 152
GBPUSDmicro 22
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 1.8K
EURUSDmicro 76
GBPUSDmicro 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 60K
EURUSDmicro -2.4K
GBPUSDmicro 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +158.70 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +54.40 USD
Perte consécutive maximale: -4.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 39" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is EA Trading 100% [micro port]

Recommended Broker(My signal work best with these brokers)

-XM


Signal Detail:

1. Only trade AUD/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.

4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.


Recommended deposit minimum : 1000$

Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side


Aucun avis
2025.10.06 05:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:888
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 13:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 14:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.13 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 06:36
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.09 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 13:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.04 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.31 03:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.11 20:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
