|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1060
|EURUSDmicro
|152
|GBPUSDmicro
|22
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDmicro
|2K
|EURUSDmicro
|76
|GBPUSDmicro
|105
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDmicro
|70K
|EURUSDmicro
|-2.4K
|GBPUSDmicro
|179
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This is EA Trading 100% [micro port]
Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
-XM
Signal Detail:
1. Only trade AUD/USD pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.
4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.
Recommended deposit minimum : 1000$
Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side
