Phongsation Prachaphitak

THGridx15BoostPro

Phongsation Prachaphitak
0 отзывов
Надежность
306 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2020 593%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 234
Прибыльных трейдов:
892 (72.28%)
Убыточных трейдов:
342 (27.71%)
Лучший трейд:
158.70 USD
Худший трейд:
-63.68 USD
Общая прибыль:
4 219.37 USD (307 259 pips)
Общий убыток:
-2 077.57 USD (240 047 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (54.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.27 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
98.48%
Макс. загрузка депозита:
6.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
14.04
Длинных трейдов:
620 (50.24%)
Коротких трейдов:
614 (49.76%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
4.73 USD
Средний убыток:
-6.07 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-4.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.50 USD (4)
Прирост в месяц:
1.46%
Годовой прогноз:
17.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.29 USD
Максимальная:
152.50 USD (32.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.50% (152.50 USD)
По эквити:
54.17% (500.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDmicro 1060
EURUSDmicro 152
GBPUSDmicro 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDmicro 2K
EURUSDmicro 76
GBPUSDmicro 105
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDmicro 70K
EURUSDmicro -2.4K
GBPUSDmicro 179
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +158.70 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +54.40 USD
Макс. убыток в серии: -4.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is EA Trading 100% [micro port]

Recommended Broker(My signal work best with these brokers)

-XM


Signal Detail:

1. Only trade AUD/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

3. Enjoy the wonderful feeling of the market and earn profits.

4. This is not the holy grail just where you enjoy the feeling of having the best profits.


Recommended deposit minimum : 1000$

Risk management : Martingale x1.5 and closed order when all profit by side


Нет отзывов
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 05:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:888
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 13:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 14:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.13 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 06:36
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.09 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
